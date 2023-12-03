Валерий Карпин возмущен ситуацией вокруг матча между ЦСКА и «Ростовом».

Несмотря на сильнейший снегопад в Москве, игра 17-го тура Мир прошла в соответствии с расписанием на заснеженном поле. « » проиграл со счетом 0:2.

«Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение. Для чего переходили на «осень – весна»? Чтобы на такую хрень смотреть.

Сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам думаете нравится в такую погоду играть?» – сказал .

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