Лыжи. Кубок мира. Гульберг и Крюгер выступят за Норвегию в эстафете, Халварссон и Ангер – за Швецию

3 декабря на этап Кубка мира по лыжам в Йелливаре пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Йелливаре, Швеция

Мужчины

Эстафета

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Норвегия (Пол Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге, Симен Хегстад Крюгер, Ян Томас Йенссен)

2. Швеция (Юхан Хагстрем, Калле Халварссон, Лео Юханссон, Эдвин Ангер)

3. Финляндия (Лаури Леписто, Маркус Вуорела, Реми Линдхольм, Миро Карппанен)

4. Италия (Давиде Грац, Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Элиа Барп)

5. США (Бен Огден, Гас Шумахер, Скотт Паттерсон, Занден Макмаллен)

6. Чехия (Михаил Новак, Адам Феллнер, Томаш Лукеш, Людек Селлер)

7. Германия (Янош Бруггер, Альберт Кюхлер, Фридрих Мох, Аниан Соссау)

Полный старт-лист – здесь.