Матч «Локомотив» – «Зенит» перенесен на полчаса из-за снегопада в Москве

Теги Локомотив Зенит РЖД Арена премьер-лига Россия календарь Спорт-Экспресс Футбол

Время начала матча между «Локомотивом» и «Зенитом» изменено.

Матч 17-го тура Мир РПЛ начнется на полчаса позже, чем планировалось, из-за сильного снегопада в Москве.

Как пишет «Спорт-Экспресс», это не окончательное решение. После разминки футболисты вновь выйдут на поле, и делегация примет окончательное решение о проведении игры.

«РБ Спорт» сообщает, что делегат выйдет на поле для оценки состояния газона в 16:00 по московскому времени.

Фото: sport-express.ru

Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» должна была начаться в 16:30 по московскому времени. Теперь стартовый свисток должен прозвучать в 17:00.

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119 комментариев
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ЦСКА - Ростов доиграют матч, отдадут красные мячи, а потом уже стартует этот матч
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Ну за полчаса снег прекратится, да.
Наступит плюсовая температура и он растает 🤡
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Ответ Красная стрела
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Почему не для Локо,а именно для Зенита?Для КБ из Сочи в Москву перенесли и молчок,невыгодная правда .
+92
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Ответ Красная стрела
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Почему для Зенита? Что для Локо нет? Они будут играть?
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Крытые стадионы? Не, не слышали.
Матчи последних туров перед зимним перерывом на юге страны? Это не к нам вопрос
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Ответ Vićtor Diaź
Ну за полчаса снег прекратится, да. Наступит плюсовая температура и он растает 🤡
за 30 мину его, может, уберут побольше
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Ответ Vićtor Diaź
Ну за полчаса снег прекратится, да. Наступит плюсовая температура и он растает 🤡
думать не пробовал?
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нам тут писали типа поле если укрыть лучше сохранится перед матчем)) Ага, конечно. Снегопаду пофиг на эту плёнку) / А в Питере стадион с крышей простаивает
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Ответ Крэнг
Комментарий удален пользователем
Видимо, вы это про меня говорите - я показался )

Посмотрите на фотографию внимательно - поле до сих пор накрыто пленкой.
Но из-за сильного снегопада ее не сняли и перенесли начало матча на время.

