Мбаппе забил 49-й гол в 2023 году, обогнал Роналду и догнал Кейна. Больше только у Холанда – 50

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Манчестер Сити лига 1 Франция Гавр Аль-Наср Эр-Рияд Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Форвард Килиан Мбаппе забил 49-й гол в году за «ПСЖ» и сборную Франции.

Нападающий открыл счет на 23-й минуте матча Лиги 1 с «Гавром» (2:0). Килиан забил 15-й гол в чемпионате, он лучший бомбардир Лиги 1 на данный момент с отрывом в 8 голов от Акора Адамса от «Монпелье».

По голам в 2023 году Мбаппе догнал форварда «Баварии» Харри Кейна (49). Их опережает лишь нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (50). У Криштиану Роналду из «Аль-Насра» 48 мячей за клуб и сборную Португалии.

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39 комментариев
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Как можно сравнивать голы в топ5 чемпионатов, и голы в песок-лиге? Надоели уже
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Мбаппе, Кейн и Холанд в фильме "Какого хрена тут делает покоритель пустыни?"
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Мбаппе, Кейн и Холанд играют в Лиге чемпионов, и Роналду играет в Лиге чемпионов, но есть нюанс...
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Леонардо ДиКаприо, Бред Пит, Дензел Вашингтон и Дмитрий Харатьян
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Ответ Сикарио
Кстати, заметил, как пропал аргентинский днарь из всех рейтингов?))
Заметил что он взял 8 ЗМ и ушел в отпуск:))
+20
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Ответ Хызыр
А Мбаппе? В ручной лиге куражатся, даже вдесятером против них не могут оказать сопротивления.
В этой ручной лиге играют физически крепкие афрофранцузы, которые потом разъезжаются по топ клубам десятками каждое лето, а вы всё про фермеров, про ручную лигу, тоже самое можно и про гегемонию Баварии, Сити, некогда Ювентус десяток лет не оставлял никому шансов, даже у Барсы был отрезок с 8/11 титулов Ла Лиги. Серое вещество нужно немного стимулировать.
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Не понимаю как можно учитывать голы Роналду в верблюжьей лиге???
Сравнивать их с голами Холланда, Кейна и Мбаппе
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Ответ igls54
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на вершине, смотрит мышиные бега.
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Обогнал Роналду 🤣🤣🤣😆
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Ответ Ебздрогыч
Мбаппе, Кейн и Холанд в фильме "Какого хрена тут делает покоритель пустыни?"
А Мбаппе? В ручной лиге куражатся, даже вдесятером против них не могут оказать сопротивления.
+20
-15
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Ответ Ебздрогыч
Мбаппе, Кейн и Холанд играют в Лиге чемпионов, и Роналду играет в Лиге чемпионов, но есть нюанс...
Мбаппе, Кейн, Холанд играют в топ-5 Европы, а этот Кринж7 играет даже НЕ в топ-50 лучших лиг)
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Ответ isma7
Как можно сравнивать голы в топ5 чемпионатов, и голы в песок-лиге? Надоели уже
Вопрос к админам, бери выше к руководству спортс ру
Им нужен ради кликбейта срач по Роналду/Месси
Все они понимают про реальный уровень турнира, но кликбейт это святой(бизнес превыше всего)
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Ответ Vićtor Diaź
Не понимаю как можно учитывать голы Роналду в верблюжьей лиге??? Сравнивать их с голами Холланда, Кейна и Мбаппе
Это просто-напросто цифра. Все прекрасно понимают, где эти цифры набиты. Зачем придавать этому какое-то значение?
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я забыл, что лига пустыни входит в топ 5)
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Ответ Хызыр
А Мбаппе? В ручной лиге куражатся, даже вдесятером против них не могут оказать сопротивления.
Так по твоему мнению, Лига1 которая входит в топ-5 Европы - это ручная лига?
А чемпионат Саудовской Аравии, который не входит в топ-50 лучших лиг - это не ручная лига?! Ха-ха-ха)
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Ответ Сикарио
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Что он доказал и кому?:)) 5 провальных чемпионатов мира, 0+0 в ПО ЧМ, 0 медалей на ЧМ:) Пришел в ювентус слил команду на 5е место, вылетел от Порту, Аякса и Лиона. Пришел в лидера чемпионата СА, слил тренера, проиграл все кубки:) Но и последний матч как реинкарнация всей этой клоунской карьеры:))
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Ответ Сикарио
Кстати, заметил, как пропал аргентинский днарь из всех рейтингов?))
он точно всем всё доказал , теперь можно и другим почувствовать топ1 рейтинга
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Ответ Nek Nek
Что то не вижу в списке покорителя бургеров
Сезон уже закончился у него, мимо плей-офф с одним голом за пол года🤣
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Ответ isma7
Как можно сравнивать голы в топ5 чемпионатов, и голы в песок-лиге? Надоели уже
Надо же чем-то радовать фанаток бегунка из Мадейры. Они будут считать его липовую стату, даже если будет играть в чемпионате Фиджи.
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Ответ Сикарио
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Завидуй молча 🤫
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Халанд сегодня оторвётся!
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А до рекорда месси ещё далеко. 91 мяч за год это конечно не так просто забить.
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В 2000 нападающие стала забивать больше. В 90-х такого не было.
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Догнал Роналду, Йонг Ба Ду, Бры Кенжоу и Василия Пупкина!
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Ответ Vićtor Diaź
Не понимаю как можно учитывать голы Роналду в верблюжьей лиге??? Сравнивать их с голами Холланда, Кейна и Мбаппе
Их нужно учитывать, но с рейтингом 1,5.
Тогда как остальные топ-5 имеют рейтинг 2.
То есть у Холланда сейчас 100 баллов, у Роналду 73,5.
Он по честному в гонке, но конечно даже не в топ 20
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Ответ isma7
Как можно сравнивать голы в топ5 чемпионатов, и голы в песок-лиге? Надоели уже
Франция не топ-5)
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Ответ Nek Nek
Что то не вижу в списке покорителя бургеров
У Лео Месси, ещё сезон не начался в MLS в которой он выступает, потому и нет у него пока голов.
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