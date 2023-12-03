Кержаков забил в свои ворота в матче с «Локо». После подачи Глушенкова с углового вратарь «Зенита» не поймал мяч и срезал его в ворота
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков забил в свои ворота в матче с «Локомотивом».
На 8-й минуте полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков подавал угловой.
Мяч после подачи полетел к ближней штанге. Кержаков не смог поймать мяч после подачи, он прошел сквозь руки вратаря и от его живота залетел в ворота.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:1, первый тайм).
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Либо у Кержакова нашлись за это время какие-то очень хорошие связи, либо Семак играет в Тен Хага и безмерно доверяет вратарю, который ловит только, что летит в него (и то не всегда, как оказывается).
Но вообще, статистически это не автогол же?
Мяч же в створ летел, правильней записывать на Глушенкова, если я правильно понимаю правила
Бил, бью и буду бить... процитировал брата Миша
Зениту можно играть руками в своей штрафной???