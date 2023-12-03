«Пивасик я люблю, это не секрет. Болтовня – тоже мое, я этим деньги зарабатываю». Траньков отреагировал на статью Sports.ru о происхождении его фамилии

Теги Максим Траньков сборная России пары Фигурное катание

Максим Траньков отреагировал на статью Sports.ru о происхождении его фамилии.

«Смотрю, мою фамилию уже разбирают на, кхм-кхм, сайтах, и хочется дать подсказку. Все неверно.

Родом мой дед, моя бабушка – из Псковской губернии, из Псковской области. Это будет подсказочка. Именно оттуда моя фамилия, с тех самых земель.

Все очень просто. Это очень легко найти в любой поисковой системе, и не надо проводить расследование. Тем более, что мой родной брат Алексей – кандидат филологических наук, как раз специализирующийся на русском фольклоре. 

Но из предложенных там вариантов мне, конечно, больше всего понравилось немецкое, где «любит выпить». Пивасик я люблю, это не секрет. Ну и, конечно, румынское, по поводу болтовни – тоже мое, я этим деньги зарабатываю, прикиньте? Болтовней своей.

Спасибо господу богу, что он мне дар этот подарил. Дар подарил, да... масло масляное. Но, тем не менее, я этим только горжусь. Тут ничего обидного нет.

Трэштокер – вот это обидно. Вроде даже и не старался. Ну, буду и дальше не стараться, раз работает, и моя фамилия не сходит с полос газет», – сказал двукратный олимпийский чемпион в своем телеграм-канале. 

Траньков – специалист по говорящим фамилиям. Интересно, знает ли он происхождение своей?

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32 комментария
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Траньков - удивительный персонаж. Сидишь и думаешь, что вот оно - дно, но с каждым разом он его снова пробивает.
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Он почти на каждый комментарий делает пост в телеге))), и про кривляния, и про как его Таня терпит, прямо таки детский сад ясельная группа
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Короче его фамилия в переводе означает Пивабол.
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такое ощущение, что ему лет 13😏
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Болтовня без подключения мозгов - это не дар.
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Чего это его так бомбит, интересно?
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Ответ Здравый@смысл@
Траньков, включи мозги, как говорили в школе! Умные люди выдерживают паузу и не на все и не всем отвечают
Видимо включать нечего)), он даже не понимает, что выглядит очень глупо
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Ответ Anneta28
Чего это его так бомбит, интересно?
Это похоже на комплексы.
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Ответ Полина Ковальчук
Видимо включать нечего)), он даже не понимает, что выглядит очень глупо
Он такой забавный) прогуливался с таким деловым видом перед трибунами на этапе в Москве, что хотелось сказать - «Максим, будь проще!» . Сидел комментировал в свитере, перед выступлением БК метнулся переодеться в рубашечку нарядную )))) потом опять переоделся)
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С какой любовью к себе, с какой лояльностью к своим недостаткам Траня написал этот текст.
Где же это все было, когда Базарова культурно и грамотно ответила по поводу его пары? У Трани началась истерика.
У нас в фигурке вообще какая-то особая порода мужчин, точнее, мужчинок. Что этот, что Жулин, что Плю, что Ягудин. Привыкли, что раз их мало в этом спорте, им там сопельки вытирают и все прощают. Но это значит, что это правильно. Нужно к себе строже быть, а не к другим.
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Транькову рот больше никто не закроет, будет на всем хайп ловить.
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А я думал, что он тренер. А оказалось, что просто болтун.
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Макс, поздравляю с любовью к пивасику, только подобный ответ прозвучал бы забавно от человека, которого раскритиковали без явных на то причин, а от отца двоих детей, которому за 40 и которого критикуют за откровенное хамство этот ответ звучит как туалетные шутки пятиклассника
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Траньков, включи мозги, как говорили в школе! Умные люди выдерживают паузу и не на все и не всем отвечают
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Ответ Мурманчанин37
Любовь зла, полюбишь и бухающего итальянского болтуна))
Таня и сама не прочь поговорить, других обсудить, только делает это более продумано. Думаю, дома они вдвоем отрываются по полной.
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Довольный такой...гордится собой.)
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Просто подумайте, насколько же скучную жизнь живет Траньков, если ответы на каждый заголовок про него появляются в его телеграм-канале буквально через пару часов.
Это нужно все свободное время сидеть и соцсети/новостные порталы про себя любимого мониторить.
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Я смотрю, достойный конкурент Губерниеву нарисовался😬
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Ответ Полина Ковальчук
Он почти на каждый комментарий делает пост в телеге))), и про кривляния, и про как его Таня терпит, прямо таки детский сад ясельная группа
Любовь зла, полюбишь и бухающего итальянского болтуна))
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Значит точно. Румын
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Болтовня и посты писать именно после "любви к пивасику" происходят раз такая реакция на любую мелочь?
Ну как подросток, ей-богу, ведет себя.
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Ответ Полина Ковальчук
Он почти на каждый комментарий делает пост в телеге))), и про кривляния, и про как его Таня терпит, прямо таки детский сад ясельная группа
Кует железо, пока горячо.
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Ответ B.Jones
Значит точно. Румын
Болгарин.
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харэ болтать
достал военник и вперед
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Ответ Здравый@смысл@
Траньков, включи мозги, как говорили в школе! Умные люди выдерживают паузу и не на все и не всем отвечают
Он этим деньги зарабатывает!
Тем, что не сходит с первых полос, и чем больше мы тут распинаемся, тем шире становится его кошелёк!💵
Молодец! что сказать.
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Нувориш от нашего ФК.
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И как это оправдывает его гнусное поведение?
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Ответ Ева Винер
такое ощущение, что ему лет 13😏
На вид мальчику лет 40, но гонору и в голове 13лет. Такие не взрослеют и не умнеют...
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