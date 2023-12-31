Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов. У Мэттьюса 29 голов
Никита Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Форвард «Тампы» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (1:5).
В активе россиянина 59 (25+34) очков в 36 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров и вышел на чистое 2-е место в гонке снайперов.
Больше шайб забросил только форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (29 в 33 играх).
Сегодня Кучеров (23:25, 3:02 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 3 мимо, а также допустил 3 потери.
1) Стэмкос - 530 ( 1037 матчей )
2) Лекавалье - 383 ( 1037 матчей )
3) Сан-Луи - 365 ( 972 матча )
4) КУЧЕРОВ - 301 ( 680 матчей )