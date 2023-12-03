«Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Карпин о матче с ЦСКА

Валерий Карпин назвал дебилом человека, который разрешил проводить матч с ЦСКА.

– Вы че, сами ниче не видели? Че вы ерунду спрашиваете? Ни в чем не было шанса сегодня. Че тут спрашивать про футбол? О чем разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте.

Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось – вот и все. Какой футбол?!

А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Назову это «действом», а не как Галактионов, хотя лучше назвать как Галактионов. Это слово употребить.

Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам? Ну говорите, говорите, вы тоже можете сказать, че?

– Естественно, это не футбол.

– Это не футбол. Кому это нужно было? Кто принимал это решение? Как его назвать, этого человека? – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер» после поражения со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев. была готова перенести игру на понедельник.

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