«Динамо» выпустило новогодний ролик с отсылками к клубам РПЛ: на словах «если у вас нету дома» показывают «Зенит», на «поезд ушел ваш давно» – «Локо», на «повторим» – победу над «Спартаком»

Теги Спартак Локомотив Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Дмитрий Баринов Футбол

«Динамо» выпустило новогоднее видео с отсылками к другим клубам РПЛ.

Московский клуб выложил новогодний ролик «Динамо» – это хит!» с измененной песней из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Во время строчки «Если у вас нету дома» показаны кадры из матча Фонбет Кубка России, где Федор Смолов забивает «Зениту» (1:0).

На фразе «И поезд ушел ваш давно» в видео показывают сэйв Игоря Лещука на 94-й минуте после удара хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Под кадры победы «Динамо» над «Спартаком» (3:0) в Кубке ансамбль поет «И повторим, и повторим».

«В Новом году к титулам будь ты готов», – поется в ролике.

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24 комментария
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Если у вас нет медалей, и кубки вам не нужны , это Динамо, это Динамо, это Динамо Москвы!
+78
-7
+71
Когда у вас нет результатов, когда все фанаты ушли,
И когда трофеи не светят, возможно вы,
Возможны вы, ди-на-мов-цы из Москвы.
+34
-2
+32
Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь,
Факелу вы проиграли…
Длится позор, длится позор, длится позор много лет
Мноооого лет
+18
-2
+16
Стоило по разу выиграть у Зенита, Спартака)))) такие смешные))
+17
-2
+15
Маяк показали?
+13
-3
+10
хрень какая-то
+9
-2
+7
Какой-то колхоз для быдла
+18
-11
+7
Да уж, какая-то "мусорная реклама".
Поздравили с Новым годом, плюнули в салат — Динама.
+7
-1
+6
В Динамо всё стабильно, трофеев у клуба нет.
Юбилейный сезон завершают,
Опять без побед, опять без побед… опять! Без побед!
+7
-4
+3
Собственно, судя по количеству защищающих этот "шедевр", можно оценить количество болельщиков Динамо
+3
0
+3
м,д. вроде взрослые люди.
+3
-1
+2
Динамо помолчать лучше
+4
-2
+2
Если биток, то с амкалом
Если без них, то нет
Динамо Москвы собирает
Свой стадион, свой стадион…
Рааааз в стооооо лет
+3
-2
+1
То ли дело ролик ЦСКА - душевный, человечный, трогательный, никого не задевает... А этот даже смотреть не хочется после описания..
+4
-3
+1
Ответ Вячеслав Припузов
То ли дело ролик ЦСКА - душевный, человечный, трогательный, никого не задевает... А этот даже смотреть не хочется после описания..
Описание гораздо более провокационное, чем содержание ролика. Близко не болельщик Динамо, но, как по мне, весело получилось и круто люди поют
+3
-2
+1
Если год создания вы не меняли)
+1
-1
0
Дно. Постоянно на другие клубы отсыл делают. Сами то днище не о чём.
+2
-2
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Динаме настолько нечем похвастать, что снимают про других. За всех приходится одному Яшину отдуваться.
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