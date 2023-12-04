Снежный матч ЦСКА – «Ростов» и ярость Карпина, провокация Бериши и толчок Абаскаля, «Краснодар» обогнал «Зенит», 6 голов и судейский скандал в игре «Сити», хет-трик Панарина и другие новости

1. В Мир РПЛ состоялся самый безумный и скандальный игровой день сезона (пока). Началось все со снежного матча ЦСКА и «Ростова», завершившегося победой армейцев (2:0). Игру могли перенести из-за снегопада, но судья Рафаэль Шафеев решил все же провести матч. В итоге работники стадиона ЦСКА лопатами очищали поле от снега прямо во время матча, а Уткин давал интервью обледенелым. Теперь обсуждается возможный перенос 18-го тура на весну.

Валерий Карпин после игры пришел в ярость, назвав принявшего решение о ее проведении «дебилом» и «идиотом». Теперь тренера «Ростова» могут дисквалифицировать на 4 матча.

Снежные игры продолжились встречей «Локомотива» и «Зенита», задержавшейся на полчаса из-за погоды. Железнодорожники победили 3:1, Михаил Кержаков забил в свои ворота.

В Грозном не было снега, там было жарко. «Ахмат» обыграл «Спартак» (2:1), но главным событием стал конфликт Гильермо Абаскаля и Бернарда Бериши: игрок «Ахмата» прыгнул ногами вперед рядом с тренером «Спартака» после гола. Испанец повалил Беришу и был удален. Стычка произошла и между Промесом и Богосовацем.

Единственный относительно спокойный матч прошел в Краснодаре, где «быки» обыграли «Оренбург» (2:1). В итоге «Краснодар» вновь возглавил таблицу РПЛ.

2. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, забив 6 голов на двоих – 3:3. Арбитр матча Саймон Хупер принял два спорных решения в концовке: остановил игру в момент атаки «горожан» и не дал им пенальти. Это вывело из себя Холанда.

«Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма» (4:3), проигрывая 2:3, благодаря голам на 87-й и 88-й минутах. «Челси» обыграл «Брайтон» (3:2), проведя 2-й тайм в меньшинстве. «Арсенал» лидирует в АПЛ с 33 очками после 14 туров, «Ливерпуль» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Тоттенхэм» – 5-й. Все результаты дня – тут.

3. «Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря голу Феликса, арендованного у мадридцев (1:0), и вышла на 3-е место в Ла Лиге. Остальные результаты – здесь.

4. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Сан-Хосе» (6:5), Артемий Панарин сделал хет-трик, всего набрав 4 (3+1) очка, а у «Шаркс» 1-й гол в сезоне забил вернувшийся в строй после травмы Александр Барабанов. «Нэшвилл» одолел «Баффало» (2:1), победная шайба на счету Якова Тренина. «Миннесота» продолжает побеждать с новым тренером – 4:1 с «Чикаго», Капризов сделал передачу. Все результаты дня – здесь.

5. КХЛ. «Торпедо» обыграло «Динамо», СКА победил «Металлург» по буллитам (11-я победа подряд), ЦСКА уступил «Трактору».

6. «Сочи» уволил тренера Александра Точилина. Команда идет 16-й в РПЛ и проиграла 3 последних матча с общим счетом 0:7.

7. Эдуард Латыпов выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России по биатлону, у женщин победила Кристина Резцова.

Себастьян Самуэльссон победил в гонке преследования на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде. Йоханнес Бо совершил фальстарт, но не получил за это штраф. У женщин гонку преследования выиграла Лу Жанмонно.

8. Александр Большунов выиграл мужской масс-старт на 20 км на Кубке России по лыжам у мужчин, Вероника Степанова – женский.

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Йелливаре, Швеция – 2-я, Германия – 3-я. У женщин победила Швеция.

9. 40‑летний Ковальчук сыграет за «Спартак» против «Куньлуня» 24 декабря. Якушев подтвердил это: «Илья, с возвращением!»

10. «Байер» не смог обыграть дортмундскую «Боруссию» (1:1), но продлил серию без поражений до 20 матчей. Другие итоги дня в Бундеслиге – тут.

11. НФЛ. «Филадельфия» уступила «Сан-Франциско» и другие результаты.

12. «ПСЖ» победил «Гавр», играя в меньшинстве с 10-й минуты из-за удаления Доннаруммы. Мбаппе забил 49-й гол в 2023 году, обогнал Роналду и догнал Кейна, больше только у Холанда – 50. Остальные результаты тура Лиги 1 – здесь.

13. Вальверде летом отказал саудовцам и «Баварии». Федерико мечтает стать капитаном «Реала».

Цитаты дня.

«Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Для чего переходили на «осень – весна»? Чтобы на такую хрень смотреть. Убийство футбола». Карпин после 0:2 от ЦСКА

Колосков об отстранении России: «Нас наказывают, а Украину и Израиль – нет. Двойные стандарты»

Матыцин об отстранении от турниров ISU: «Россия спокойно относится к таким временным явлениям. Мы самодостаточная страна»

Дзюба – журналистам: «Не будем вас уважать, пока вы не будете уважать нас. Как отменить бойкот? Научиться задавать нормальные вопросы»

«Пивасик я люблю, это не секрет. Болтовня – тоже мое, я этим деньги зарабатываю». Траньков отреагировал на статью Sports.ru о происхождении его фамилии

Промес – Богосовацу: «Кто ты? Кто ты? Я лучший футболист, на ###!»

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