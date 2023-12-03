«Пивасик я люблю, это не секрет. Болтовня – тоже мое, я этим деньги зарабатываю». Траньков отреагировал на статью Sports.ru о происхождении его фамилии

Максим Траньков отреагировал на статью Sports.ru о происхождении его фамилии.

«Смотрю, мою фамилию уже разбирают на, кхм-кхм, сайтах, и хочется дать подсказку. Все неверно.

Родом мой дед, моя бабушка – из Псковской губернии, из Псковской области. Это будет подсказочка. Именно оттуда моя фамилия, с тех самых земель.

Все очень просто. Это очень легко найти в любой поисковой системе, и не надо проводить расследование. Тем более, что мой родной брат Алексей – кандидат филологических наук, как раз специализирующийся на русском фольклоре.

Но из предложенных там вариантов мне, конечно, больше всего понравилось немецкое, где «любит выпить». Пивасик я люблю, это не секрет. Ну и, конечно, румынское, по поводу болтовни – тоже мое, я этим деньги зарабатываю, прикиньте? Болтовней своей.

Спасибо господу богу, что он мне дар этот подарил. Дар подарил, да... масло масляное. Но, тем не менее, я этим только горжусь. Тут ничего обидного нет.

Трэштокер – вот это обидно. Вроде даже и не старался. Ну, буду и дальше не стараться, раз работает, и моя фамилия не сходит с полос газет», – сказал двукратный олимпийский чемпион в своем телеграм-канале.

Траньков – специалист по говорящим фамилиям. Интересно, знает ли он происхождение своей?