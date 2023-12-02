Лыжи. Кубок России. Степанова, Истомина, Кулешова, Крупицкая и Пантрина пробегут классический масс-старт на 20 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) масс-старт (жен) Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Виктория Трошина Елизавета Пантрина (Бекишева) Майя Новикова Лыжи

3 декабря на Кубке России по лыжам пройдет женский масс-старт на 20 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Тюмень

Женщины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Мария Истомина

3. Анастасия Кулешова

4. Евгения Крупицкая

5. Елизавета Пантрина

6. Лидия Горбунова...

9. Екатерина Смирнова

10. Дарья Непряева...

12. Анастасия Фалеева...

15. Алена Баранова...

18. Анастасия Прокофьева

19. Яна Кирпиченко

20. Ольга Якимушкина

21. Алиса Жамбалова

22. Ольга Жолудева

23. Христина Мацокина

Полный старт-лист – здесь.

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3 комментария
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За Фалееву, но победит, Кулешова либо Степанова.
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За Цареву!
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