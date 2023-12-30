Владислав Третьяк: «У нас было меньше 150 катков в 2006-м, проигрывали Канаде, США и Финляндии. Сейчас – не менее 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин КХЛ G-Drive Арена Министерство спорта России Арена-Сибирь Политика Хоккей

Владислав Третьяк высказался о количестве катков в России.

– Достаточно ли в России ледовых дворцов и площадок? Улучшилась ли ситуация за последнее время?

– Когда я пришел в ФХР в 2006 году, то у нас было меньше 150 катков. Проигрывали по этому показателю не то что Канаде и США, но и Финляндии. Сейчас у нас не менее 800 катков, за что огромное спасибо нашему президенту, правительству и Министерству спорта.

В последние годы при непосредственном участии федерации стало возможно появление современных арен в Омске и Новосибирске, а также оснащение самых разных городов и поселков спортивными сооружениями, на которых можно играть в хоккей.

Конечно, льда нужно еще больше – ФХР работает в этом направлении, сотрудничая с руководителями самых разных регионов, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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72 комментария
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Теперь 800 катков и не всегда выигрываем у Беларуси...
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Спасибо Президенту, что теперь с Канадой, США и Финляндией мы даже не играем.
Нет игр - нет поражений, опять всех переиграл.
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Владислав Третьяк: «в 2006 у нас были кнопочные телефоны, сейчас смартфоны. Спасибо путину за это»
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В Канаде 3000 катков при 40 млн. населения!!! За что спасибо президенту?? И он на свою з/п что ли катки строит?
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Ответ Красный чай
Теперь 800 катков и не всегда выигрываем у Беларуси...
спасибо президенту
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А может налогоплательщикам спасибо?
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В Финляндии, в условно селе, где я жил, у школы своя заливочная машина стояла, заливали и коробку и стадион, выходили куча людей играть и кататься... В Питере коробку мужик шлангом заливал, и то редко, в густонаселённом спальнике, ворота вообще убрали чтобы не сломали и не украли...
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А простым людям, которые налоги платят, ты спасибо не хочешь сказать?
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и сейчас мы им не проигрываем.
потому что с ними мы больше не играем. спасибо президенту за это!
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Ответ Uef@
Комментарий скрыт
Блин, да это село)) В дворе питерском, в одной только девятиэтажке людей столько же живёт) Или ты хочешь с нашими сëлами сравнить?)
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Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас говорят бывшие российские спортсмены, я отвечу: Третьяк про количество катков, Мостовой про готовность тренировать Спартак (но всё ещё не зовут).
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Я заплатил налогов больше миллиона. Из которых только копейки ушли на катки. Остальное в кубышку (фонд благослстояния), который создан для того чтобы не оичитываться о расходах перед народом. Есть бюджет страны, в котором прописаны расходы. А есть кубышка, пафосно названная фондом, куда также текут наши денежки. И прикол в том, что расходы бюджета известны ( стоила медицину, что на образование, что силовикам), то расходы кубышки никому не известны. И там финансируется непонятные проекты где вполне законно пилятся денежки. Так что по каткам не правительство надо хвалить, а нас, кто платит налоги
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Катки надо строить. Но позволить на них тренироваться могут только детки богатых родителей. А это в основном дети без физических данных, без талланта, без мотивации и характера.
А таллантливые дети пролетают мимо этих катков.
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Владислав Третьяк: «в 2006 у нас был доллар по 27 руб, сейчас 90. Спасибо президенту и правительству!
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как раз в 2006-м Россия обыграла последний раз Канаду в сильнейших составах в Турине. С тех пор - ни разу! Спасибо Третьяку, что лучшее поколение игроков осталось без единой олимпийской медали.
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Где эти катки? Две штуки на город с 350 тысяч населения.
Как туда попасть не отстояв очередь и не заплатив кучу денег?
Учитывая, что там периодически проходят тренировки и игры?
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Ответ Дмитрий Кириенко
спасибо президенту
обоим ))
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Однажды Третьяк за неделю ни разу не сказал про катки, и у него отвалилась жопа.
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Ответ Шурум-Бурум
а Бышовец будет в очередной раз пересказывать свою речь "Нет предела человеческой мерзости!"))))
с этим неплохо справляются местные комментаторы, чтобы срубить легких плюсов
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Владислав Третьяк. Человек и каток
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Так говорит, как будто дети играют на современных новых аренах. Как тренировались на старых, так и тренируются. А новые арены только для первых составов, как были, так и есть.
К ЧМ футбольные арены построили - тоже самое. Или РПЛ или ничего.
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Ответ Чавес2
Комментарий скрыт
Так это не шутка - многие люди всерьез уверяют, что без путина мы бы до сих пор голодали
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Ответ Olavi Ranta
Блин, да это село)) В дворе питерском, в одной только девятиэтажке людей столько же живёт) Или ты хочешь с нашими сëлами сравнить?)
В наших сибирских селах, которых я бывал, есть катки в центре, заливаются для всех жителей. Что ты хочешь сравнить?
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Какая то завораживающая цифра 800 для президента и вице-президента ФХР
один 800 матчей пересмотрел, другой 800 катков насчитал
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а за чей счёт банкет ?!
Наверное за счёт ЗП чиновников правительства, МинСпорта и самого президента ;)))))
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Давайте всей страной играть в хоккей шайбой!!!Зачем нам строить заводы,фабрики.Выиграем и всё купим.
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Давно про катки не слышал, даже забыл сколько их и благодаря кому построены.
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Вот он чешет! У нас в городе один муниципальный каток и тот уже 5 лет закрыт. Все катки частные, 500 руб/час это минимум (был!!). Вот прошло, "прошла зима, настало лето, спасибо партии за это!"
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У него в шести интервью из пяти про катки и коробки. Пора обследоваться.
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Спасибо президенту за то, что он ввел в русский язык слово "спасибо", которое позволяет нам всем благордарить президента.
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