Винисиус сделал тату во всю спину с изображением Пеле, Джордана, Кобе, Мохаммеда Али и надписями «менталитет» и «жизни чернокожих важны»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал татуировку с известными спортсменами.

Испанский татуировщик Ganga сделал бразильскому футболисту татуировку на всю спину.

На ней изображены баскетболисты Майкл Джордан и Кобе Брайант, футболист , боксер Мохаммед Али. Кроме того, теперь на спине есть две надписи: «менталитет» в нижней части и «жизни чернокожих важны» у правого плеча.

Фото: инстаграм gangatattoo

Что такое «Ментальность Мамбы»?

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