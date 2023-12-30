Ян Непомнящий: «Пусть 2024 год принесет ФИДЕ все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, мудрых судей»

Теги ФИДЕ чемпионат мира по блицу Ян Непомнящий Даниил Дубов Шахматы

Ян Непомнящий раскритиковал ФИДЕ после чемпионата мира по блицу.

Даниил Дубов и Ян Непомнящий сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

«Пусть 2024 год принесет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, единые стандарты, мудрых судей, внимательных организаторов, узнаваемых спонсоров!

С Новым Годом, ФИДЕ!» – написал российский шахматист.

Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!

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23 комментария
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Ответ Forza
А я бы пожелал, чтобы в 2024 в шахматах за договорные матчи начали наказывать так как и в других видах спорта. ЗАДОЛБАЛИ эти расписные ничьи. Если теннисисты распишут матч так, как им обоим выгодно и это докажут - их дисквалифицируют на очень долго. Если футбольные команды, которые устраивает ничья в матче, разыграют мяч с центра, а потом пойдут в раздевалки, чтобы силы не тратить их дисквалифицируют, а фанаты потом этого никогда не простят. И только в шахматах, 2 спортсмена могут нагло просто саботировать свою работу расписывая договорные ничьи и ещё возмущаться, что им за это сняли целых пол очка. Давно пора в шахматах создать нормальную комиссию по этики, состоящую из уважаемых гроссмейстеров и если те единогласно голосуют за то, что партия носила все признаки договорной - дисквалифицировать нафиг шахматистов на пару лет. Ибо нифиг. Устраивает ничья? Добивайтесь её в честной борьбе как её добиваются спортсмены во всех других видах спорта, а не устраивайте договорную клоунаду.
Ну ты тоже лишка дал, приведя в пример футболистов.
Неоднократно в Лиге Чемпионов и на ЧМ и ЧЕ были случаи когда команды откровенно играли на устраивающий их обеих результат в матче друг с другом (я про групповой этап, конечно же).
А вообще логично виды спорта где кто играет против кого-то один на один и есть турнирная сетка, будут проблемы если один из возможных исходов матча: ничья и она может устраивать обоих.
Кстати, касаемо тенниса, тоже довольно кривой пример: там же почти всегда система игры "на вылет" и договорняков устраивающих обоих теннисистов по сути почти не бывает,, кроме случаев когда оба игрока завязаны на тотализаторе и ставках и "расписывают" нужный счёт, чтобы именно бабла поднять на конкретном поединке, а в шахматах договорняки немного другого характера.
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Ответ Vals
Ну, что же ты так. Тебе лично ФИДЕ дало возможность нахаляву (практически) стать чемпионом мира. Но ты, конечно, выдал... Так что уж кто-кто на ФИДЕ бы гнал...
Извиняюсь, а что сделало ФИДЕ такого для Яна?
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А вам, Ян и Даниил - немножечко побольше уважения к вашим болельщикам и к шахматной игре.
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фиде - позорная конторка, нужно новую ПША создавать
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Ответ Forza
А я бы пожелал, чтобы в 2024 в шахматах за договорные матчи начали наказывать так как и в других видах спорта. ЗАДОЛБАЛИ эти расписные ничьи. Если теннисисты распишут матч так, как им обоим выгодно и это докажут - их дисквалифицируют на очень долго. Если футбольные команды, которые устраивает ничья в матче, разыграют мяч с центра, а потом пойдут в раздевалки, чтобы силы не тратить их дисквалифицируют, а фанаты потом этого никогда не простят. И только в шахматах, 2 спортсмена могут нагло просто саботировать свою работу расписывая договорные ничьи и ещё возмущаться, что им за это сняли целых пол очка. Давно пора в шахматах создать нормальную комиссию по этики, состоящую из уважаемых гроссмейстеров и если те единогласно голосуют за то, что партия носила все признаки договорной - дисквалифицировать нафиг шахматистов на пару лет. Ибо нифиг. Устраивает ничья? Добивайтесь её в честной борьбе как её добиваются спортсмены во всех других видах спорта, а не устраивайте договорную клоунаду.
так ни в теннисе ни в футболе не играют 12 туров за день, так что сравнивать странно. расписные ничьи в шахматах данность с советских времён
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Пусть 2024 год принесет Непомнящему желание играть на победу в каждой партии )
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Ответ seppblatter@mail.ru
Каким боком тут Ниман и читерство и вот такой 🤡 протест против судейства на турнире? Ты принципиально изменил комент про Нимана из за минусов?))
Какой Ниманн? Какое читерство?
Как я мог подтереть то, что не писал и причём тут вообще этот тип?
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Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий удален модератором
Боже, какой бред, который ты сам же и выдумал 🤷‍♂️
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как говорится: плохому шахматисту - фиде мешает
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Ответ Александр Илькевич
Какой Ниманн? Какое читерство? Как я мог подтереть то, что не писал и причём тут вообще этот тип?
Комментарий удален модератором
Ответ Montenegro Serbian
Троллинг всё-таки подразумевает какие-то тонкости и завуалированные моменты в своих речах. А тут как уже выше отметили, просто сделал какую-то детскую отсылку к новогодним поздравлениям через ничем не скрываемую обиду. Потроллил так потроллил, ага)
разных людей надо троллить по разному. он наверное лучше знает , тех кого троллит
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Ответ Jarule
как говорится: плохому шахматисту - фиде мешает
Тут скорее другое - человеку , слабо разбирающемуся в предмете спора , язык мешает . Как говорится , язык мой враг , это уместнее . Ян - блестящий мастер , однозначно один из лучших в мире , что постоянно подтверждает делом.
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