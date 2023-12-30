Ян Непомнящий: «Пусть 2024 год принесет ФИДЕ все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, мудрых судей»

Ян Непомнящий раскритиковал ФИДЕ после чемпионата мира по блицу.

и сыграли вничью после 12 хода на чемпионате мира по блицу, но главный арбитр посчитал эту партию договорной и присудил шахматистам 0 очков.

«Пусть 2024 год принесет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) все, чего ей не хватает: прозрачность, честность, четкие правила, единые стандарты, мудрых судей, внимательных организаторов, узнаваемых спонсоров!

С Новым Годом, !» – написал российский шахматист.

Демарш наших топ-шахматистов – договорняк конями на чемпионате мира. Что они устроили?!