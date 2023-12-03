«Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря». Карпин о матче с ЦСКА

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин календарь Матч ТВ Рафаэль Шафеев Футбол

Валерий Карпин назвал дебилом человека, который разрешил проводить матч с ЦСКА.

– Вы че, сами ниче не видели? Че вы ерунду спрашиваете? Ни в чем не было шанса сегодня. Че тут спрашивать про футбол? О чем разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте.

Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось – вот и все. Какой футбол?!

А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Назову это «действом», а не как Галактионов, хотя лучше назвать как Галактионов. Это слово употребить.

Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам? Ну говорите, говорите, вы тоже можете сказать, че?

– Естественно, это не футбол.

– Это не футбол. Кому это нужно было? Кто принимал это решение? Как его назвать, этого человека? – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер» после поражения со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев. РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

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93 комментария
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А правильно говорит, пусть и слишком грубо, но к этому надо привлекать внимание. В Ростове + 17, а играют в Москве. и если они не идиоты, то как их назвать?
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Попытка прикрыть собственную плохую игру. У непривыкших легионеров ЦСКА почему-то все получалось, в отличие от российского костяка Ростова
+38
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"Вы че, сами ниче не видели? Че вы ерунду спрашиваете? Ни в чем не было шанса сегодня. Че тут спрашивать про футбол? О чем разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте.
Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось – вот и все. Какой футбол?!"

Что за истерика? Обляков/Чалов/Мендес отличный гол вам воткнули, ни о каком залетело речи нет. Играть просто надо уметь, но это не про команды Карпина.
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Так понятное дело, что гл судья принимает решения, по протоколу. Что за детские вопросы
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А мне все понравилось. И истерика ни о чем. Кроме удара Уткина и момента на последних минутах Ростов ничего не создал. А второй мяч ЦСКА можно пересматривать многократно. Ибо это гол для гурманов.
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И сколько матчей дисквы получит пудель? Или тренеру сборной можно?
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Не было никаких вариантов сегодня побеждать. У кого залетело, у кого получилось – вот и все.

--

На моей памяти, Карпин всегда такие матчи проигрывает, а потом ноет. Снег, дождь, ветер, солнце, поле - каких только оправданий я не слышал от зеротитули за 15 лет его тренерской карьеры.
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Ответ Ashnoet
Попытка прикрыть собственную плохую игру. У непривыкших легионеров ЦСКА почему-то все получалось, в отличие от российского костяка Ростова
А Мендес был первым чилийцем, который купался в снегу.
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Просто перед игрой кто-то ныл и говорил, что выиграть нет вариантов в такой игре и бейте вперед игра придет, а соперник старался играть низом, где и создал 3-4 момента
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А сам Ростов не участвовал в согласовании календаря? Или не ожидали, что в декабре снегопады бывают?
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У В.Г.К. все вокруг виноваты, когда его команда проигрывает.
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Ответ Юрий Король
А Мендес был первым чилийцем, который купался в снегу.
Что-то мне подсказывает, что Марк Гонсалес был первым. Хотя, может, за его короткую карьеру у нас не было много снега?
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Очень хороший футбол был. Ростов проиграл по делу. И, на месте Валеры, я бы вспомнил, сколько он таких матчей провёл, будучи футболистом.
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Понравилась игра вам?..
Валера, ну как бы без снега игра твоих команд тоже... так себе
так что давай там, чёкай дальше... пока Дюкову это не надоест
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Карпин лопух
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У всех дебилов есть имена. И скоро за публично озвученный диагноз Валеру пригласят на консилиум в КДК РФС.
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Ответ Nicolas Erfe
так тоже идиоты. Как можно вот так безответственно подходить к согласованию. Авось пойдет, авось не пойдет? хотя, я не знаю всех тонкостей процедуры согласования. Возможно, мнение Ростова там никого не волновало.
Так а зачем тогда винить всех вокруг, когда нужно начать с себя ?

