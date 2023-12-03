Матч «Локомотив» – «Зенит» перенесен на полчаса из-за снегопада в Москве

Время начала матча между «Локомотивом» и «Зенитом» изменено.

Матч 17-го тура Мир начнется на полчаса позже, чем планировалось, из-за сильного снегопада в Москве.

Как пишет « », это не окончательное решение. После разминки футболисты вновь выйдут на поле, и делегация примет окончательное решение о проведении игры.

«РБ Спорт» сообщает, что делегат выйдет на поле для оценки состояния газона в 16:00 по московскому времени.

Фото: sport-express.ru

Игра между « » и « » должна была начаться в 16:30 по московскому времени. Теперь стартовый свисток должен прозвучать в 17:00.

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