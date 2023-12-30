Плющенко и Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года – их проекты не получили поддержки

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка деньги ледовые шоу Фигурное катание

Евгению Плющенко и Татьяне Навке отказали в грантах на первом конкурсе 2024 года.

Президентский фонд культурных инициатив не поддержал проекты фигуристов.

Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «История любви Шахерезады», «Лебединое озеро», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица». На реализацию проекта планируется потратить 264 355 000 рублей, из которых 58 371 000 – средства гранта, 205 984 000 – софинансирование.

Плющенко запрашивал грант на 25,5 млн рублей на проведение шоу «Союз чемпионов», мастер класс, креативный разговор.

Хитрая экономика Плющенко: только отдал $10 тысяч за проигранный спор (и планирует новый), а теперь просит грант на 25 млн рублей

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37 комментариев
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Надо было ставить ледовое шоу, о том как Великий Вождь, вопреки козням запада, спасает Русский мир и "освобождает" Украину. Точно получили бы гранты.

У Шамана учиться надо.
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Такой же популизм , теперь с доверенными лицами,как и с Ивлеевой,перед выборами))В грантах откажут,но дадут не озвучивая супергранты...
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Недостаточно нализал
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Пора эту кормушку закрывать, определяться с приоритетами и выделять гранты, тем кто в них нуждается, а не наживается.
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Ответ Док Аксель
Пора эту кормушку закрывать, определяться с приоритетами и выделять гранты, тем кто в них нуждается, а не наживается.
То есть пора таки? Наконец-то на 24 году прозрели 😏
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Песков не в милости теперь?
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После марта получат,не волнуйтесь
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Ответ xQcoW
Недостаточно нализал
надо им у Вяльбы пару уроков взять
+6
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Оба как доверенные лица в предвыборной кампании попилят куда больше, так что не страшно для них
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это потому что Песков с Филькой обнимался ))
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Результаты спортсменов на соревнованиях пойдут вверх
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Втихаря выделят
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Неужели дошло, что все их презентации, сплошная профанация..
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Обманка. Дадут позже - как не дать таким лизунам.
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Зачем Навке 50 миллионов, если 200 у нее уже есть? Ну, пусть на 200 проведет, никто и не заметит разницы.
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Ответ xQcoW
Недостаточно нализал
Не проявил креативность 😏
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Ответ Savardus
Надо было ставить ледовое шоу, о том как Великий Вождь, вопреки козням запада, спасает Русский мир и "освобождает" Украину. Точно получили бы гранты. У Шамана учиться надо.
Шаман своё дело туго знает. Даром что молод.
+3
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+2
Это так, для СМИ! А на самом деле ...
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+1
Ответ RS919
То есть пора таки? Наконец-то на 24 году прозрели 😏
Ещё не факт, что откажут при следующей просьбе. Уже было, что отказывали, но потом выделяли меньше запрашиваемой суммы. "Денежные мешки" охотно идут с протянутой рукой в закрома Родины для получения финансов для своего бизнеса.
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Креативный разговор это что?😝
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Ответ RS919
Шаман своё дело туго знает. Даром что молод.
так там правильные родители, вроде
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Ответ Viks
Обманка. Дадут позже - как не дать таким лизунам.
Видимо настало время, когда даже лизунов в расход
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Ответ Savardus
Надо было ставить ледовое шоу, о том как Великий Вождь, вопреки козням запада, спасает Русский мир и "освобождает" Украину. Точно получили бы гранты. У Шамана учиться надо.
Велики Вождь Виниту
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Ответ Иван Алейников
Песков не в милости теперь?
Он с киркоровым зашкварился
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Ответ alexnew
Зачем Навке 50 миллионов, если 200 у нее уже есть? Ну, пусть на 200 проведет, никто и не заметит разницы.
50 миллионов должны были пойти им в карман.
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Ликуй LibshiZa ! Гойда !
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Надеюсь и в последующих конкурсах откажут. Бесполезные и однотипные шоу уже надоели, а жирные коты никогда не наедятся. Хотят шоу, пусть делают на свои кровные, а рыночек и болельщики сами решат нужны ли они
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Хоть разок отказали этому мракобесию. Не факт, что в след.раз откажут.
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Т.е. всё зря это лобызание предыдущих дней было?
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Что то пошло не так?..
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