«Интер» не проигрывает 12 матчей и лидирует в Серии А, опережая «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 6

«Интер» продлил серию без поражений до 12 матчей.

Команда Симоне Индзаги разгромила « » (3:0) в 14-м туре Серии А.

В последний раз «нерадзурри» уступали 27 сентября – «Сассуоло» (1:2). С тех пор они одержали 9 побед и трижды сыграли вничью в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

В следующей игре миланцы встретятся с «Удинезе» – это произойдет 9 декабря.

« » после 14 туров лидирует в Серии А, набрав 35 очков. « » отстает на 2 балла, « » – на 6. « » и «Наполи» набрали по 24 очка.

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