Роман Ротенберг: «Победа на Кубке Первого канала – самое важное событие в 2023 году для меня. Очень важная победа, особенно в наше время – победные традиции»
Роман Ротенберг назвал победу на Кубке Первого канала самым важным событием года.
Об этом главный тренер СКА заявил на пресс-конференции после матча против «Автомобилиста» (4:0).
– Какое событие в уходящие году было самым ярким для вас?
– Каждый день работы с командой – это праздник для меня. Интересно работать с такими сильными и талантливыми ребятами.
Понятно, что всегда нужен результат. Мы стремимся к победам в каждой игре, но я каждый день получаю удовольствие от процесса. На предсезонке, во время тренировок, во время матчей.
Конечно, надо отметить победу сборной России на Кубке Первого канала. Это очень важная победа, особенно в наше время – это наши победные традиции. Для меня лично это самое важное событие в 2023 году.
И отмечу все победы СКА. Каждая из них далась тяжело. Нам важен не только результат, но и то, как мы играем. Благодарен каждому, кто помогает нам.
Хочу поблагодарить всех. Проделана огромная работа – это хороший фундамент на следующий год.
Мы хотим добиться большего в 2024 году. И можем добиться. Хотим выигрывать каждый матч.
Отлично заканчивать год победой на Кубке Первого канала, выигрывая почти в каждом матче СКА. Это очень важно для нас. Всем огромная благодарность, – сказал Роман Ротенберг, который возглавлял команду «Россия 25» на Кубке Первого канала.
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