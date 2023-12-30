Роман Ротенберг: «Победа на Кубке Первого канала – самое важное событие в 2023 году для меня. Очень важная победа, особенно в наше время – победные традиции»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг назвал победу на Кубке Первого канала самым важным событием года.

Об этом главный тренер СКА заявил на пресс-конференции после матча против «Автомобилиста» (4:0).

– Какое событие в уходящие году было самым ярким для вас?

– Каждый день работы с командой – это праздник для меня. Интересно работать с такими сильными и талантливыми ребятами.

Понятно, что всегда нужен результат. Мы стремимся к победам в каждой игре, но я каждый день получаю удовольствие от процесса. На предсезонке, во время тренировок, во время матчей.

Конечно, надо отметить победу сборной России на Кубке Первого канала. Это очень важная победа, особенно в наше время – это наши победные традиции. Для меня лично это самое важное событие в 2023 году.

И отмечу все победы СКА. Каждая из них далась тяжело. Нам важен не только результат, но и то, как мы играем. Благодарен каждому, кто помогает нам.

Хочу поблагодарить всех. Проделана огромная работа – это хороший фундамент на следующий год.

Мы хотим добиться большего в 2024 году. И можем добиться. Хотим выигрывать каждый матч.

Отлично заканчивать год победой на Кубке Первого канала, выигрывая почти в каждом матче СКА. Это очень важно для нас. Всем огромная благодарность, – сказал Роман Ротенберг, который возглавлял команду «Россия 25» на Кубке Первого канала.

33 комментария
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Я уже надеюсь, что он стебется и всех на за идиотов и плебеев держит. Иначе это же какое то серьезное психическое заболевание, если он верит в то, что говорит
+59
0
+59
Какой год, такие и победы..
+34
0
+34
Ответ Дмитрий Воронцов
Я уже надеюсь, что он стебется и всех на за идиотов и плебеев держит. Иначе это же какое то серьезное психическое заболевание, если он верит в то, что говорит
Одно другому не мешает. Он и сам верит и нас за идиотов держит
+33
0
+33
"Для меня лично это самое важное событие в 2023 году". А как же сериал "Слово пацана", перевернувший Ромино сознание и так до этого изрядно мифологизированное?
+15
0
+15
Ваш первый канал включать зашквар, не то что смотреть.
+12
0
+12
Ответ edem_sandlar
Какой год, такие и победы..
Какая страна такие и «герои».
+11
0
+11
Как же низко пал уровень знаковых побед с этими типами во власти из одного городка.
+10
0
+10
Рома, желаю тебе в наступающем году пересмотреть еще 800 игр и не мучать больше отечественный хоккей. Пусть трениркют профессионалы, а не дети друзей царя
+7
0
+7
Диагноз венеролога:Да у вас,батенька,целый чушпан Ротенберга)))
+6
0
+6
Бахмут - подают как победу в СВО
Кубок первого канала - как победу отечественного хоккея
Спойлер 2024 - выборы выдадут за победу деда
+3
0
+3
Ответ Виктор Войнов
он троллит?
не , он ротенберг
+2
0
+2
Как хорошо,что не выбирают тренера года. Иначе этот идиот уже заказал бы свой бюст из золота.
+1
0
+1
Ответ Виктор Войнов
он троллит?
троттлит
+1
0
+1
Когда я слушаю Романа, начинаю верить, что Кубок Первого канала намного круче Кубка мира или Кубка Канады! Значение не имеет! По крайней мере для него!
+1
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+1
«Эту победу я посвящаю всем чушпанам» - добавил Йозе
+1
0
+1
Казахи с белорусами грызут локти. Такой турнир про...играли.
+1
0
+1
Ответ Pavelaznaurov
Вот уверен,что Ротенберг ничего здесь не пишет и не читает—— нанял человека,а может и не одного—— они и пишут и отчитываются перед боссом….он ведь пишет плохо, моло грамотный——все больше язычком шевелит.
Какой-какой?? "моло грамотный" это на каком языке?
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мда
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Поэтому в свободное окно уже который год одни и те же финалы 10ти летней давности?
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он троллит?
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это клиника
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А што есть такой Кубок?🤔
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Можно не показывать эти новости у меня в ленте?
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Что-то Йозе забыл СуперСерию...
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Что дали за эту победу? Бесплатную подписку на месяц на первый канал?
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Господи когда же этот бред закончится.
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Сейчас в тренде казаться дебилом и у него это хорошо получается))))
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Поглумился над традициями.
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День, когда ты уйдешь из Сборной и из российского хоккея, со всеми вытекающими будем отмечать всей страной...
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Дайте уже этому питерскому Боумэну Питтсбург тренеровать
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