Бериша прыгнул ногами вперед рядом с Абаскалем после гола. За это тренер «Спартака» повалил вингера «Ахмата»

Бернард Бериша прыгнул рядом с Гильермо Абаскалем, что привело к конфликту.

Главный тренер « » повалил на землю полузащитника « » , праздновавшего гол у скамейки красно-белых. Главный судья показал испанцу красную карточку.

Комментатор «Матч ТВ» опубликовал видео, где видно, что Бериша после гола прыгнул рядом с , выставив ноги вперед. После этого тренер «Спартак» толкнул игрока « ».

«А вот и выходка Бериши, который прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. На мой взгляд, тоже красная! Провокации бывают разные, но эта провокация – с угрозой здоровью.

Что не отменяет истерики Абаскаля. Два удаления, как мне кажется. И ведь Бериша серьезно влияет на дальнейшую игру», – написал Шнякин в телеграм-канале.

Фото: t.me/shhhnyakin

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