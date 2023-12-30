«МЮ» потерпел 9 поражений в этом сезоне АПЛ – столько же было за весь прошлый чемпионат
«Манчестер Юнайтед» потерпел девятое поражение в текущем розыгрыше АПЛ.
Команда тренера Эрика тен Хага сегодня проиграла «Ноттингем Форест» в матче 20-го тура чемпионата Англии (1:2).
У «МЮ», таким образом, девять поражений в 20 играх – при 10 победах и одной ничьей.
В прошлом сезоне «Юнайтед» проиграл девять раз за весь чемпионат.
После 20 туров манкунианцы занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
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Реал без Роналду 1 ЛЧ за последние 5 лет ( с ним 4 ЛЧ за 5 лет )
Ювентус без Роналду 0 трофеев за последние 3 года ( с ним 5 трофеев )
МЮ без Роналду на 12 потенцеиальном месте+вылет из Лч с последнего места+вылет из всех еврокубков, включая ЛЕ,ЛК.
С Роналду - 6 место, 3 место + плей-офф ЛЧ благодаря сольному тащерскому тащерству Короля
Итого : Последний раз МЮ брал ЛЧ благодаря тащерству Роналду в 2008 году! Без Роналду МЮ никто и звать его никак.
Манчестер Юнайтед полностью доверяет главному тренеру
По сезону - из 12 побед 10 с минимальным счётом, то есть добавилась только победа над КП в кубке Лиги со счетом 3-0.
Зато разгромов и просто позорных поражений полная авоська: Борнмут, Ньюкасл в КАЛ, Сити, про цирковое выступление в ЛЧ вообще молчу.
В общем ЭТХ гений, дайте ему ещё поработать, это правда смешно.
Вот сейчас мы видим, какую организованную группу тренирует 7хаг!
У мю в этом сезоне в апл 22 з.м. 27 п.м.
В команде с Роналду такого невозможно. Хотя у него в той команде был привозчик Мага и не было Каземиро с Мартинесем
Дерзкие и высокомерные. Где они сейчас ?
Роналду -54 гола
МЮ - 54 гола
😂😂😂
Команда занимает 3 место по забитым мяча снизу... Меньше забил лишь Шеффилд и Бернли.
также, 9 поражений в 20 матчах, не было с сезона 89/90
Последние 5 сезонов без Роналду Реал - 1 ЛЧ.
Это просто факты, отдыхай