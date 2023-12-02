Лыжи. Кубок России. Степанова, Истомина, Кулешова, Крупицкая и Пантрина пробегут классический масс-старт на 20 км

3 декабря на Кубке России по лыжам пройдет женский масс-старт на 20 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Тюмень

Женщины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Мария Истомина

3. Анастасия Кулешова

4. Евгения Крупицкая

5. Елизавета Пантрина

6. Лидия Горбунова...

9. Екатерина Смирнова

10. Дарья Непряева...

12. Анастасия Фалеева...

15. Алена Баранова...

18. Анастасия Прокофьева

19. Яна Кирпиченко

20. Ольга Якимушкина

21. Алиса Жамбалова

22. Ольга Жолудева

23. Христина Мацокина

Полный старт-лист – здесь.