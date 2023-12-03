«Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Карпин о матче с ЦСКА
Валерий Карпин назвал дебилом человека, который разрешил проводить матч с ЦСКА.
– Вы че, сами ниче не видели? Че вы ерунду спрашиваете? Ни в чем не было шанса сегодня. Че тут спрашивать про футбол? О чем разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте.
Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось – вот и все. Какой футбол?!
А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Назову это «действом», а не как Галактионов, хотя лучше назвать как Галактионов. Это слово употребить.
Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам? Ну говорите, говорите, вы тоже можете сказать, че?
– Естественно, это не футбол.
– Это не футбол. Кому это нужно было? Кто принимал это решение? Как его назвать, этого человека? – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер» после поражения со счетом 0:2.
Ранее сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев. РПЛ была готова перенести игру на понедельник.
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Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось – вот и все. Какой футбол?!"
Что за истерика? Обляков/Чалов/Мендес отличный гол вам воткнули, ни о каком залетело речи нет. Играть просто надо уметь, но это не про команды Карпина.
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На моей памяти, Карпин всегда такие матчи проигрывает, а потом ноет. Снег, дождь, ветер, солнце, поле - каких только оправданий я не слышал от зеротитули за 15 лет его тренерской карьеры.
Валера, ну как бы без снега игра твоих команд тоже... так себе
так что давай там, чёкай дальше... пока Дюкову это не надоест
Что Карпин календарь не видел перед согласованием ? - Конечно видел, я не сомневаюсь в этом.
Но сейчас он такой молодец, поднимает тему календаря.
Чтобы сейчас ныть и говорить об «убийстве футбола» ?
В Европе мы лет 10 играть не будем. Можно спокойно вернуться на весну-осень.