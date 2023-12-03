«Арсенал» лидирует в АПЛ с 33 очками после 14 туров. «Ливерпуль» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Тоттенхэм» – 5-й
«Арсенал» возглавил таблицу АПЛ после 14-го тура.
«Канониры» в этом туре обыграли «Вулверхэмптон» (2:1) и лидируют с 33 очками.
Вторым идет «Ливерпуль» (31 балл), одолевший сегодня «Фулхэм» (4:3).
«Манчестер Сити» занимает третье место (30 очков), сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (3:3). «Шпоры» идут пятыми с 27 очками.
«Астон Вилла» занимает 4-ю позицию с 29 баллами после ничьей с «Борнмутом».
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Но МС теряет много домашних очков - это факт. Но есть Ливерпуль без ЛЧ
Похоже превращаемся в Арсенал времён старины Джорджа Грэма. Что ж, он был невзрачным, но титульным.
с 04-05 по 11-12 всего в одном финале не участвовали.
Момент в концовке только был
Ливерпуль 3-3 ТТХ и хватило 40 секунд чтобы добыть победу
А у Манчестер Сити было больше времени