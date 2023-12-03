Кержаков забил в свои ворота в матче с «Локо». После подачи Глушенкова с углового вратарь «Зенита» не поймал мяч и срезал его в ворота

Теги Локомотив Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Максим Глушенков Футбол

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков забил в свои ворота в матче с «Локомотивом».

На 8-й минуте полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков подавал угловой.

Мяч после подачи полетел к ближней штанге. Кержаков не смог поймать мяч после подачи, он прошел сквозь руки вратаря и от его живота залетел в ворота.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:1, первый тайм).

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32 комментария
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До рекорда брата: 232 мяча
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Кержаков - русский бомбардир!
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Мише пора в Одессу, на Привоз.
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Ответ Ktoto_V_Dome
Я одессит, может вы хотели сказать в цирк?
Впервые вижу одессита без чувства юмора. )) Привоз (рынок) есть только в Одессе, а слово имеет второй смысл - привезти гол в свои ворота. Не благодари. ))
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Бил, бью и буду бить!
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Ответ pit4er
До рекорда брата: 232 мяча
Зато шарами забил, как Холанд
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Когда-то давно, когда на вратарской позиции все было в Зените более-менее нормально, Миша Кержаков в своем прайме топтал огороды в ФНЛ за Анжи и не всегда попадал в старт нижегородской Волги. 20-летний Бабурин выходил за Зенит чаще, чем этот пассажир.
Либо у Кержакова нашлись за это время какие-то очень хорошие связи, либо Семак играет в Тен Хага и безмерно доверяет вратарю, который ловит только, что летит в него (и то не всегда, как оказывается).
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Вот форвард, вот это настоящий форвард!💪
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Всегда улыбало как эту дырку оправдывают из года в год
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Почему перестали ставить игрока на штангу при угловом, ведь отбил бы.
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Давайте ещё на льду в футбол играть начнём.
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Ответ Шурик Шурик
Когда-то давно, когда на вратарской позиции все было в Зените более-менее нормально, Миша Кержаков в своем прайме топтал огороды в ФНЛ за Анжи и не всегда попадал в старт нижегородской Волги. 20-летний Бабурин выходил за Зенит чаще, чем этот пассажир. Либо у Кержакова нашлись за это время какие-то очень хорошие связи, либо Семак играет в Тен Хага и безмерно доверяет вратарю, который ловит только, что летит в него (и то не всегда, как оказывается).
Онана то, что в него летит часто не ловит)))
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Ошибка дикая у Миши
Но вообще, статистически это не автогол же?
Мяч же в створ летел, правильней записывать на Глушенкова, если я правильно понимаю правила
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погода ...
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Кержаков забил...
Бил, бью и буду бить... процитировал брата Миша
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Что ж, Саша становится любимым вратарём Максима, уже в третьем матче подряд Глушенков поражает его ворота)
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Новый термин в нашем судействе, близкое расстояние в своей штрафной площади🤣 чистый пенальти изидор сыграл рукой в штрафной, его даже смотреть не стали…
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Ответ Фахрик
Что ж, Саша становится любимым вратарём Максима, уже в третьем матче подряд Глушенков поражает его ворота)
Миша?
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Ответ justbored
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упаси бог этого типа ещё в Черкизово хоть раз увидеть
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Ответ pit4er
До рекорда брата: 232 мяча
Предлагаю, наоборот, складывать голы младшего брата к старшему, один фиг Кержаков.
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Ответ Overkiller
Давайте ещё на льду в футбол играть начнём.
Давайте))
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Ответ igls54
Мише пора в Одессу, на Привоз.
Я одессит, может вы хотели сказать в цирк?
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Так скоро Кержакова и в ФКСМ позовут. Они таких вратарей любят.
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Сколько уже в этом сезоне у Кержакова приводов? Он там Кассьеру ещё не догнал?
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Бывает
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Нравится д----о - наслаждайтесь...
Зениту можно играть руками в своей штрафной???
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На ближней штанге должен был защ стоять, Керж на дальней. Это же азы. Семак=физрук.
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а это всего лишь я зенит в линию пресса поставил..
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Миша любит любой тычок в свою сторону обернуть в большую проблему.
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ненавижу
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Я бы гол Глушенкову засчитал. Мяч вроде в ворота летел, причем очень хитро, с отскоком от земли. Кержаков не смог отбить
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Время для аналитики от Губерниева💩
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