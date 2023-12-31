Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов. У Мэттьюса 29 голов

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Нэшвилл НХЛ Никита Кучеров Остон Мэттьюс Хоккей

Никита Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Тампы» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (1:5). 

В активе россиянина 59 (25+34) очков в 36 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов. 

Больше шайб забросил только форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (29 в 33 играх). 

Сегодня Кучеров (23:25, 3:02 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, а также допустил 3 потери. 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Один в поле не воин...
+2
0
+2
Лучшие снайперы "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 530 ( 1037 матчей )
2) Лекавалье - 383 ( 1037 матчей )
3) Сан-Луи - 365 ( 972 матча )
4) КУЧЕРОВ - 301 ( 680 матчей )
+3
-1
+2
Куч вперед! За новым кубком!И Арт Россом!
+3
-2
+1
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы "Тампы-Бэй" ( вся история ) : 1) Стэмкос - 530 ( 1037 матчей ) 2) Лекавалье - 383 ( 1037 матчей ) 3) Сан-Луи - 365 ( 972 матча ) 4) КУЧЕРОВ - 301 ( 680 матчей )
Вторым будет однозначно, а вот опередить Стэмкоса будет очень сложно.Очень большой разрыв (229 шайб, это как минимум 4-5 сезонов, да ещё Стивен пока не думает завершать карьеру).
+1
0
+1
Куч могуч!
0
0
0
Макдевид сегодня тоже шайбу забил 8-ю или 10-ю не помню.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий