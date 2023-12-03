«Краснодар» вновь возглавил таблицу РПЛ после 17-го тура. «Зенит» отстает на 2 очка

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Оренбург Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» вновь возглавил турнирную таблицу Мир РПЛ.

В 17-м туре «Зенит», лидировавший в таблице по итогам предыдущего тура, уступил «Локомотиву» (1:3), вновь опустился на 2-ю строчку.

«Краснодар» после победы над «Оренбургом» (2:1) набрал 35 очков. Команда под руководством Владимира Ивича вновь вышла в лидеры РПЛ, опередив «Зенит» на 2 очка.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уже и 17 туров прошло, а Краснодар, вопреки предсказаниям недоброжелателей, по-прежнему на вершине. Браво, Ивич! Молодцы, Краснодар!
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красавцы!! Даешь интригу до последнего тура и золотой матч ! 🔥
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ </c/>
однотуровые справедливо отлетели, не смотря на все старания Сухого, в чём не откажешь Локо это в характере...
Ну когда «чемпионы 3 туров» пишут такое - это выглядит нелепо )
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
после прошлого тура был заголовок:-ЗЕНИТ СКИНУЛ КРАСНОДАР С ПЕРВОГО МЕСТА
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локомотив подарок Краснодару сделал. Не пролюбите его...
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А почему нет смеющихся смайликов от зенита?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ denisnor
после прошлого тура был заголовок:-ЗЕНИТ СКИНУЛ КРАСНОДАР С ПЕРВОГО МЕСТА
Хотя по факту если кто и скидывал, так это был Урал.
Такие заголовки кмк применимы только в случае очных противостояний.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Веселится и ликует весь народ!!!!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если Краснодар выиграет чемпионат, обязательно должны проставиться Локомотиву - по -пацански!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поздравления быкам! Надеюсь дернут коней и будут зимовать лидерами!
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игра Зенита во втором тайме полный мрак...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Николай Бойко
Локомотив подарок Краснодару сделал. Не пролюбите его...
Спасибо! Очень ценим! 👍💪
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Igbin
Уже и 17 туров прошло, а Краснодар, вопреки предсказаниям недоброжелателей, по-прежнему на вершине. Браво, Ивич! Молодцы, Краснодар!
Может,браво Локомотив,который 50% поражений в чемпионате Зениту сделал?) Краснодар еле ничью вывез
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо, "Локо" - за отличный футбол!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
После прошлого тура болелы Зенита утверждали, что игра Краснодара с Уралом - это не чемпионская игра и гегемон заслуженно забрался на первое месте, и теперь уж как попрёт. А то, как Зенит играл сегодня во втором тайме - это чемпионская игра, серьезно? Ну тогда по такой логике первое место вообще надо отменить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ </c/>
однотуровые справедливо отлетели, не смотря на все старания Сухого, в чём не откажешь Локо это в характере...
однотуровые? это те, которые 5 последних чемпионатов выиграли?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а ля Краснодарчик!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ </c/>
однотуровые справедливо отлетели, не смотря на все старания Сухого, в чём не откажешь Локо это в характере...
стараниями Сухого Пиняев на поле остался:)
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Краснодара спад и у Зенита походу тоже. Надеюсь быки уйдут в зиму на первом месте.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Иван Прошкин
Когда Зенит проигрывает локомотивцам дома - он не выигрывает чемпионат 😕 Думал сегодня возьмут реванш,но нет. Богданычу надо что то придумывать. Или на выход.
Богданыч "придумает ". Зимой клуб купят 3-4 игрока и всё
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Следующий тур: Зенит выигрывает НН, Краснодар играет вничью с ЦСКА. и перед зимней паузой все равны.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чемпионы 16-го тура они такие.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ MustangGT
Если Краснодар выиграет чемпионат, обязательно должны проставиться Локомотиву - по -пацански!
что, под впечатлением от сериала слово пацана?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ abdulkaderkeita
После прошлого тура болелы Зенита утверждали, что игра Краснодара с Уралом - это не чемпионская игра и гегемон заслуженно забрался на первое месте, и теперь уж как попрёт. А то, как Зенит играл сегодня во втором тайме - это чемпионская игра, серьезно? Ну тогда по такой логике первое место вообще надо отменить.
Так правильно. Все эти Локомотивы, Динамо и прочие Спартаки как были слабыми командами, так и остались. А вот Зенит сильно сдал и упал почти до их уровня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Rainn
А почему нет смеющихся смайликов от зенита?
Будут после следующего тура, скорее всего ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Николай Бойко
После 5 чемпионств подряд называть Зенит чемпионом одного тура? Серьезно?
Там не Зенит, там Малкомы чемпионами были. А Зенит – вот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
После 5 чемпионств подряд называть Зенит чемпионом одного тура? Серьезно?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
теперь ждём статьи, что Краснодар чемпион, а то после прошлого тура их уже отправляли за пределы тройки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Краснодар молодцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
18 тур --- ЗЕНИТ --- НН, КРАСНОДАР --- ЦСКА и , возможно, поменяются местами.Ну и самое главное --- для чего и кому нужны матчи в декабре месяце ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самое главное есть интрига, все рядом, вот за что мы любим футбол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Динамикам надо не выключаться и завтра хлопнуть Рубин , тем интересней будет посмотреть весной на первую тройку и борьбу за медали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жива интрига!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда Зенит проигрывает локомотивцам дома - он не выигрывает чемпионат 😕
Думал сегодня возьмут реванш,но нет. Богданычу надо что то придумывать. Или на выход.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
однотуровые справедливо отлетели, не смотря на все старания Сухого, в чём не откажешь Локо это в характере...
+23
-23
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий