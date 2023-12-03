«Пивасик я люблю, это не секрет. Болтовня – тоже мое, я этим деньги зарабатываю». Траньков отреагировал на статью Sports.ru о происхождении его фамилии
Максим Траньков отреагировал на статью Sports.ru о происхождении его фамилии.
«Смотрю, мою фамилию уже разбирают на, кхм-кхм, сайтах, и хочется дать подсказку. Все неверно.
Родом мой дед, моя бабушка – из Псковской губернии, из Псковской области. Это будет подсказочка. Именно оттуда моя фамилия, с тех самых земель.
Все очень просто. Это очень легко найти в любой поисковой системе, и не надо проводить расследование. Тем более, что мой родной брат Алексей – кандидат филологических наук, как раз специализирующийся на русском фольклоре.
Но из предложенных там вариантов мне, конечно, больше всего понравилось немецкое, где «любит выпить». Пивасик я люблю, это не секрет. Ну и, конечно, румынское, по поводу болтовни – тоже мое, я этим деньги зарабатываю, прикиньте? Болтовней своей.
Спасибо господу богу, что он мне дар этот подарил. Дар подарил, да... масло масляное. Но, тем не менее, я этим только горжусь. Тут ничего обидного нет.
Трэштокер – вот это обидно. Вроде даже и не старался. Ну, буду и дальше не стараться, раз работает, и моя фамилия не сходит с полос газет», – сказал двукратный олимпийский чемпион в своем телеграм-канале.
Траньков – специалист по говорящим фамилиям. Интересно, знает ли он происхождение своей?
Где же это все было, когда Базарова культурно и грамотно ответила по поводу его пары? У Трани началась истерика.
У нас в фигурке вообще какая-то особая порода мужчин, точнее, мужчинок. Что этот, что Жулин, что Плю, что Ягудин. Привыкли, что раз их мало в этом спорте, им там сопельки вытирают и все прощают. Но это значит, что это правильно. Нужно к себе строже быть, а не к другим.
Это нужно все свободное время сидеть и соцсети/новостные порталы про себя любимого мониторить.
Ну как подросток, ей-богу, ведет себя.
достал военник и вперед
Тем, что не сходит с первых полос, и чем больше мы тут распинаемся, тем шире становится его кошелёк!💵
Молодец! что сказать.