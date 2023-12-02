Лыжи. Кубок мира. Гульберг и Крюгер выступят за Норвегию в эстафете, Халварссон и Ангер – за Швецию

Теги Кубок мира результаты сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии сборная Финляндии сборная США эстафета Пол Гульберг Калле Халварссон Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Мартин Левстрем Ниенге Янош Бруггер Юхан Хагстрем Ян Томас Йенссен Бен Огден Гас Шумахер Аниан Соссау Фридрих Мох Маркус Вуорела Давиде Грац Михал Новак Занден МакМаллен Элиа Барп Лео Юханссон Лаури Леписто Реми Линдхольм Альберт Кюхлер Эдвин Ангер Лыжи

3 декабря на этап Кубка мира по лыжам в Йелливаре пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Йелливаре, Швеция

Мужчины

Эстафета

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

1. Норвегия (Пол Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге, Симен Хегстад Крюгер, Ян Томас Йенссен)

2. Швеция (Юхан Хагстрем, Калле Халварссон, Лео Юханссон, Эдвин Ангер)

3. Финляндия (Лаури Леписто, Маркус Вуорела, Реми Линдхольм, Миро Карппанен)

4. Италия (Давиде Грац, Франческо де Фабиани, Паоло Вентура, Элиа Барп)

5. США (Бен Огден, Гас Шумахер, Скотт Паттерсон, Занден Макмаллен)

6. Чехия (Михаил Новак, Адам Феллнер, Томаш Лукеш, Людек Селлер)

7. Германия (Янош Бруггер, Альберт Кюхлер, Фридрих Мох, Аниан Соссау)

Полный старт-лист – здесь.

1 комментарий
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где Нисканен? 🤔
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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