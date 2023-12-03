Мбаппе забил 49-й гол в 2023 году, обогнал Роналду и догнал Кейна. Больше только у Холанда – 50
Форвард Килиан Мбаппе забил 49-й гол в году за «ПСЖ» и сборную Франции.
Нападающий открыл счет на 23-й минуте матча Лиги 1 с «Гавром» (2:0). Килиан забил 15-й гол в чемпионате, он лучший бомбардир Лиги 1 на данный момент с отрывом в 8 голов от Акора Адамса от «Монпелье».
По голам в 2023 году Мбаппе догнал форварда «Баварии» Харри Кейна (49). Их опережает лишь нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (50). У Криштиану Роналду из «Аль-Насра» 48 мячей за клуб и сборную Португалии.
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Сравнивать их с голами Холланда, Кейна и Мбаппе
Им нужен ради кликбейта срач по Роналду/Месси
Все они понимают про реальный уровень турнира, но кликбейт это святой(бизнес превыше всего)
А чемпионат Саудовской Аравии, который не входит в топ-50 лучших лиг - это не ручная лига?! Ха-ха-ха)
Тогда как остальные топ-5 имеют рейтинг 2.
То есть у Холланда сейчас 100 баллов, у Роналду 73,5.
Он по честному в гонке, но конечно даже не в топ 20