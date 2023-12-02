Кубок России. Латыпов, Логинов, Смольский, Халили, Бабиков, Поварницын и Серохвостов пробегут большой масс-старт
3 декабря на этапе Кубка России по биатлону мужчины пробегут большой масс-старт.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
2-й этап
Ханты-Мансийск
Мужчины
Большой масс-старт
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Предварительный старт-лист
1. Эдуард Латыпов
2. Кирилл Бажин
3. Александр Логинов
4. Евгений Сидоров
5. Антон Смольский (Беларусь)
6. Карим Халили
7. Антон Бабиков
8. Александр Поварницын
9. Даниил Серохвостов
10. Максим Воробей (Беларусь)
11. Василий Томшин...
15. Евгений Гараничев
16. Александр Корнев...
31. Матвей Елисеев...
34. Максим Цветков
Полный старт-лист – здесь.