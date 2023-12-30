Роналду забил 54 гола в 2023 году – его лучший результат с 2016-го. Он опередил Кейна и Мбаппе на 2 мяча, Холанда – на 4

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Криштиану Роналду забил 54 гола в 2023 году.

В заключительном матче в этом календарном году «Аль-Наср» португальца разгромил «Аль-Таавун» в чемпионате Саудовской Аравии (4:1).

38-летний нападающий забил последний гол своей команды на второй добавленной минуте во втором тайме.

Роналду в этом году опередил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда «Баварии» Харри Кейна по количеству забитых мячей за год – у них по 52 гола. В активе Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» 50 голов. 

54 гола за год – лучший результат Криштиану с 2016-го. Тогда он забил 55 голов. Его рекорд – 69 забитых мячей в 2013-м.

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124 комментария
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Молодец!
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кто бы что не говорил но Роналду всегда играет до конца он живёт футболом.
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Весь МЮ забил 54 мяча за 2023 год.Главное 7хагу не показывать
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Лицо Ригоберки к осмотру!
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А теперь представьте, сколько бы он наколотил в этом году, если бы ему было не почти 39 лет, а столько, сколько молодым конкурентам
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Ответ Ayan Yermek
Тебе напомнить что Мю не играет в 66-й лиге?
Тебе напомнить, что Роналду и в МЮ был лучшим бомбардиром, став топ3 бомбардиром в лучшей лиге мира?
Так что проблемы были не в нём, а в ТенХаге.
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Просто порадуйтесь за человека, несмотря на то все что с ним произошло в прошлом году человек смог прийти в себя
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Ответ S100 Winner
А теперь представьте, сколько бы он наколотил в этом году, если бы ему было не почти 39 лет, а столько, сколько молодым конкурентам
Если бы ему хотябы возраст Месси, он наколотил бы 84 😃
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Ответ Ovsyankin
Мне вот интересно сколько забил МЮ в 2023 году?)
прочитал в другой ветке 54
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Гений!
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Ответ S100 Winner
А теперь представьте, сколько бы он наколотил в этом году, если бы ему было не почти 39 лет, а столько, сколько молодым конкурентам
Тут дело не в возрасте а скорее слабом чемпионате и много 11 метровых))
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+13
Всего-то 54 гола. Вон у Пету(шесси 1 гол в МЛС и в тройке на ЗМ чилит, попивая коктейль.
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Ответ Человек1991
Какое же дикое позорище от Спортса, Чемпа , и Матч Тв , что считают эти голы из пустынной медиалиги которая даже не в топ50 мира. )) 54 гола , 15 пенальти , 12 из них левейшие , 7 голов из 54 плюсуют из товарищеского предсезонного арабского кубка)) 30 голов с нескольких метров, почти все голы дворовым командам, в Аравии и Азиатской ЛЧ, а также любимым Люксембургу и Лихтенштейну )) ни один адекватный сайт и футбольный эксперт не считает все эти голы и не плюсует их к 800 голам до этого. Хотя те 800 голов тоже с душком, 150 голов с пенальти , 110 из них левейшие пенальти, 150 голов с нарушениями правил, офсайды, толчки, локти, и другие нарушения команды, 400 голов с нескольких метров, большинство в пустые ворота.))
огнетушитель 🧯🧯🧯 🔥🔥🔥 в студию
+13
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+9
Мне вот интересно сколько забил МЮ в 2023 году?)
+12
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+8
Ответ S100 Winner
А теперь представьте, сколько бы он наколотил в этом году, если бы ему было не почти 39 лет, а столько, сколько молодым конкурентам
В таком случае он бы не играл в Саудии.
И сколько он забивал в возрасте конкурентов?
+10
-2
+8
Ответ Старик Стариканов
Весь МЮ забил 54 мяча за 2023 год.Главное 7хагу не показывать
Тебе напомнить что Мю не играет в 66-й лиге?
+24
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+7
Ответ VERBLYUD
Хамдала за Аль-Наср в 2019 - 57 голов - 0 новостей Кринж за Аль-Наср в 2023 - 54 гола - 10000 новостей)))
Потому что это Роналду, и он обсуждаем. Ты вон уже 10 комментов настрочил, хотя новость только что вышла 😃
+11
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"вечно молодой..."
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Ответ Ayan Yermek
Тебе напомнить что Мю не играет в 66-й лиге?
а сколько забил приятель пешего Неймар - он вроде помоложе Криштиану❓🤔
+5
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+4
Ответ Раиль Гайнетдинов
Кому нужна это стата кроме фанов этого 🐬???
тебе и много фанки меспе
+5
-2
+3
Ответ Roni7730
кто бы что не говорил но Роналду всегда играет до конца он живёт футболом.
потому что он не тепличный цветок, не игрок одной команды
+9
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+3
Ответ Tristan...
В таком случае он бы не играл в Саудии. И сколько он забивал в возрасте конкурентов?
60+ голов забивал в возрасте конкурентов
+5
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+3
Просто молодец, порадуйтесь за человека, очень достойный результат!
+6
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+3
Ответ Rosdcer
Я лично не против Роналду в этом списке, хоть он и играет в медиа-лиге. Всё же на протяжении всей карьеры ему нужен был пиар, чтобы его не разбирающиеся в футболе фанатики верили что он на одном уровне или лучше Месси. Ну а теперь когда Месси выиграл ЧМ , а его выкинули на футбольную свалку этот пиар ему просто необходим как воздух. Поэтому поздравляем Криштиану.
Уж точно о пиаре и фанатизме и о том кто разбирается в футболе не поклонникам Месси писать. Он наибольшая жертва пиара современного футбола.
+4
-1
+3
Сочувствую мессибоям 😃
+10
-7
+3
Ответ Rosdcer
Я лично не против Роналду в этом списке, хоть он и играет в медиа-лиге. Всё же на протяжении всей карьеры ему нужен был пиар, чтобы его не разбирающиеся в футболе фанатики верили что он на одном уровне или лучше Месси. Ну а теперь когда Месси выиграл ЧМ , а его выкинули на футбольную свалку этот пиар ему просто необходим как воздух. Поэтому поздравляем Криштиану.
Ясно, понятно. Голы в плэй офф лиги чемпионов и сами Лиги не в счёт, какой-то второсортный турнир, который пешком кто-то так в очередной раз и не выиграл, когда рядом не оказалось гениев из Барсы и поехал в медиа лигу США. Ок, че.
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Роналду забивает, мессифаны страдают)
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Ответ S100 Winner
А теперь представьте, сколько бы он наколотил в этом году, если бы ему было не почти 39 лет, а столько, сколько молодым конкурентам
Да не менее 200 бы наколотил. Особенно если бы играл в турнире уровня чемпионата Омана или Кении.
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0
+2
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
позорище это давать золотой мяч за 6 пенальти.
+9
-7
+2
Ответ Rosdcer
Я лично не против Роналду в этом списке, хоть он и играет в медиа-лиге. Всё же на протяжении всей карьеры ему нужен был пиар, чтобы его не разбирающиеся в футболе фанатики верили что он на одном уровне или лучше Месси. Ну а теперь когда Месси выиграл ЧМ , а его выкинули на футбольную свалку этот пиар ему просто необходим как воздух. Поэтому поздравляем Криштиану.
В принципе не удивляет твой коммент, от автора "Месси объективно должен быть здесь, он перешёл в худшую команду МЛС и сразу же выиграл с ней тяжелейший турнир с 5 матчами на вылет подряд, это второе главное достижение в футболе в 2023 году после требла сити+ он чемпион Франции"

Что за тефтеля у тебя вместо серого вещества?)
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