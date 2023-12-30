«МЮ» потерпел 9 поражений в этом сезоне АПЛ – столько же было за весь прошлый чемпионат

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерпел девятое поражение в текущем розыгрыше АПЛ.

Команда тренера Эрика тен Хага сегодня проиграла «Ноттингем Форест» в матче 20-го тура чемпионата Англии (1:2).

У «МЮ», таким образом, девять поражений в 20 играх – при 10 победах и одной ничьей.

В прошлом сезоне «Юнайтед» проиграл девять раз за весь чемпионат.

После 20 туров манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

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114 комментариев
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Ответ Стахович
Гнать лысого!
Ну Астон Виле реально респект, проиграли, чтобы лысого не прогнали и оставшийся 18 команд смогли набрать очки на аутсайдере
+81
-2
+79
Это МЮ еще повезло. Они должны были больше матчей проиграть, и больше очков потерять.
+71
-5
+66
Такие забавные фаны у МЮ)) В прошлом матче с Виллой все так восхищались игрой команды, такие лестные отзывы, прям душки)) хотя Вилла проиграла сама себе, будь они чуть хладнокровней, МЮ бы отлетел. А сейчас прям предвижу поливание грязью))
+45
-6
+39
Тот сезон был с Роналду, так что смотрим только чистые сезоны без Рона. Итого :
Реал без Роналду 1 ЛЧ за последние 5 лет ( с ним 4 ЛЧ за 5 лет )
Ювентус без Роналду 0 трофеев за последние 3 года ( с ним 5 трофеев )
МЮ без Роналду на 12 потенцеиальном месте+вылет из Лч с последнего места+вылет из всех еврокубков, включая ЛЕ,ЛК.
С Роналду - 6 место, 3 место + плей-офф ЛЧ благодаря сольному тащерскому тащерству Короля

Итого : Последний раз МЮ брал ЛЧ благодаря тащерству Роналду в 2008 году! Без Роналду МЮ никто и звать его никак.
+38
-15
+23
вангую новость
Манчестер Юнайтед полностью доверяет главному тренеру
+18
0
+18
Гнать лысого!
+20
-4
+16
Тен Хаг пока все клубные рекорды не побьет - не уйдёт
+17
-2
+15
Правильно в комментах писали, из 10 побед в АПЛ 9 - с минимальным перевесом, исключение - 3-0 над Эвертоном, где статистика ударов по воротам была 24-9 не в пользу манков.
По сезону - из 12 побед 10 с минимальным счётом, то есть добавилась только победа над КП в кубке Лиги со счетом 3-0.

Зато разгромов и просто позорных поражений полная авоська: Борнмут, Ньюкасл в КАЛ, Сити, про цирковое выступление в ЛЧ вообще молчу.

В общем ЭТХ гений, дайте ему ещё поработать, это правда смешно.
+13
0
+13
Поттер уже квартиру нашел в Манчестере?
+8
-1
+7
Ответ Leganessi
Тот сезон был с Роналду, так что смотрим только чистые сезоны без Рона. Итого : Реал без Роналду 1 ЛЧ за последние 5 лет ( с ним 4 ЛЧ за 5 лет ) Ювентус без Роналду 0 трофеев за последние 3 года ( с ним 5 трофеев ) МЮ без Роналду на 12 потенцеиальном месте+вылет из Лч с последнего места+вылет из всех еврокубков, включая ЛЕ,ЛК. С Роналду - 6 место, 3 место + плей-офф ЛЧ благодаря сольному тащерскому тащерству Короля Итого : Последний раз МЮ брал ЛЧ благодаря тащерству Роналду в 2008 году! Без Роналду МЮ никто и звать его никак.
Тут еще писали, что он создает токсичную атмосферу в команде.
Вот сейчас мы видим, какую организованную группу тренирует 7хаг!
У мю в этом сезоне в апл 22 з.м. 27 п.м.
В команде с Роналду такого невозможно. Хотя у него в той команде был привозчик Мага и не было Каземиро с Мартинесем
+8
-1
+7
Куда пропали фанаты мю с веток ?
Дерзкие и высокомерные. Где они сейчас ?
+12
-5
+7
2023 год
Роналду -54 гола
МЮ - 54 гола
😂😂😂
+10
-4
+6
Без Роналду клятого, который "не тянет уровень МЮ", как дело то лихо пошло. В ЛЧ сплошные успехи в матчах против Копенгагена и Галатасарая... В АПЛ тоже все гладко идет, без каких-то особых проблем. Наконец-то и прессинг заработал, и оборона монолит, и вратарь глыба, а уж нападение вообще очень мощное... Меньше МЮ забили лишь Шеффилд и Бернли, даже Лутон Таун и тот же Ноттингем забили больше...
+8
-3
+5
А нам сказали с каждый игрой МЮ будет играть лучше
+5
0
+5
Ответ Надоело париться в бане
Правильно в комментах писали, из 10 побед в АПЛ 9 - с минимальным перевесом, исключение - 3-0 над Эвертоном, где статистика ударов по воротам была 24-9 не в пользу манков. По сезону - из 12 побед 10 с минимальным счётом, то есть добавилась только победа над КП в кубке Лиги со счетом 3-0. Зато разгромов и просто позорных поражений полная авоська: Борнмут, Ньюкасл в КАЛ, Сити, про цирковое выступление в ЛЧ вообще молчу. В общем ЭТХ гений, дайте ему ещё поработать, это правда смешно.
Справедливости ради, в ЭТХ есть что-то- как команда с отрицательной разницей мячей и полным отсутствием игры находится так высоко,я ума не приложу
+5
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+4
Ответ GibsonFlyingV
Справедливости ради, в ЭТХ есть что-то- как команда с отрицательной разницей мячей и полным отсутствием игры находится так высоко,я ума не приложу
Статистическая аномалия. МЮ нереально "прет", просто везет во многих матчах. Там выиграли 1-0, тут как-то сыграли 0-0... Вот и очки набираются. Вопрос в том, будет ли "переть" весь чемпионат или чудеса закончатся в 2024 году?

