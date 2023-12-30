«МЮ» потерпел 9 поражений в этом сезоне АПЛ – столько же было за весь прошлый чемпионат

«Манчестер Юнайтед» потерпел девятое поражение в текущем розыгрыше АПЛ.

Команда тренера Эрика тен Хага сегодня проиграла « » в матче 20-го тура чемпионата Англии (1:2).

У « », таким образом, девять поражений в 20 играх – при 10 победах и одной ничьей.

В прошлом сезоне «Юнайтед» проиграл девять раз за весь чемпионат.

После 20 туров манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам