«Арсенал» лидирует в АПЛ с 33 очками после 14 туров. «Ливерпуль» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Тоттенхэм» – 5-й

«Арсенал» возглавил таблицу АПЛ после 14-го тура.

«Канониры» в этом туре обыграли «Вулверхэмптон» (2:1) и лидируют с 33 очками.

Вторым идет « » (31 балл), одолевший сегодня «Фулхэм» (4:3).

« » занимает третье место (30 очков), сыграв вничью с « » (3:3). «Шпоры» идут пятыми с 27 очками.

« » занимает 4-ю позицию с 29 баллами после ничьей с «Борнмутом».

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