Речи о «начать вовремя» никакой не было в моем комментарии, если что, а о состоянии поля - была.
И забавно, что я болельщик ЦСКА, а не Локо )
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В одном конце Москвы играют в футбол, в другом - переносят
Я ничего не понимаю..
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Это конечно все замечательно, но как быть со зрителями? Типа перенесут не перенесут, за 5 минут решают, а обычный терпила с фан айди должен мерзнуть и гадать, что ему делать, то ли ждать шапито, то ли домой ехать согреваться.
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В очередной раз можно только поаплодировать людям, которые составляют календарь. В сентябре матч в Питере на стадионе с крышей, а в декабре в Москве. Действительно, что может пойти не так? 🤔
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Видимо ума не хватило, чтоб в декабре поставить эту игру в Питере в закрытом стадионе 🤦🏻‍♂️
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За 1/2 часа в Москве наступит весна?
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РФС переносить надо было еще в сентябре)))
А не играть в Питере и Ростове
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Если ЦСКА с Ростовом играют,то и Локо с Зенитом должны
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Ответ igls54
Крытые стадионы? Не, не слышали. Матчи последних туров перед зимним перерывом на юге страны? Это не к нам вопрос
Из года в год одно и то же. Ладно стадионы без крыш построили - дорого крыши приделать теперь. Но расписание-то реально можно умнее составлять.
+6
-2
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Скорее всего будет игра, снегопад слабеет. Если только поле уже не накрылось медным тазом, конечно.
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Ответ Igbin
Потому что если бы Локо играл не с Зенитом, и мысли бы ни у кого не возникло переносить.
Че за бред?) Вон ЦСКА Ростов - Карпин высказывается за перенос. Но вот в матче именно с Локо ни у кого бы мысли не возникло. У вас заговор головного мозга просто..
+5
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Ответ Igbin
Потому что если бы Локо играл не с Зенитом, и мысли бы ни у кого не возникло переносить.
Хм,т е ЦСКА играет с Ростовом,но мысли были переносить,казалось бы,при чем здесь заговор против Спартака😁
+6
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Ответ Пикачу82
Зачем? На ЦСКА мужики играют а здесь что? Особенные?
Да, в Локо не мужики.
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Я чего-то не пойму. Почему бы не ставить матчи в декабре на южные города, или Петербург с крышей, а летом-осенью проводить в Москве, пока нет снега.
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Ответ Красная стрела
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Не иначе очередной заговор, да?
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Ответ Влад Безруков
В одном конце Москвы играют в футбол, в другом - переносят Я ничего не понимаю..
прикинь бывает разная интенсивность снега даже на соседних улицах . Я тебе открою секрет бывает что в некоторых районах города идёт снег, а в других нет. Тебя ждёт столько много открытий
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Ответ Igbin
Потому что если бы Локо играл не с Зенитом, и мысли бы ни у кого не возникло переносить.
Инфа 100%, все варианты в мультивселенной просмотрены, только матчи с Зенитом перенесены.
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Ответ ster3
можно его расчистить
Играли бы в СПб - можно было бы и расчленить
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Ответ Роман
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Это Вы про Локо?)
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Ответ ster3
можно его расчистить
я вам открою небольшой метеорологический секрет. в Москве сегодня сильнейший снегопад для этого дня за 71 год.
выпадет новый 🤷🏻‍♂️
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Ответ Vićtor Diaź
Ну за полчаса снег прекратится, да. Наступит плюсовая температура и он растает 🤡
можно его расчистить
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Ответ Красная стрела
Если так будет, то пара Балтика-Спартак играется, Цска - Ростов играется Локомотив - Зенит - перенесена. Что называется найди отличие 😁что есть такого в последней паре. Ну а так, если не перенесут, то всё последовательно🤷🏿‍♂️
У последней пары вывеска погромче. Возможно, организаторы не хотят запарывать потенциально зрелищный матч.
Но если все играют, то конечно, нужно играть во избежание рождения мыслей в головах любителей заговора. Возможно, по метео над Черкизово идет снежное облако, через полчаса пройдет.
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Ответ Макс Хромин
ЦСКА - Ростов доиграют матч, отдадут красные мячи, а потом уже стартует этот матч
вот это самый лучший коммент))
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Сотрудники стадиона просто красавчики,ЦСКА берите пример как надо готовить поле к матчу
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Ответ Трент Резнор
Вот у кого нет мячей оранжевых…
Думаете, ждут, чтобы кони с Ростовом игру закончили, мячик забрать?)
Вообще, конечно, играть в такую погоду - извращение. Было бы справедливо, если бы делегат матча, принявший такое решение, сам бы провел эти 90 минут у бровки)
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пусть команды в Питер летят) там крыша есть)
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Матч Локомотив-Зенит перенесён на полчаса и на Газпром-Арену
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Круто . Особенно когда едешь в метро на матч с другого конца Москвы .🤣
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Ответ Назар Игорь
За 1/2 часа в Москве наступит весна?
Появится больше поводов отменить матч. Мол, делали все, что могли, но увы...
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Ответ Катя СПб
Играла Балтика, играл Ростов, а Локомотив не может.
локомотив бы играл если бы не с карнавалом была игра
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Ответ </c/>
зенит позор России!
Хотелось бы от ноющих кб услышать их мнение по поводу переноса игры из Сочи.
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Ответ Игорь Новиков
Из года в год одно и то же. Ладно стадионы без крыш построили - дорого крыши приделать теперь. Но расписание-то реально можно умнее составлять.
Про искусственный интеллект, видимо, тоже не слышали :)
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Отменяйте. Переносите на весну все оставшиеся матчи. Зачем этот бред? В РПЛ и так почти каждая игра это пинбол рандомный, а тут еще и в сугробах играть
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Комментарий удален пользователем
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Ответ Дмитрий Соболев
клуб ничего сам переносить не может,если этого не знаете ,почитайте. И это без бы
Клуб не может. И какие вопросы к Зениту если Локомотив не успел подготовить поле?
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Нахрена строили столько летних стадионов? На всю страну 1-единсивенный стадион с крышей!
Кем надо чтобы составлять такой календарь на декабрь?
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Ответ JENNINGS
Нахрена строили столько летних стадионов? На всю страну 1-единсивенный стадион с крышей! Кем надо чтобы составлять такой календарь на декабрь?
Сколько столько?
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Ответ Дмитрий Соболев
локомотив бы играл если бы не с карнавалом была игра
Играл бы!!! Вот только и слышишь бы,бы,бы. Локомотив матч перенес - это не "бы", а факт .
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Ответ </c/>
для особенных клубов всё делается, чтобы создать максимально комфортные условия для игры...
Эти игры вообще в пору отменить и не ныть ,что кто-то особенный, смотерть на это д..рьмо смешно. Игра как бы не ошибиться , х..ну вперед авось куда-то прилетит.
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Ответ Пикачу82
Не ной порчушка
Импонетов я всегда заношу в ЧС. А ты можешь тут по-соболевски продолжать.
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Ответ Катя СПб
Тряпки в Спартаке, которые не захотели играть в Сочи. Там и Алекперов даже Зарему задействовал. Все играли, а эти, видите ли, не могут. Не мужики, а подьюбники заремовские.
Не ной порчушка
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Ответ Роман Сорокин
думать не пробовал?
думать?
а шо это такое?😁
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