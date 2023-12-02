Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Спицов, Мальцев, Червоткин и Якимушкин выступят в масс-старте на 20 км классикой

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) масс-старт Кубок России Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Егор Митрошин Лыжи

3 декабря на Кубке России по лыжам пройдет мужской масс-старт на 20 км.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Тюмень

Мужчины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Савелий Коростелев

3. Артем Мальцев

4. Илья Порошкин

5. Денис Спицов

6. Андрей Мельниченко

7. Илья Семиков

8. Алексей Червоткин

9. Иван Горбунов

10. Антон Тимашов

11. Сергей Ардашев

12. Егор Митрошин

13. Иван Якимушкин

14. Андрей Ларьков...

62. Александр Терентьев

Полный старт-лист – здесь.

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