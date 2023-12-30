Роман Ротенберг: «Победа на Кубке Первого канала – самое важное событие в 2023 году для меня. Очень важная победа, особенно в наше время – победные традиции»

Роман Ротенберг назвал победу на Кубке Первого канала самым важным событием года.

Об этом главный тренер заявил на пресс-конференции после матча против «Автомобилиста» (4:0).

– Какое событие в уходящие году было самым ярким для вас?

– Каждый день работы с командой – это праздник для меня. Интересно работать с такими сильными и талантливыми ребятами.

Понятно, что всегда нужен результат. Мы стремимся к победам в каждой игре, но я каждый день получаю удовольствие от процесса. На предсезонке, во время тренировок, во время матчей.

Конечно, надо отметить победу сборной России на Кубке Первого канала. Это очень важная победа, особенно в наше время – это наши победные традиции. Для меня лично это самое важное событие в 2023 году.

И отмечу все победы СКА. Каждая из них далась тяжело. Нам важен не только результат, но и то, как мы играем. Благодарен каждому, кто помогает нам.

Хочу поблагодарить всех. Проделана огромная работа – это хороший фундамент на следующий год.

Мы хотим добиться большего в 2024 году. И можем добиться. Хотим выигрывать каждый матч.

Отлично заканчивать год победой на Кубке Первого канала, выигрывая почти в каждом матче СКА. Это очень важно для нас. Всем огромная благодарность, – сказал , который возглавлял команду «Россия 25» на Кубке Первого канала.