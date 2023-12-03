Феликс забил «Атлетико» – у него 1-й гол в Ла Лиге за последние 10 матчей. Арендованный «Барсой» у мадридцев игрок отпраздновал гол

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Рафинья Диас Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс забил в Ла Лиге клубу, которому принадлежит.

Полузащитник, арендованный «Барселоной» до конца сезона, открыл счет в игре против «Атлетико» в 15-м туре. На 28-й минуте он получил передачу от вингера Рафиньи Диаса на краю штрафной площади, прокинул мяч к углу вратарской и перебросил голкипера Иньяки Пенью.

Феликс отпраздновал гол, встав на рекламный щит и раскинув руки.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

Феликс забил в Ла Лиге впервые за последние 10 матчей. Всего у него два гола в чемпионате в этом сезоне. Подробно со статистикой португальца можно ознакомиться здесь.

Жоау Феликс: «Все предпочитают стиль «Барселоны». Даже игроки «Атлетико» предпочитают больше атаковать. Если скажут другое – врут, значит»

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23 комментария
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Меня вот убивают такие моменты, на несколько повторах видно что Феликсу наступают на ногу, ладно судья, ВАР почему молчит?🤦
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Феликс в Барсе как Феникс из пепла
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Португалец отпраздновал в стиле Месси:)
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Пеналь был, что скажете?
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Забил тем, кого очень хотел огорчить )

Но хотелось бы, чтобы забивал все таки чуточку почаще )
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Если "наступить акцентированно на ногу в своей штрафной" уже не смотрят по Вар, то даже не знаю куда ниже можно падать испанским судьям. Просто дно!
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А может он Облака перебросил, а не Иньяки Пенью???!!!
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Еще и отпраздновал перед болельщиками Атлетико
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На Феликсе пенку не поставил, свистун играет уже за Атлетико как 12 игрок. Безобразие. Но Барса в таких условиях играет годами. А так по первому тайму пшек сдулся. Могли 3 треху забить не вспотев. Отмечу Всех игроков, всё в хорошей форме кроме пшека. Ждём Роке.
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Меня вот убивают такие моменты, на несколько повторах видно что Феликсу наступают на ногу, ладно судья, ВАР почему молчит?🤦
уже три победы отняли у Барсы судьи своими решениями.
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Неплохо его матрасы в аренду отдали. Только Барса отдавала игрока в аренду круче, Коутинье в Баварию))
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Ответ madaev
Еще и праздновал, мерзкий парниша
Терпи
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Меня вот убивают такие моменты, на несколько повторах видно что Феликсу наступают на ногу, ладно судья, ВАР почему молчит?🤦
В этом сезоне так и будет всю дорогу
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Главное не останавливаться
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Меня вот убивают такие моменты, на несколько повторах видно что Феликсу наступают на ногу, ладно судья, ВАР почему молчит?🤦
Потому что он куплен Пересом:)
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Что это за адвокат Кайзер Созе в студии ОККО ?
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это как? перебросил вратаря барсы??
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Поперло у Феликса. Два матча против принципиальных для него соперников. +- почти все в строю, поэтому должен начать опять набирать г+п
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Судью не обыграл.. А-ха-ха-ха..
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Ответ madaev
Еще и праздновал, мерзкий парниша
а чё ему плакать что ли, щас во втором тайме ещё пару этим костоломам накидают....
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