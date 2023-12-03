«Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Для чего переходили на «осень – весна»? Чтобы на такую хрень смотреть. Убийство футбола». Карпин после 0:2 от ЦСКА

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин возмущен ситуацией вокруг матча между ЦСКА и «Ростовом».

Несмотря на сильнейший снегопад в Москве, игра 17-го тура Мир РПЛ прошла в соответствии с расписанием на заснеженном поле. «Ростов» проиграл со счетом 0:2.

«Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение. Для чего переходили на «осень – весна»? Чтобы на такую хрень смотреть.

Сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам думаете нравится в такую погоду играть?» – сказал Карпин.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

171 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
радимову за это слово пять игр давали. Виллаш-Боашу шесть, Семаку тоже парочку за конфронтационную манеру подхода к судье. Посмотрим, как справится газпромовский админресурс на этот раз
+119
-14
+105
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо дать дебилом, чтобы составлять календарь РПЛ так, чтобы команды играли в сугробах
+104
-15
+89
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
А где он жаловался на результат?)
+69
-6
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А что в ноябре таких снегопадов не бывает? Мы все же ни Испания, надо понимать что такие снежные матчи возможны при любой системе.
+57
-13
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ster3
А что в ноябре таких снегопадов не бывает? Мы все же ни Испания, надо понимать что такие снежные матчи возможны при любой системе.
Такие снегопады бывают и в октябре. Но есть такое понятие, как "процентная вероятность". Так вот, процентная вероятность того, что мощный снегопад будет в декабре, выше, чем вероятность того, что он будет в ноябре или октябре.
+45
-8
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При весна - осень последние туры тоже проходили в это время. Что он выдумывает?
+42
-10
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Календарь был согласован со ВСЕМИ клубами РПЛ. Где был Карпин и почему он сейчас ноет?
+30
-6
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
Так он не ссылается на погоду, как причину поражения. Он против вообще игры в сугробах.
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А по мне было весело❄️
+33
-15
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я обожал играть на снегу во дворе, как и многие другие. Это олдскул, это детство, юность и много ностальгии. Но! Лига не должна допускать, чтобы Премьер-лига выглядела вот так. Это цирк. И выглядит все это криво и непрофессионально. Смотреть матч невозможно, ничего не видно, качество игры ужасное.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ЗЕНИТ65
Календарь был согласован со ВСЕМИ клубами РПЛ. Где был Карпин и почему он сейчас ноет?
Вы его не слышите, он про перенос, вон в Германии перенесли игру Баварии из-за снега и все нормально.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плохому танцору яйца мешают, а плохому футболисту всё: Погода, поле, мяч, болельщики, судья. Всё мешает, кроме самого себя
+26
-13
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Гроссмейстер Д
Валерка, на этом же стадионе твоя команда играла 3 июня. Результат напомнить? Ах да, ты сказал что возможное второе серебро в истории Ростова тебя не интересует.
Какое отношение тот матч имеет к сегодняшней погоде? Обязательно подумай перед ответом.
+21
-9
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ bettini
При весна - осень последние туры тоже проходили в это время. Что он выдумывает?
Кстати, да. Начинали в начале марта, заканчивали в конце ноября. Летом жарко, зимой холодно. Тут даже не "весна-осень" на "осень-весна" переход был, а "весна, осень" на "осень, весна". С таким летом, и без международных баталий, может, пора переходить на апрель-октябрь.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Скулить нужно было до начала матча. Если вышли играть - играйте. Жизнь - нытье Ростова))
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кирилл
Комментарий скрыт
Это не футбол а лотерея. ЦСКА повезло больше вот Федотов и молчит. Проиграли бы - услышали от него аналогичное.
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какие все нежные! Для разнообразия можно пару игр сыграть в таких условиях. Ничего страшного, даже необычно.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего от физрука кроме брызгания слюнями, и соплями и не ожидал. Будь он тренером, озаботился бы отсутствием тактики или какой,никакой мысли у команды. А стиль бей-беги он старательно пытается завуалировать распасовком между защитниками и вратарем. До смешного. Физрук короче)
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Честный контроль
Ничего от физрука кроме брызгания слюнями, и соплями и не ожидал. Будь он тренером, озаботился бы отсутствием тактики или какой,никакой мысли у команды. А стиль бей-беги он старательно пытается завуалировать распасовком между защитниками и вратарем. До смешного. Физрук короче)
А твой Федотов не физрук ?? Когда Ростов весь заболел ковидом он отказался матч перенести.И сегодня тоже.Любитель в мороз играть Из трусов выпрыгивает ,как ему золото хочется .Ничего у вас не будет,не найдейтесь
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валера, а кто вы есть по-чесноку? Всё справедливо и счёт на табло, хватит ныть
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Фёдор Кузнецов
Играть по 2-3 матча в неделю, а потом 4-5 месяцев не играть? Тоже не лучшая идея
Вы лучше обратите внимание на то, что из года в год мы играем РПЛ зимой в Москве, в Екб, Казани и т.д., а летом - в Сочи, Краснодаре, Грозном, Волгограде, Ростове или СПб, где крыша. Стоит просто календарь составлять, чтобы туры конечные (обычно это 2-3 тура) играть с крышей или в южных регионах.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Фёдор Кузнецов
Комментарий скрыт
На дни отсутствующих еврокубков + убрать ненужный групповой этап в кубке.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вам миллионы платят. Играйте, бездари. Не сахарные-не растаете.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Разнылся физрапин,но тренера сборной за хамство не накажут
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это последний тур в этом году? Ну не повезло сегодня с погодой, что поделаешь, хрена ныть одного-двух снежных матчей? За деньги которые футболисты получают, они должны при любой погоде играть! Насчёт красоты футбола, так ЦСКА играл нормально для такой погоды. Ещё и 2 гола забили. Молодцы!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карпин прав 100%
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Началось. До этого ныли, что в жару играть невыносимо, теперь - что в снег, мороз и стужу невозможно мяч пинать. Уж за такие деньги, которые в российском футболе получают, в вышке, полтора-два часа можно и потерпеть. Не сахарные, или мужики все в девяностых и нулевых вывелись?
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Считаю, что Карпин во многом виноват в сегодняшнем поражении, чего он достиг своим нытьем? Вместо того,чтобы настроить ребят на борьбу, занялся своими высказываниями демотивировать игроков. И да, Облякову, Файзулаеву, Чалову погода не помешала демонстрировать высокий класс игры.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ JENNINGS
Надо дать дебилом, чтобы составлять календарь РПЛ так, чтобы команды играли в сугробах
Ну да) Дебилом трудно составить календарь так, что бы декабрьские туры по возможности проводить в южных регионах.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Причем тут осень-весна, кто мешает заканчивать в середине ноября, и начинать в начале марта?:) А карпенс бездарь, любую отмазу найдет для своего бездарного тренерства:))
+17
-13
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Фёдор Кузнецов
Комментарий скрыт
Матч Баварии вчера отменили. Найдут когда сыграть. А им еще в ЛЧ играть.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
Да, одинаковые. Одинаково хреновые. И он прав - футбола толком небыло.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ bettini
При весна - осень последние туры тоже проходили в это время. Что он выдумывает?
Так а летом жарко играть, вспомните эти перерывы на водапой
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Хохломон
А где он жаловался на результат?)
А как назвать такую речь еще ?)