Команда занимает 3 место по забитым мяча снизу... Меньше забил лишь Шеффилд и Бернли.
+5
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Ответ arsenal.ave
Такие забавные фаны у МЮ)) В прошлом матче с Виллой все так восхищались игрой команды, такие лестные отзывы, прям душки)) хотя Вилла проиграла сама себе, будь они чуть хладнокровней, МЮ бы отлетел. А сейчас прям предвижу поливание грязью))
Реакция была на конкретную игру. Если играли хорошо, то можно это констатировать, потому что в течение всего этого сезона игра незрелищная, непривлекательная, неудачная и вообще непонятно чем тен Хаг занимается.
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Не увольняйте пожалуйста тренера. Дайте ему вылететь в Чемпионшип
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Есть два способа помочь МЮ: реальный и фантастический. Реальный - сэр Алекс вернется и все наладится. Фантастический - Тен Хаг сам всё сделает ))
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9хаг
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Ответ Крыс Пол
ЭтХ - о матче: "Поражение Ноттингему? Помилуйте, вы видели, как мы на равных играли с Астон Виллой и Ливерпулем?"
и с арсеналом
+2
0
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Фердинанд: Пацаны, да я же угарал!
+2
0
+2
Ответ Дядя ТУРА
вангую новость Манчестер Юнайтед полностью доверяет главному тренеру
После таких слов, обычно в МЮ увольняют. Моуринью с Оле не дадут соврать.
+2
0
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практически тура не проходит, чтобы Тен Хаг не переписывал рекорды.

также, 9 поражений в 20 матчах, не было с сезона 89/90
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ни одного позитивного момента. Просто ни одного. Кошмар в каждой линии. Просто мрак
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Ну вот всё и встало на свои места, сразу было понятно что у Виллы выиграли случайно. Узнаю Юнайтед Икс-Хага.
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Не мешайте работать гению Тен Хаагу, сейчас он уберет из состава еще пару основных игроков, заставит их публично просить прощения в свой адрес и тогда как попрет.
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Ответ ShamilK
Реал без Роналду уже на четвертый год ЛЧ взял, а Роналду с Юве вылетал от Порту и тд. Реал без Роналду за 3 года взял 2 чемпионата и идет за третьим, а с Роналду за 9 лет целых 2 чемпионства. Реал сейчас стабильно играет в полуфиналах ЛЧ, а Роналду после ухода из Мадрида уже и про четвертьфиналы давно забыл Про Юве вообще молчу. Перешел в гегемон Италии, который до него стабильно играл в полуфиналах и финалах ЛЧ
Последние 5 сезонов с Роналду в Реале - 4 ЛЧ
Последние 5 сезонов без Роналду Реал - 1 ЛЧ.
Это просто факты, отдыхай
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Ответ VERBLYUD
У Кринжа при Тен Хаге был 1 гол за пол года)))
1 гол в 6 полных матчах по времени. Не 1 гол в фермер лиге за целый год, но тоже ничего.
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Ответ Leganessi
Комментарий удален модератором
Да он не настоящий болельщик МЮ. Скорее мессибой.😃 Любой настоящий и адеватный болельщик красных признаёт что Роналду лучший игрок в истории их клуба, и в интервью всё сказал правильно 👍😉
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