«Краснодар» вновь возглавил таблицу РПЛ после 17-го тура. «Зенит» отстает на 2 очка
«Краснодар» вновь возглавил турнирную таблицу Мир РПЛ.
В 17-м туре «Зенит», лидировавший в таблице по итогам предыдущего тура, уступил «Локомотиву» (1:3), вновь опустился на 2-ю строчку.
«Краснодар» после победы над «Оренбургом» (2:1) набрал 35 очков. Команда под руководством Владимира Ивича вновь вышла в лидеры РПЛ, опередив «Зенит» на 2 очка.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Такие заголовки кмк применимы только в случае очных противостояний.
Думал сегодня возьмут реванш,но нет. Богданычу надо что то придумывать. Или на выход.