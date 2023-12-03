Бериша прыгнул ногами вперед рядом с Абаскалем после гола. За это тренер «Спартака» повалил вингера «Ахмата»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Бернард Бериша Дмитрий Шнякин Евгений Кукуляк Гильермо Абаскаль Футбол

Бернард Бериша прыгнул рядом с Гильермо Абаскалем, что привело к конфликту.

Главный тренер «Спартака» повалил на землю полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу, праздновавшего гол у скамейки красно-белых. Главный судья Евгений Кукуляк показал испанцу красную карточку.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин опубликовал видео, где видно, что Бериша после гола прыгнул рядом с Абаскалем, выставив ноги вперед. После этого тренер «Спартак» толкнул игрока «Ахмата».

«А вот и выходка Бериши, который прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. На мой взгляд, тоже красная! Провокации бывают разные, но эта провокация – с угрозой здоровью.

Что не отменяет истерики Абаскаля. Два удаления, как мне кажется. И ведь Бериша серьезно влияет на дальнейшую игру», – написал Шнякин в телеграм-канале.

Фото: t.me/shhhnyakin

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

74 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мля, не люблю Спартак, но Бериша наверное самый главный провокатор в РПЛ, очень противный тип
+128
-3
+125
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Полная деквалификация арбитра и ВАР. Это прямая красная Бериши. Но он продолжает играть.
+83
-12
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
позорище
+49
-1
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LokoMasteR
мля, не люблю Спартак, но Бериша наверное самый главный провокатор в РПЛ, очень противный тип
могу объяснить это только тем что его крышует сам Адам Кадыров
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Казалось бы, все знают о провокациях Бериши, но рафик опять неуиноват, понять и простить. Удалять мы за это не будем и в КДК рассматривать тоже.

Тьфу, позорище
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
До сих пор в ожидании видео
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как же хочется Ахмат в ФНЛ. А лучше в небесную лигу))
Абсолютно лишняя нагрузка на бюджет РФ из дотационного региона.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Алексей Иванов
могу объяснить это только тем что его крышует сам Адам Кадыров
кадыровмуж бериши
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
где ВАР?
Кукуляк и Кукуян - две профнепригодные работницы
Вера Опейкина, что ты делаешь в судействе, если не можешь увидеть на повторе очевидную вещь?
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну покажите видео, покажите!!!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бериша конченный, но виноват у нас только Абаскаль, ага.
Чистая дисквалификация
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бериша конечно клоун. Как и судья. Позор лютый.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Kudim41
какая еще прямая красная ?? какой пункт правил нарушил Бериша, за что ему можно дать ПРЯМУЮ красную?
Вход в техническую зону команды соперника в агрессивной или конфликтной манере наказывается удалением.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ни на что не намекаю, но за албанцами/косоварами такое частенько водится
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LokoMasteR
мля, не люблю Спартак, но Бериша наверное самый главный провокатор в РПЛ, очень противный тип
Он косовар,а эти знамениты своими выходками,хотя и живут в стране,Которой нет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кукуляк - сын Кукуяна и собаки
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Береша конечно дурной...🤦‍♂️
Таких как он надо обязательно наказывать.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Помнится Эменике удаляли за гораздо менее очевидное неспортивное поведение, что не отменяет того, что Абаскаля давно пора гнать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ charly_54
Комментарий скрыт
понижение квалификации. Как деклассирование. Учи русский, друг.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо было добивать этого быдлана в партере, по-хорошему. Горит сарай - гори и хата.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бериша может быть сколь угодно мерзким типом. То, что Спартак не играет в футбол, хоть кого-нибудь волнует?
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беришу надо выгнать из РПЛ. Россия это не Албания.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LokoMasteR
мля, не люблю Спартак, но Бериша наверное самый главный провокатор в РПЛ, очень противный тип
Очень спорно, потому что есть Соболев.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Задача от тренера на игру.
Тренер: нужно любым способом оставить их в меньшинстве.
Бериша: понял тренер.
Удаляют Абаскаля.
Тренер: 🤦‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
по видео опасно летел Бериша, и только ему должна быть красная, там и без Абаскаля Беришу вытолкнули из тех.зоны.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну какая же мерзость
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Kudim41
какая еще прямая красная ?? какой пункт правил нарушил Бериша, за что ему можно дать ПРЯМУЮ красную?
Неспортивное поведение. Даже за словесное можно по правилам прямую красную получить. Здесь же вообще откровенное оскорбление и провокация.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
позорное поведение...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За такое удалять надо до конца сезона. А в результате будет: "Уважаемый дон Абаскаль, едем к вам записывать видео с извинениями. Ваш Адам..."
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бериша позорник)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ LokoMasteR
мля, не люблю Спартак, но Бериша наверное самый главный провокатор в РПЛ, очень противный тип
Да там еще и Тимофеева с уже желтой карточкой за прыжок сзади не удалили . Вообщем обычный матч в грозном ничего нового .
Представьте турнир только из зенита и ахмата, судьи с ума бы сошли кого они больше бояться газпром или династию кадыровых.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ arspurs9
До сих пор в ожидании видео
в тг у Шнякина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Silay
Ну покажите видео, покажите!!!
Там же ссылка на телегу есть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абаскаль правильно сделал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На медаль этот грязный токсик Бериша уже наработал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спровоцировали. Абаскалю не хватило выдержки, не поддаваться на 🤡 штуки. Что не удивительно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Матрос Кот
Беришу надо выгнать из РПЛ. Россия это не Албания.
албания не страна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не оправдывая Абаскаля, но такое поведение Бериши это только желтая, или в Грозном как обычно правила свои :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ charly_54
Комментарий скрыт
Словари вам в помощь. А вообще это слово-мем от Гены Орлова.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ charly_54
Комментарий скрыт
Утрата навыков работы в данной профессии, специальности, падение качества работы, снижение разряда, ухудшение профессионализма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Джиза
А еще надо заканчивать практику местных комментаторов. Зачем он начал рассказывать про трибуну, где сидят родственники Бериши, про мирное празднование?!
это норма для кавказа.там интеллекта на население меньше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Owen_the_Simple
Бериша себя повел как обморок, но Абаскаля-то с чего прощать? Он хороший, как Мукунку? Нельзя агрессивно хватать людей, которые тебя не трогали.
вот представь я тебе перед лицом ногой начну махать, не задевая тебя, прыгать там всячески - будешь стоять просто так и ждать, пока трону?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ pr1any
в тг у Шнякина
Увидел, благодарю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Позор судья продажная козел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трансляция - полный отстой. Никаких повторов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Два дебила это сила...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тут не сказочный, тут просто конченный д…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Цирк уехал - клоуны остались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Приключения европейцев в Грозном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как всегда в этом городе позорное судейство (
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий