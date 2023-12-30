Винисиус сделал тату во всю спину с изображением Пеле, Джордана, Кобе, Мохаммеда Али и надписями «менталитет» и «жизни чернокожих важны»
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор сделал татуировку с известными спортсменами.
Испанский татуировщик Ganga сделал бразильскому футболисту татуировку на всю спину.
На ней изображены баскетболисты Майкл Джордан и Кобе Брайант, футболист Пеле, боксер Мохаммед Али. Кроме того, теперь на спине Винисиуса есть две надписи: «менталитет» в нижней части и «жизни чернокожих важны» у правого плеча.
Фото: инстаграм gangatattoo
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Кобе Брайант, Пеле, Мохаммед Али, Пьер Нарцисс, Майкл Джордан
Али и без интернета был в миллион раз популярнее, чем Винисиус
Вот разница между людьми, да - один был символом поколения, во времена когда в американском обществе ещё вовсю процветал расизм, отказался ехать во Вьетнам и остаётся до сих уважаем всеми
Другой - гораздо более известная личность (благодаря развитию интернета), но является абсолютно пустоголовым, незрелым, капризным ребенком, поведение которого, ничего, кроме испанского стыда не вызывает
Болельщик Реала.
Такой кринж, конечно, это тату. Одно дело в зале их фото повестить, но у себя на спине. Бред.
Винисиус: подержи мое пиво
Кукуха явно поехала.
Расист клятый.