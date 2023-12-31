«Детройт» прервал серию из 28 поражений домашней победой над «Торонто»

«Детройт» остался в шаге от антирекорда НБА по количеству поражений подряд.

«Пистонс» завершили свою рекордную серию поражений, составившую 28 матчей, победой над « » со счетом 129:127 в субботу.

« », который не выигрывал с 28 октября, повторил антирекорд «Филадельфии» (28 матчей в сезонах-2014/15 и 2015/16), уступив в четверг в овертайме «Бостону».

«Я чувствую себя потрясающе. Мы продолжали бороться. Это был долгий отрезок, все эти поражения... Счастлив быть частью того состава, который не сдается», – заявил разыгрывающий .

«Пистонс» с результатом 3-29 идут на последнем месте в Восточной конференции.