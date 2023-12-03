«Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Для чего переходили на «осень – весна»? Чтобы на такую хрень смотреть. Убийство футбола». Карпин после 0:2 от ЦСКА
Валерий Карпин возмущен ситуацией вокруг матча между ЦСКА и «Ростовом».
Несмотря на сильнейший снегопад в Москве, игра 17-го тура Мир РПЛ прошла в соответствии с расписанием на заснеженном поле. «Ростов» проиграл со счетом 0:2.
«Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение. Для чего переходили на «осень – весна»? Чтобы на такую хрень смотреть.
Сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам думаете нравится в такую погоду играть?» – сказал Карпин.
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Да, погодные условия были ужасные очень.
Но и ЦСКА был в этих погодных условиях, играя на том же поле и тем же мячом.
Только вот ЦСКА смог забить почему-то, а Ростов - нет.
И будут нормальные даты для чемпионата даже при осень-весна.