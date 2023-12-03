РПЛ была готова перенести матч ЦСКА – «Ростов» на понедельник. Решение о его проведении принял судья

РПЛ была согласна на перенос матча ЦСКА – «Ростов».

Из-за сильного снегопада в Москве незадолго до начала игры 17-го тура Мир стала обсуждаться возможность ее переноса, однако матч начался в соответствии с расписанием.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, РПЛ была готова перенести матч между ЦСКА и « » на понедельник и согласовала эту возможность со всеми органами и основным вещателем.

Несмотря на это, главный судья Рафаэль Шафеев принял решение о проведении матча, хоть и был в курсе возможности переноса.

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