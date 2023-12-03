«Сочи» уволил Точилина. Команда идет 16-й в РПЛ и проиграла 3 последних матча с общим счетом 0:7

Александр Точилин покинул пост главного тренера «Сочи».

Как сообщает пресс-служба «Сочи», решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой.

Исполнять обязанности главного тренера на заключительной игре календарного года против «Оренбурга» будет .

Точилин стал главным тренером «Сочи» после того, как в середине сентября клуб расторг контракт с Дмитрием Хохловым.

Под руководством , который работал с « » уже в третий раз, команда одержала две победы (над «Уралом» в Мир и над «Факелом» в Фонбет Кубке России), дважды сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

«Сочи» занимает последнее место в таблице Мир РПЛ, набрав 10 очков за 17 туров. Отставание от «Ахмата», который идет 15-м и провел на один матч меньше, – 3 балла.

Последние 3 матча команда, которой руководил Точилин, проиграла с общим счетом 0:7.

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