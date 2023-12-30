Роналду забил 54 гола в 2023 году – его лучший результат с 2016-го. Он опередил Кейна и Мбаппе на 2 мяча, Холанда – на 4

Криштиану Роналду забил 54 гола в 2023 году.

В заключительном матче в этом календарном году « » португальца разгромил « » в чемпионате Саудовской Аравии (4:1).

38-летний нападающий забил последний гол своей команды на второй добавленной минуте во втором тайме.

в этом году опередил нападающего « » и форварда «Баварии» по количеству забитых мячей за год – у них по 52 гола. В активе из « » 50 голов.

54 гола за год – лучший результат Криштиану с 2016-го. Тогда он забил 55 голов. Его рекорд – 69 забитых мячей в 2013-м.

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