Что Карпин календарь не видел перед согласованием ? - Конечно видел, я не сомневаюсь в этом.
Но сейчас он такой молодец, поднимает тему календаря.
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Ответ Ashnoet
Что-то мне подсказывает, что Марк Гонсалес был первым. Хотя, может, за его короткую карьеру у нас не было много снега?
В лазарете он только снег видел , и то когда пакет со льдом прикладывал
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Валера хорошо прошёлся по тому, кто составлял календарь , а потом его утверждал. Похоже, трёшку матчей себе выбил отдыха
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на отпуск наговорил
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Проссал, помолчи !)
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Решение принимал рпл с подачи гинера с Газзаевым. Они просто требовали изменить чемпионат на осень-весна. Вот их всех сейчас в трусы и на поле. Думаю все с удовольствием на это посмотрели. Да, не оскудела страна дураками
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Ответ Nicolas Erfe
А правильно говорит, пусть и слишком грубо, но к этому надо привлекать внимание. В Ростове + 17, а играют в Москве. и если они не идиоты, то как их назвать?
Так а почему тогда руководство Ростова принимало этот календарь, вы можете объяснить ?
Чтобы сейчас ныть и говорить об «убийстве футбола» ?
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Золотые слова
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Ответ Кирилл
Так а почему тогда руководство Ростова принимало этот календарь, вы можете объяснить ? Чтобы сейчас ныть и говорить об «убийстве футбола» ?
так тоже идиоты. Как можно вот так безответственно подходить к согласованию. Авось пойдет, авось не пойдет? хотя, я не знаю всех тонкостей процедуры согласования. Возможно, мнение Ростова там никого не волновало.
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Ответ Пикачу82
Реально задолбал уже! Пусть в Эстонию езжайте, там же все так хорошо!
++ он что не может потерпеть и помолчать? сделать вид, что все нормально в такое время то?
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Армейский комбинационный футбол низом и красивые комбинации как то не очень вписываются в нытье эстонского физрука.
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кстати интересно, а если из снега сделать горочку и на неё мяч поставить при ударе штрафного, правилами запрещается или нет?)) ну типа по аналогии с пляжкой где игроки горку делают для мяча
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Ну так бойкотировал бы матч, чем вот этот пустой треп. А если бы Валера выиграл, погодные условия были бы годные?
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Не нравится езжай в Эстонию! Все ему не так! Задолбал уже!
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Валера решил получить дисквалификацию?) решил, что вдруг первых высказываний не хватит, нужно еще сказать)
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Ответ itemme
Так понятное дело, что гл судья принимает решения, по протоколу. Что за детские вопросы
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Ответ Ковид 07.10.52
А почему на Локо закрыли пленкой газон, а здесь нет.
А посмотри на поляну у Локо и извинись. За час до матча плёнка снимается для предыгровой разминки и снег валит на поле. Просто снегопад в Москве ослаб, вот и поляна выглядит чуть лучше.
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Ответ Desheng
Решение принимал рпл с подачи гинера с Газзаевым. Они просто требовали изменить чемпионат на осень-весна. Вот их всех сейчас в трусы и на поле. Думаю все с удовольствием на это посмотрели. Да, не оскудела страна дураками
Вы правы, а изменить ничего нельзя?)
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Ответ Кирилл
Так а зачем тогда винить всех вокруг, когда нужно начать с себя ? Что Карпин календарь не видел перед согласованием ? - Конечно видел, я не сомневаюсь в этом. Но сейчас он такой молодец, поднимает тему календаря.
Вопрос не по адресу. Я с ним согласен в плане погоды, об игра я ничего не написал, т.к. играют все в одинаковых условиях, но сам факт, что надо играть в таких условиях удручает.
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Ответ Кирилл
Так а почему тогда руководство Ростова принимало этот календарь, вы можете объяснить ? Чтобы сейчас ныть и говорить об «убийстве футбола» ?
А кто послушал руководство "Ростова"
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Ответ Макс Анисимов
В лазарете он только снег видел , и то когда пакет со льдом прикладывал
😂
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Ответ Макс Анисимов
В лазарете он только снег видел , и то когда пакет со льдом прикладывал
Севилье он забивал зимой
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Ответ Денис Бояров
ну допустим, эту игру переносим в Ростов, а следующую? Тоже в Ростов? Окей, а следующую? По вашему можно решить глобальную проблему тупо переносами? Ну тогда бы Ростов 6-7 матчей подряд играл бы дома, а потом 6-7 на выезде, посмотрели бы тогда на "довольную" ухмылку Карпина.
Если бы да кабы, этого нет, а все остальное домыслы. Вот сначала надо так сделать, чтобы посмотреть, что будет, потому что то, что есть - не работает. Три игры подряд в Ростове/Краснодаре/Сочи - это вполне нормальная идея, такая ж, как НЕ играть на юге в условном июле и августе, когда у нас + 40 в тени вечером. В такое время свободно можно играть в центре.
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Ответ Денис Вуйцик
Правильно поднимает актуальные проблема В Европе мы лет 10 играть не будем. Можно спокойно вернуться на весну-осень.
Весной и осенью же снега нет
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Ответ Давид Agabekyan
И сколько матчей дисквы получит пудель? Или тренеру сборной можно?
Правильно поднимает актуальные проблема
В Европе мы лет 10 играть не будем. Можно спокойно вернуться на весну-осень.
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Ответ Max Zhomkov
кстати интересно, а если из снега сделать горочку и на неё мяч поставить при ударе штрафного, правилами запрещается или нет?)) ну типа по аналогии с пляжкой где игроки горку делают для мяча
Нет. Видел такое в каком-то матче.
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Дебелизм Алаева-руководителя РПЛ- судья на белом снегу отмечает место удара белым спреем. Как это понять???
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Мужику уже 54 года, вроде бы мудрость должна прийти, а он ведёт себя как 12-ти летний подросток.
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Ответ ArnoNeputevy
Дебилу все вокруг кажутся дебилами. К тому же, умник получает за формальную должность как бы тренера как бы сборной какие-то фантастические суммы - сотни тысяч, если не миллионы в валюте - и ничего, берёт.
так значит он умный, а не дебил
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Дюков обиделся, наверное
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Надо использовать правильное слово - «патриот»!!!
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Сказал бы он так если бы выиграли?
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Самое смешное, что во второй декаде декабря и потеплеет, и снегопадов таких не будет. Понятно, что чиновники РФС и РПЛ хотят на рождественско-новогодние праздники пораньше покинуть родное отечество и не затягивать эту часть сезона, но все-таки стоит быть более гибкими и ориентироваться по ситуации.
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Ответ Денис Бояров
ну допустим, эту игру переносим в Ростов, а следующую? Тоже в Ростов? Окей, а следующую? По вашему можно решить глобальную проблему тупо переносами? Ну тогда бы Ростов 6-7 матчей подряд играл бы дома, а потом 6-7 на выезде, посмотрели бы тогда на "довольную" ухмылку Карпина.
Ну матча три подряд уж можно было бы и дома сыграть, а не ставить предпоследнюю декабрьскую игру года на выезде в Москве. В декабре обычно холоднее, чем в ноябре. А так конечно нужно играть летом и не играть зимой, чтобы минимизировать такие эксцессы
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