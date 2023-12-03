«Арсенал» лидирует в АПЛ с 33 очками после 14 туров. «Ливерпуль» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Тоттенхэм» – 5-й

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Арсенал» возглавил таблицу АПЛ после 14-го тура.

«Канониры» в этом туре обыграли «Вулверхэмптон» (2:1) и лидируют с 33 очками.

Вторым идет «Ливерпуль» (31 балл), одолевший сегодня «Фулхэм» (4:3).

«Манчестер Сити» занимает третье место (30 очков), сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (3:3). «Шпоры» идут пятыми с 27 очками.

«Астон Вилла» занимает 4-ю позицию с 29 баллами после ничьей с «Борнмутом».

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54 комментария
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Ответ leon01
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2008 год финал лч две английские команды, о чем ты тут пишешь
+31
0
+31
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Фаны Арсенала сейчас вытирают слезы - счастья)
+32
-4
+28
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Ответ Никанор Еселев
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Которому фаны Сити пели дифирамбы после двух удалений у Ливерпуля с тем же Тоттенхэмом )))
+24
-3
+21
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Арсеналу нужно без шапкозакидательства спокойно набирать свои очки. Каждый следующий матч самый важный.
+15
0
+15
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Ответ Ёшимин Бональдо
Фаны Арсенала сейчас вытирают слезы - счастья)
В том году вообще +6 или 7 было на этот отрезок, если что, в пользу канониров. А тут плей-офф ЛЧ.

Но МС теряет много домашних очков - это факт. Но есть Ливерпуль без ЛЧ
+14
-1
+13
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Ответ Xm.md
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Так это прошлый
+13
0
+13
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испанец должен обогнать... лысого шарлатана
+12
-2
+10
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Микелю пора брать чемпионство
+13
-5
+8
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Ответ Богдан Васильев
Почему украл
По его мнению, когда игрок из центра поля бежит с мячом в окружении 3 игроков, то это 100% гол. Ну а судья ошибся, конечно
+8
-1
+7
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Ответ Никанор Еселев
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Ну хоть какое-то разнообразие, чаще дарит
+9
-2
+7
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Ответ Кирилл Голивец
В том году вообще +6 или 7 было на этот отрезок, если что, в пользу канониров. А тут плей-офф ЛЧ. Но МС теряет много домашних очков - это факт. Но есть Ливерпуль без ЛЧ
У Ливера есть ЛЕ . Это хуже чем ЛЧ потому что они будут играть четверг.Будет меньше отдыха.КА и ещё играть с Арсеналом
+9
-3
+6
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Ответ leon01
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15-20 лет назад апл в топ 3 была железно
+6
0
+6
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При такой невзрачной игре лидируем за 5 туров до конца первого круга. Ещё и статистически лучшей обороной в лиге. Это просто лол, я не могу🤣🤣🤣

Похоже превращаемся в Арсенал времён старины Джорджа Грэма. Что ж, он был невзрачным, но титульным.
+5
-1
+4
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Ответ Proper Chels
В конце сезона будут слезы классические. Арсенал сейчас как никогда напоминает Арсенал Венгера - до зимы «борьба за титул», а потом «ай, ой».
фанаты челси сейчас очень счастливы, игра огонь, команда топ, тренер гений, Мудрик на золотой мяч идет! сказка.
+5
-1
+4
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Так и оставьте!
+5
-2
+3
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Саймон Купер - официальное лицо КФС))
+4
-1
+3
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Ответ Никанор Еселев
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Почему украл
+3
-1
+2
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Ответ Никанор Еселев
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Вы из-за одного спорного решения разнылись, и еще что на болел Ливерпуля гнали, после убийства с теми же шпорами.
+2
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+2
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Вперед великий Ливерпуль!Вперед к победам !!
+4
-3
+1
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Ливерпуль возьмёт АПЛ
+4
-3
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Ответ Proper Chels
В конце сезона будут слезы классические. Арсенал сейчас как никогда напоминает Арсенал Венгера - до зимы «борьба за титул», а потом «ай, ой».
лучше так чем бороться за 10-е место)
+1
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Ответ itemme
2008 год финал лч две английские команды, о чем ты тут пишешь
там ваще был период, когда одна из английских команд практически ежегодно в финале лч была.
с 04-05 по 11-12 всего в одном финале не участвовали.
+1
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Ответ exshepardjack
у ливера ле по четвергам и +2 матча в по как минимум, что может быть даже хуже
Не будет+2 матча. После реформы первое место сразу в 1/8 выходит
+1
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Ответ avolida
При такой невзрачной игре лидируем за 5 туров до конца первого круга. Ещё и статистически лучшей обороной в лиге. Это просто лол, я не могу🤣🤣🤣 Похоже превращаемся в Арсенал времён старины Джорджа Грэма. Что ж, он был невзрачным, но титульным.
Уже лучше так, чем клоунада эпохи Мустафи/Скиллачи/Джуру/Сильвестра/Дженкинсона и т.д.
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Ответ zzzeeerrrooo
5 минут назад у Сити судья забрал 2 очка Сначала показал играть , а потом остановил игру
Попроси огнетушитель у деда мороза 😆😆
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Ответ zzzeeerrrooo
Так и там тоже не было
Там он как раз был и по правилам :)
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Ответ Андрей Andrey
ЭТО НЕ ФАКТ ЧТО 3 ОЧКА. ГОЛА ТО НЕ БЫЛО.
Так и там тоже не было
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Ответ Великолепный Пеп
Там он как раз был и по правилам :)
Это уже нюансы
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Ответ xxx-xxx
Которому фаны Сити пели дифирамбы после двух удалений у Ливерпуля с тем же Тоттенхэмом )))
В целом хорошо отсудил
Момент в концовке только был
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Ответ itemme
2008 год финал лч две английские команды, о чем ты тут пишешь
2019 финал лч две английские команды
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Ответ leon01
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Что ты несёшь вообще?
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Ответ yuzhnyypolyus
Уже лучше так, чем клоунада эпохи Мустафи/Скиллачи/Джуру/Сильвестра/Дженкинсона и т.д.
У старины Грэма был "boring, boring Arsenal". Не считаю, что Арсенал играет невзрачно...
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Ответ A.G
испанец должен обогнать... лысого шарлатана
так Сити итак выше МЮ
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Ответ Азамат
У Ливера есть ЛЕ . Это хуже чем ЛЧ потому что они будут играть четверг.Будет меньше отдыха.КА и ещё играть с Арсеналом
ответственность ниже, вряд-ли все силы будут пускать на Ле. престиж значительно ниже, как и денег, смысла там рвать пятую точку нет. чемпионат предпочтительнее намного.
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Ответ Ёшимин Бональдо
Фаны Арсенала сейчас вытирают слезы - счастья)
чемпионы 14 туров, впереди ещё больше половины сезона)
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Ответ Богдан Васильев
Почему украл
На последних минутах не дал продолжить атаку МС, когда Грилиш выбегал 1 на 1, а свистнул фол и дал желтую игроку ТТХ
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Может, в этот раз?
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Arteta on fire, pep and klopp are terrified)
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И тут такой Кубок ещё бац - и сводит Арсенал с Ливерпулем. Весёлый сезон получается)
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Ливерпуль крут!
Ливерпуль 3-3 ТТХ и хватило 40 секунд чтобы добыть победу
А у Манчестер Сити было больше времени
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Тут девушка написала что Ливерпуль должен быть выше чем сити всегда, но этого комментария уже нет. Манся опыть ты?
+1
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Вся борьба впереди!
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сумасшедший день в апл
+1
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рад потери очков (а) синего мешка
+3
-3
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