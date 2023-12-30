«Динамо» выпустило новогодний ролик с отсылками к клубам РПЛ: на словах «если у вас нету дома» показывают «Зенит», на «поезд ушел ваш давно» – «Локо», на «повторим» – победу над «Спартаком»
«Динамо» выпустило новогоднее видео с отсылками к другим клубам РПЛ.
Московский клуб выложил новогодний ролик «Динамо» – это хит!» с измененной песней из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Во время строчки «Если у вас нету дома» показаны кадры из матча Фонбет Кубка России, где Федор Смолов забивает «Зениту» (1:0).
На фразе «И поезд ушел ваш давно» в видео показывают сэйв Игоря Лещука на 94-й минуте после удара хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Под кадры победы «Динамо» над «Спартаком» (3:0) в Кубке ансамбль поет «И повторим, и повторим».
«В Новом году к титулам будь ты готов», – поется в ролике.
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И когда трофеи не светят, возможно вы,
Возможны вы, ди-на-мов-цы из Москвы.
Факелу вы проиграли…
Длится позор, длится позор, длится позор много лет
Мноооого лет
Поздравили с Новым годом, плюнули в салат — Динама.
Юбилейный сезон завершают,
Опять без побед, опять без побед… опять! Без побед!
Если без них, то нет
Динамо Москвы собирает
Свой стадион, свой стадион…
Рааааз в стооооо лет