РПЛ была готова перенести матч ЦСКА – «Ростов» на понедельник. Решение о его проведении принял судья

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи календарь Чемпионат.com Рафаэль Шафеев Футбол

РПЛ была согласна на перенос матча ЦСКА – «Ростов».

Из-за сильного снегопада в Москве незадолго до начала игры 17-го тура Мир РПЛ стала обсуждаться возможность ее переноса, однако матч начался в соответствии с расписанием.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, РПЛ была готова перенести матч между ЦСКА и «Ростовом» на понедельник и согласовала эту возможность со всеми органами и основным вещателем.

Несмотря на это, главный судья Рафаэль Шафеев принял решение о проведении матча, хоть и был в курсе возможности переноса.

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27 комментариев
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Впадлу было ещё раз приезжать, видимо
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Решил играть в Калининграде в такую погоду - решил и тут, все логично в принципе.
Чтобы потом про него не было мнения о каких-то двойных стандартах.
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Все против? Пофиг, ведь Рафик - за!!!
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Наши латинские футболисты точно не пляжники? В снегу как в песке-в своей стихии.))) С победой.
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Ответ Кирилл
Решил играть в Калининграде в такую погоду - решил и тут, все логично в принципе. Чтобы потом про него не было мнения о каких-то двойных стандартах.
В Калининграде снег повалил прям с началом матча и сыпал весь матч. За 20-30 минут поле было чистое и зелёное. Начни матч не 18-45, а в 16-00 или 17-00, то снега бы и не застали и играли бы на нормальном чистом поле. Тогда о переносе даже и думать нельзя было заранее. А тут были варианты. Ситуации разные.
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Нашли стрелочника
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щас будут оправдать перенос матча в Черкизово)))
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Ответ Balt
В Калининграде снег повалил прям с началом матча и сыпал весь матч. За 20-30 минут поле было чистое и зелёное. Начни матч не 18-45, а в 16-00 или 17-00, то снега бы и не застали и играли бы на нормальном чистом поле. Тогда о переносе даже и думать нельзя было заранее. А тут были варианты. Ситуации разные.
Я сам из Калининграда и живу тут, помню как это было все во время матча со Спартаком)

Но логику решений судьи понять можно в принципе.
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И тут появляется РПЛ, такая вся в белом
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Ответ Sivka
А как у вас там была погода через день после матча? Получше? Снега не было?
До сих пор лежит снег, который начал выпадать как раз тогда, что очень удивительно для Калининграда в декабре )
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Ответ Кирилл
Я сам из Калининграда и живу тут, помню как это было все во время матча со Спартаком) Но логику решений судьи понять можно в принципе.
А как у вас там была погода через день после матча? Получше? Снега не было?
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Ответ валя_стакан
Ну по тому как он судил было ясно что не перенесет
Пенку на Облякове не дал(
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Ответ Mixos Demid
Все против? Пофиг, ведь Рафик - за!!!
Почему все против? цска «за», «Ростов» против
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Ответ Mixos Demid
Все против? Пофиг, ведь Рафик - за!!!
Рафика с этого сезона наигрывают, отрабатывает как может доверие...
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Как сказал бы великий Николай Николаевич Озеров: "Такой футбол нам не нужен!" Шафеев, судивший матч ЦСКА - Ростов, был другого мнения. А может у него (Шафеева) завтра очередной платеж за ипотеку и деньги, по-зарез, нужны были....?!🤔🤑
Шафеева надо признать лучшим и вручить пожизненный свисток! А лучше его (свисток) "вшить" в ... голову, т.к. эта голова не способна больше ни на что! ИМХО!!!
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У нас судья решает за клубы ,за федерацию ? Нехилые так полномочия у обслуживающего персонала
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Норм было весело) народ доволен а клоуны за это бабки получают
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Сейчас Валера будет разносить на послематчевом интервью
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Ну по тому как он судил было ясно что не перенесет
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