«Динамо» выпустило новогодний ролик с отсылками к клубам РПЛ: на словах «если у вас нету дома» показывают «Зенит», на «поезд ушел ваш давно» – «Локо», на «повторим» – победу над «Спартаком»

«Динамо» выпустило новогоднее видео с отсылками к другим клубам РПЛ.

Московский клуб выложил новогодний ролик «Динамо» – это хит!» с измененной песней из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Во время строчки «Если у вас нету дома» показаны кадры из матча Фонбет Кубка России, где забивает « » (1:0).

На фразе «И поезд ушел ваш давно» в видео показывают сэйв Игоря Лещука на 94-й минуте после удара хавбека « » .

Под кадры победы « » над «Спартаком» (3:0) в Кубке ансамбль поет «И повторим, и повторим».

«В Новом году к титулам будь ты готов», – поется в ролике.

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