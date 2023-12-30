Винисиус сделал тату во всю спину с изображением Пеле, Джордана, Кобе, Мохаммеда Али и надписями «менталитет» и «жизни чернокожих важны»

Теги Майкл Джордан Мохаммед Али Сборная Бразилии по футболу Кобе Брайант Реал Мадрид Ла Лига Пеле фото Винисиус Жуниор стиль Футбол

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал татуировку с известными спортсменами.

Испанский татуировщик Ganga сделал бразильскому футболисту татуировку на всю спину.

На ней изображены баскетболисты Майкл Джордан и Кобе Брайант, футболист Пеле, боксер Мохаммед Али. Кроме того, теперь на спине Винисиуса есть две надписи: «менталитет» в нижней части и «жизни чернокожих важны» у правого плеча.

Фото: инстаграм gangatattoo

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40 комментариев
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Ну тут уже клиникой попахивает
+55
-5
+50
Только я не вижу у Винисиуса меннталитета Джордана или Кобе, которые своих хейтеров уничтожали на площадке, а не ныли и сбегали с неё
+33
-2
+31
Расист
+28
-3
+25
А где изображение главного виновника торжества под названием BLM ? Набил великих афроамериканцев, а наркомана-уголовника почему-то нет 🤔
+19
-2
+17
Круто. Спортс, на спине изображено 5 человек ( + 1 рядом с Пеле спиной) , вы не всех перечислили:
Кобе Брайант, Пеле, Мохаммед Али, Пьер Нарцисс, Майкл Джордан
+12
0
+12
Жизни всех в миры важны, нацист шоколадный
+9
-1
+8
Ответ s.borodin3221
Ну тут уже клиникой попахивает
А мы ещё над Ришарлисоном смеялись…
+8
0
+8
Ответ JohnnyMulka
Я думаю сам Али был бы против, чтобы его изображали в виде тату Вот разница между людьми, да - один был символом поколения, во времена когда в американском обществе ещё вовсю процветал расизм, отказался ехать во Вьетнам и остаётся до сих уважаем всеми Другой - гораздо более известная личность (благодаря развитию интернета), но является абсолютно пустоголовым, незрелым, капризным ребенком, поведение которого, ничего, кроме испанского стыда не вызывает
Лол)) Ты реально считаешь Винисиуса более известным, чем Мохаммед Али? Чисто из-за интернета? )))
Али и без интернета был в миллион раз популярнее, чем Винисиус
+5
0
+5
Я думаю сам Али был бы против, чтобы его изображали в виде тату

Вот разница между людьми, да - один был символом поколения, во времена когда в американском обществе ещё вовсю процветал расизм, отказался ехать во Вьетнам и остаётся до сих уважаем всеми

Другой - гораздо более известная личность (благодаря развитию интернета), но является абсолютно пустоголовым, незрелым, капризным ребенком, поведение которого, ничего, кроме испанского стыда не вызывает
+6
-2
+4
Интересно, а им белыми чернилами тату набивают?
+5
-2
+3
ебобо
+2
0
+2
Ответ s.borodin3221
Ну тут уже клиникой попахивает
Тут не попахивает, тут уже воняет
+2
0
+2
Усэйна Болта забыл 😉😏
+2
0
+2
Мрак...
+3
-1
+2
Вот что значит отсутствие мозга.
+1
0
+1
Сильно вошел в роль, ну а что если вокруг все то и дело говорят о том, что Винни обижают, еще и награды дают, вот у Вини фляга то и подтекает🙈а всего то надо было просто игнорить его вечные кринжовые истерики .
+1
0
+1
До чего же он омерзительный!!!
+2
-1
+1
Ой, дурак…. (Как в известном советском фильме)
+1
0
+1
Ужас какой.
Болельщик Реала.
+2
-1
+1
А мужик в очках, это кто?

Такой кринж, конечно, это тату. Одно дело в зале их фото повестить, но у себя на спине. Бред.
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Про Джорджа Флойда забыл. А вообще, человеку явно лечиться нужно
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Рукалицо 🤦🏿‍♂️
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Ричарлисон: смотри какой я крутой
Винисиус: подержи мое пиво
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Клиника
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Я раньше думал, что этот Винисиус немного умнее, чем кажется на самом деле, но я очень ошибался.
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Потёк блэкджекович
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Господи, как кринжово.
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Какое отношение эти великие, имеют к блм?
Кукуха явно поехала.
Расист клятый.
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И зачем было так мучаться! Чтобы после каждой игры футболку снимать? так с трибун их все равно никто не разглядит. Повесил бы дома на стене их постеры, и делал ролики на их фоне. Все равно все великие черные не поместились.
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Кольщик, наколи ты мне Али
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