Роналду забил 54 гола в 2023 году – его лучший результат с 2016-го. Он опередил Кейна и Мбаппе на 2 мяча, Холанда – на 4
Криштиану Роналду забил 54 гола в 2023 году.
В заключительном матче в этом календарном году «Аль-Наср» португальца разгромил «Аль-Таавун» в чемпионате Саудовской Аравии (4:1).
38-летний нападающий забил последний гол своей команды на второй добавленной минуте во втором тайме.
Роналду в этом году опередил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Баварии» Харри Кейна по количеству забитых мячей за год – у них по 52 гола. В активе Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» 50 голов.
54 гола за год – лучший результат Криштиану с 2016-го. Тогда он забил 55 голов. Его рекорд – 69 забитых мячей в 2013-м.
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Так что проблемы были не в нём, а в ТенХаге.
И сколько он забивал в возрасте конкурентов?
Что за тефтеля у тебя вместо серого вещества?)