Матч «Локомотив» – «Зенит» перенесен на полчаса из-за снегопада в Москве
Время начала матча между «Локомотивом» и «Зенитом» изменено.
Матч 17-го тура Мир РПЛ начнется на полчаса позже, чем планировалось, из-за сильного снегопада в Москве.
Как пишет «Спорт-Экспресс», это не окончательное решение. После разминки футболисты вновь выйдут на поле, и делегация примет окончательное решение о проведении игры.
«РБ Спорт» сообщает, что делегат выйдет на поле для оценки состояния газона в 16:00 по московскому времени.
Фото: sport-express.ru
Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» должна была начаться в 16:30 по московскому времени. Теперь стартовый свисток должен прозвучать в 17:00.
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Наступит плюсовая температура и он растает 🤡
Матчи последних туров перед зимним перерывом на юге страны? Это не к нам вопрос
Посмотрите на фотографию внимательно - поле до сих пор накрыто пленкой.
Но из-за сильного снегопада ее не сняли и перенесли начало матча на время.
Речи о «начать вовремя» никакой не было в моем комментарии, если что, а о состоянии поля - была.
И забавно, что я болельщик ЦСКА, а не Локо )
Я ничего не понимаю..
А не играть в Питере и Ростове
выпадет новый 🤷🏻♂️
Но если все играют, то конечно, нужно играть во избежание рождения мыслей в головах любителей заговора. Возможно, по метео над Черкизово идет снежное облако, через полчаса пройдет.
Вообще, конечно, играть в такую погоду - извращение. Было бы справедливо, если бы делегат матча, принявший такое решение, сам бы провел эти 90 минут у бровки)
Кем надо чтобы составлять такой календарь на декабрь?
а шо это такое?😁