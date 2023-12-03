Бериша прыгнул ногами вперед рядом с Абаскалем после гола. За это тренер «Спартака» повалил вингера «Ахмата»
Бернард Бериша прыгнул рядом с Гильермо Абаскалем, что привело к конфликту.
Главный тренер «Спартака» повалил на землю полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу, праздновавшего гол у скамейки красно-белых. Главный судья Евгений Кукуляк показал испанцу красную карточку.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин опубликовал видео, где видно, что Бериша после гола прыгнул рядом с Абаскалем, выставив ноги вперед. После этого тренер «Спартак» толкнул игрока «Ахмата».
«А вот и выходка Бериши, который прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. На мой взгляд, тоже красная! Провокации бывают разные, но эта провокация – с угрозой здоровью.
Что не отменяет истерики Абаскаля. Два удаления, как мне кажется. И ведь Бериша серьезно влияет на дальнейшую игру», – написал Шнякин в телеграм-канале.
Фото: t.me/shhhnyakin
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Тьфу, позорище
Абсолютно лишняя нагрузка на бюджет РФ из дотационного региона.
Кукуляк и Кукуян - две профнепригодные работницы
Вера Опейкина, что ты делаешь в судействе, если не можешь увидеть на повторе очевидную вещь?
Чистая дисквалификация
Таких как он надо обязательно наказывать.
Тренер: нужно любым способом оставить их в меньшинстве.
Бериша: понял тренер.
Удаляют Абаскаля.
Тренер: 🤦♂️
Представьте турнир только из зенита и ахмата, судьи с ума бы сошли кого они больше бояться газпром или династию кадыровых.