Ян Непомнящий: «Пусть 2024 год принесет ФИДЕ все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, мудрых судей»
Ян Непомнящий раскритиковал ФИДЕ после чемпионата мира по блицу.
Даниил Дубов и Ян Непомнящий сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.
«Пусть 2024 год принесет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, единые стандарты, мудрых судей, внимательных организаторов, узнаваемых спонсоров!
С Новым Годом, ФИДЕ!» – написал российский шахматист.
Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!
Неоднократно в Лиге Чемпионов и на ЧМ и ЧЕ были случаи когда команды откровенно играли на устраивающий их обеих результат в матче друг с другом (я про групповой этап, конечно же).
А вообще логично виды спорта где кто играет против кого-то один на один и есть турнирная сетка, будут проблемы если один из возможных исходов матча: ничья и она может устраивать обоих.
Кстати, касаемо тенниса, тоже довольно кривой пример: там же почти всегда система игры "на вылет" и договорняков устраивающих обоих теннисистов по сути почти не бывает,, кроме случаев когда оба игрока завязаны на тотализаторе и ставках и "расписывают" нужный счёт, чтобы именно бабла поднять на конкретном поединке, а в шахматах договорняки немного другого характера.
Как я мог подтереть то, что не писал и причём тут вообще этот тип?