Да, погодные условия были ужасные очень.
Но и ЦСКА был в этих погодных условиях, играя на том же поле и тем же мячом.
Только вот ЦСКА смог забить почему-то, а Ростов - нет.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо Суперкубок переносить на другие даты и кубок кубком сделать, без групп и киберспортовщины.
И будут нормальные даты для чемпионата даже при осень-весна.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерка вечно ноет, что в спаме ныл что в россельмаше
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
слушать интервью Карпина... это как на велосипеде с квадратными колёсами кататься
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Vagner01
Комментарий удален модератором
В народе это называется спартаковским поведением 😎
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерик расстроен поражением. В сугробах и болотах приходилось играть как по системе весна-осень так и осень-весна. Сейчас правда стадионы получше. Команды играли в одинаковых условиях. Так что Карпу надо утереть слезы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Переход был сделан для еврокубков и синхронизации с европейским футболом. В итоге, ни европейского футбола, ни футбола в принципе - одно ковыряние в сугробах на морозе.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хотел было разок РПЛ посмотреть, чисто ради развлечения: чтобы увидеть цирк со снеговиками. Включаю мачту-тв, а там - теннис((
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В России нечего убивать, тут уже футбол мертв.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
что валера как тренер выиграл? напишите включая 3ю испаскую лигу? кроме ну и ! больше ничего,,,,
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ МОН66
что валера как тренер выиграл? напишите включая 3ю испаскую лигу? кроме ну и ! больше ничего,,,,
А что Федотов выйграл ?? Напиши
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо быть честным самим собой: на территории России футбол можно играть с мая по сентябрь. Вот в эти рамки и давайте проводить чемпионат. А на еврокубки забить 🔨
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кирилл Андреевич
Так а летом жарко играть, вспомните эти перерывы на водапой
Водопой и игры вечером - не проблема. В Испании даже в 9:30 играют
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ron Weasley
Плохому танцору яйца мешают, а плохому футболисту всё: Погода, поле, мяч, болельщики, судья. Всё мешает, кроме самого себя
при чем здесь плохому танцору? кому нравится это га*но смотреть? картинка ...., на стадион идут только отчаянные, играть всем тяжело на таких полях, для кого такой футбол, для чиновников ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ JENNINGS
Надо дать дебилом, чтобы составлять календарь РПЛ так, чтобы команды играли в сугробах
В Ростове сегодня +11. Кто мешал сыграть дома гостевой матч? Или летом в Москве???
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Игорь Валуев
А что Федотов выйграл ?? Напиши
Учебник по русскому?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В декабре играют, зато летом полтора месяца отдыхают. Не пора ли вернуться на нормальную для нас систему
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий