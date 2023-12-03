«Краснодар» вновь возглавил таблицу РПЛ после 17-го тура. «Зенит» отстает на 2 очка

«Краснодар» вновь возглавил турнирную таблицу Мир РПЛ.

В 17-м туре « », лидировавший в таблице по итогам предыдущего тура, уступил « » (1:3), вновь опустился на 2-ю строчку.

« » после победы над « » (2:1) набрал 35 очков. Команда под руководством Владимира Ивича вновь вышла в лидеры , опередив «Зенит» на 2 очка.

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