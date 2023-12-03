«Сочи» уволил Точилина. Команда идет 16-й в РПЛ и проиграла 3 последних матча с общим счетом 0:7

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия отставки Денис Клюев Сочи Футбол

Александр Точилин покинул пост главного тренера «Сочи».

Как сообщает пресс-служба «Сочи», решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой. 

Исполнять обязанности главного тренера на заключительной игре календарного года против «Оренбурга» будет Денис Клюев.

Точилин стал главным тренером «Сочи» после того, как в середине сентября клуб расторг контракт с Дмитрием Хохловым.

Под руководством Точилина, который работал с «Сочи» уже в третий раз, команда одержала две победы (над «Уралом» в Мир РПЛ и над «Факелом» в Фонбет Кубке России), дважды сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

«Сочи» занимает последнее место в таблице Мир РПЛ, набрав 10 очков за 17 туров. Отставание от «Ахмата», который идет 15-м и провел на один матч меньше, – 3 балла.

Последние 3 матча команда, которой руководил Точилин, проиграла с общим счетом 0:7.

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67 комментариев
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Ответ Kulver
Пусть Сочи вылетит, все равно с кем.
Нет, не все равно. Только Ахмат в попутчики
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Динамо СПБ возвращается туда, откуда его достали, и совершенно справедливо.
+58
-8
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Ой зря уволили Хохлова. Но Сочи заслужил вылета, когда не захотел переносить матч с Ростовом.
+36
-8
+28
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Ответ Ilya_Panchenko
Хохлова увольняли из всех команд в которых он работал, не понятно вообще как он в Сочи попал
90% тренеров увольняли из всех команд, где они работали :-)
+19
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+19
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Пусть Сочи вылетит, все равно с кем.
+17
-2
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Зато Точилин наш, отечественный. Не варяг какой-то там. Ну и что, что достижений нет.
+15
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Ответ Kulver
Пусть Сочи вылетит, все равно с кем.
А кому нужна команда на которую не ходит зритель.
Для кого играть?
Если в Воронеже каждый раз полный стадион, такую команду и жаль потерять в РПЛ.
+11
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+11
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А "уволенный" весной Бердыев идет на первом месте в ФНЛ )))
+9
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У Сочи уже второй сезон тренерская чехарда, такими темпами их в РПЛ возвращать Йозе Марино поставят, свой и с системой во всех смыслах
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Ответ Kit244098
И какой тогда был смысл в увольнении Хохлова? Хрен оказался не слаще редьки))
Когда оставили Точилина после Хохлова, уже создавалось ощущение, что руководству уже пофиг на клуб.
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Ответ Не уверен!!
Ой зря уволили Хохлова. Но Сочи заслужил вылета, когда не захотел переносить матч с Ростовом.
Хохлова увольняли из всех команд в которых он работал, не понятно вообще как он в Сочи попал
+8
-2
+6
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С тренерами в этом сезоне Сочи не везёт. Тот же Федотов с этим составом минимум в первой восьмерке был.
+5
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интересно, какой дурачок, согласится на эту "расстрельную" должность в Сочи!? пусть ротен сам возглавит. ведь ко всему, к чему прикасаются "талантливые" ручки этой семейки, превращается в золото.
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И какой тогда был смысл в увольнении Хохлова? Хрен оказался не слаще редьки))
+4
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Точилин конечно как тренер слабоват. Ему нужно начинать с второго девизиона
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Сочи в очередной раз увольняет Точилина. Стабильность.
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Ответ adamx
90% тренеров увольняли из всех команд, где они работали :-)
Боле того, в каждой команде он провалился.
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Снова Хохлова назначат?
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Ответ Wiley Fox
Вот и место под Шалимова освободилось, туда его или Писарева тамбовские и засунут
Под Григоряна🤭И как этот эксперд до сих пор не востребован - не понимаю
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Сочи это игрушка которая надоела всем. Потихоньку сольют в пердив, а там и расформируют. Скриньте
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Ответ Евгений Аулин
Надо спасать. Все таки единственный южный город с действующим аэропортом
в пердиве команд больше. им нужнее.
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Больше вопросов не к Точилину, а к тому, кто его назначил.
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Ответ adamx
90% тренеров увольняли из всех команд, где они работали :-)
Ни в одной команде он не показал результат
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Черчесов с Ротенбергами вроде в Динамо работал, явная кандидатура
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Ответ flay
Точилин конечно как тренер слабоват. Ему нужно начинать с второго девизиона
Так то он два раза уже Втордив выигрывал, и в Пердиве второе место занял
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Ждём Сочи в первой лиге.
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Ждем Григоряна
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Саботаж ---- очень на это похоже.
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Вот и место под Шалимова освободилось, туда его или Писарева тамбовские и засунут
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не плохое решение, рыжий точно не тренер...
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Ответ Не уверен!!
Ну с ним неплохо Сочи играл, после него ещё хуже стало
Неплохо это 6 очков за 8 туров ?))
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Ответ Саша Котляров
Жалко команду когда Федотова был тренером Сочи они лучше играли
Согласен !
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Ответ Удар Кержакова
С тренерами в этом сезоне Сочи не везёт. Тот же Федотов с этим составом минимум в первой восьмерке был.
Соглаен с вами👍👍👍
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Ответ Удар Кержакова
С тренерами в этом сезоне Сочи не везёт. Тот же Федотов с этим составом минимум в первой восьмерке был.
С зтим составом? Кассьерра, Родригао, Заболотный куда пропали?)
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ничего страшного, через год снова подпишут
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Ответ Максим Семин
Зато Точилин наш, отечественный. Не варяг какой-то там. Ну и что, что достижений нет.
и чеканить умеет
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Нашли идеальный момент 😏 - это надо было сделать ещё после ухода Хохлова.
Такое ощущение, что Сочи специально в ФНЛ хотят отправить.
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Поздравляю Сочи
Осталось толкового тренера найти
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Ответ flay
Точилин конечно как тренер слабоват. Ему нужно начинать с второго девизиона
Так он оттуда и начинал с питерским Динамо. А так, да, согласен. Ему надо было по Хабаровскам и Красноярскам поездить еще годика 3-4 до выхода в РПЛ.
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Ответ Игорь М.
не, этим не дадут вылетить, потому что иначе представители самой мирной религии не на шутку взорвутся
Вместо них зайдет Динамо Махачкала и баланс будет соблюден.
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Ответ Огюст
Для спорта Сочи наступили "тёмные " без перспективные ночи !
Жалко команду когда Федотова был тренером Сочи они лучше играли
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Ответ Ilya_Panchenko
Хохлова увольняли из всех команд в которых он работал, не понятно вообще как он в Сочи попал
Ну с ним неплохо Сочи играл, после него ещё хуже стало
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Похоже на конвульсии. Потом в заключении напишут: " пациент перед смертью потел".
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Тренер в этой команде не главное, самое главное и очевидное то, что Сочи сплавляют! Ротенбергу не выгодно иметь футбольный клуб - одни убытки! А нет команды - нет расходов!!! Большой плюс!
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Собственно, вполне ожидаемое решение. Состав там точно не уровня последней строчки в таблице. Нужен другой специалист.
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Ждём Евсеева?
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Ну все, можно опять ставить Хохлова
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Зря, поспешили конечно
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А я думал, что они сразу под фнл это чудо вернули, он же их выводил)
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Видимо с Сочи наигрались,теперь потихоньку сливают.Сначала ФНЛ,потом расформирование.
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