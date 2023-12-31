Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов. У Мэттьюса 29 голов

Никита Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард « » стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с « » (1:5).

В активе россиянина 59 (25+34) очков в 36 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов.

Больше шайб забросил только форвард «Торонто» (29 в 33 играх).

Сегодня Кучеров (23:25, 3:02 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, а также допустил 3 потери.