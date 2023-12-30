Плющенко и Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года – их проекты не получили поддержки

Евгению Плющенко и Татьяне Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года.

Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проекты фигуристов.

Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица». На реализацию проекта планируется потратить 264 355 000 рублей, из которых 58 371 000 – средства гранта, 205 984 000 – софинансирование.

Плющенко запрашивал грант на 25,5 млн рублей на проведение шоу «Союз чемпионов», мастер класс, креативный разговор.

Хитрая экономика Плющенко: только отдал $10 тысяч за проигранный спор (и планирует новый), а теперь просит грант на 25 млн рублей