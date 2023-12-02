Кубок России. Латыпов, Логинов, Смольский, Халили, Бабиков, Поварницын и Серохвостов пробегут большой масс-старт

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Матвей Елисеев Максим Воробей Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Кирилл Бажин масс-старт (60 человек) Александр Корнев Евгений Сидоров Биатлон

3 декабря на этапе Кубка России по биатлону мужчины пробегут большой масс-старт.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

2-й этап

Ханты-Мансийск

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена 

Предварительный старт-лист

1. Эдуард Латыпов

2. Кирилл Бажин

3. Александр Логинов

4. Евгений Сидоров

5. Антон Смольский (Беларусь)

6. Карим Халили

7. Антон Бабиков

8. Александр Поварницын 

9. Даниил Серохвостов

10. Максим Воробей (Беларусь)

11. Василий Томшин...

15. Евгений Гараничев

16. Александр Корнев...

31. Матвей Елисеев...

34. Максим Цветков

Полный старт-лист – здесь.

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