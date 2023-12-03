Феликс забил «Атлетико» – у него 1-й гол в Ла Лиге за последние 10 матчей. Арендованный «Барсой» у мадридцев игрок отпраздновал гол

Жоау Феликс забил в Ла Лиге клубу, которому принадлежит.

Полузащитник, арендованный «Барселоной» до конца сезона, открыл счет в игре против «Атлетико» в 15-м туре. На 28-й минуте он получил передачу от вингера на краю штрафной площади, прокинул мяч к углу вратарской и перебросил голкипера Иньяки Пенью.

Феликс отпраздновал гол, встав на рекламный щит и раскинув руки.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

Феликс забил в впервые за последние 10 матчей. Всего у него два гола в чемпионате в этом сезоне. Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

Жоау Феликс: «Все предпочитают стиль «Барселоны». Даже игроки «Атлетико» предпочитают больше атаковать. Если скажут другое – врут, значит»

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