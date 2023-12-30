Владислав Третьяк: «У нас было меньше 150 катков в 2006-м, проигрывали Канаде, США и Финляндии. Сейчас – не менее 800. Спасибо президенту, правительству и Минспорту»
Владислав Третьяк высказался о количестве катков в России.
– Достаточно ли в России ледовых дворцов и площадок? Улучшилась ли ситуация за последнее время?
– Когда я пришел в ФХР в 2006 году, то у нас было меньше 150 катков. Проигрывали по этому показателю не то что Канаде и США, но и Финляндии. Сейчас у нас не менее 800 катков, за что огромное спасибо нашему президенту, правительству и Министерству спорта.
В последние годы при непосредственном участии федерации стало возможно появление современных арен в Омске и Новосибирске, а также оснащение самых разных городов и поселков спортивными сооружениями, на которых можно играть в хоккей.
Конечно, льда нужно еще больше – ФХР работает в этом направлении, сотрудничая с руководителями самых разных регионов, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Нет игр - нет поражений, опять всех переиграл.
потому что с ними мы больше не играем. спасибо президенту за это!
А таллантливые дети пролетают мимо этих катков.
Как туда попасть не отстояв очередь и не заплатив кучу денег?
Учитывая, что там периодически проходят тренировки и игры?
К ЧМ футбольные арены построили - тоже самое. Или РПЛ или ничего.
один 800 матчей пересмотрел, другой 800 катков насчитал
Наверное за счёт ЗП чиновников правительства, МинСпорта и самого президента ;)))))