Мбаппе забил 49-й гол в 2023 году, обогнал Роналду и догнал Кейна. Больше только у Холанда – 50

Форвард Килиан Мбаппе забил 49-й гол в году за «ПСЖ» и сборную Франции.

Нападающий открыл счет на 23-й минуте матча Лиги 1 с « » (2:0). Килиан забил 15-й гол в чемпионате, он лучший бомбардир Лиги 1 на данный момент с отрывом в 8 голов от Акора Адамса от «Монпелье».

По голам в 2023 году догнал форварда «Баварии» (49). Их опережает лишь нападающий « » (50). У Криштиану Роналду из «Аль-Насра» 48 мячей за клуб и сборную Португалии.

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