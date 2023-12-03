Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков забил в свои ворота в матче с «Локомотивом».

На 8-й минуте полузащитник « » подавал угловой.

Мяч после подачи полетел к ближней штанге. Кержаков не смог поймать мяч после подачи, он прошел сквозь руки вратаря и от его живота залетел в ворота.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и « » (0:1, первый тайм).

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