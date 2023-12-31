«Детройт» прервал серию из 28 поражений домашней победой над «Торонто»

Теги Детройт Торонто НБА Кейд Каннингем Баскетбол

«Детройт» остался в шаге от антирекорда НБА по количеству поражений подряд.

«Пистонс» завершили свою рекордную серию поражений, составившую 28 матчей, победой над «Торонто» со счетом 129:127 в субботу.

«Детройт», который не выигрывал с 28 октября, повторил антирекорд «Филадельфии» (28 матчей в сезонах-2014/15 и 2015/16), уступив в четверг в овертайме «Бостону».

«Я чувствую себя потрясающе. Мы продолжали бороться. Это был долгий отрезок, все эти поражения... Счастлив быть частью того состава, который не сдается», – заявил разыгрывающий Кейд Каннингем.

«Пистонс» с результатом 3-29 идут на последнем месте в Восточной конференции.

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6 комментариев
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Хорошо что оставили эту ужасную серию в 2023, парни во главе с Каннингемом молодые, еще покажут себя, удачи им в новом году! Всех любителей баскетбола с наступающим!
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Эх, у Монти ставочка сорвалась
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Молодцы! Давайте новую серию - 28 побед подряд 😅
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Эт когда я поставил на Торонто?
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Начинаем новую серию в 2024-м.
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Мои прогнозы про 29-е поражение и итоговое повторение самой длинной серии поражений в американском спорте ("Чикаго Кардиналс" 1945, американский футбол) не сбылись и к лучшему! Особенно для болельщиков "поршней", с чем их и поздравляю)
Символично оставили серию в завершающемся году, молодцы!
Это было легендарно, это было досадно, это было интересно наблюдать, но всему приходит конец.
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