«Интер» не проигрывает 12 матчей и лидирует в Серии А, опережая «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 6
«Интер» продлил серию без поражений до 12 матчей.
Команда Симоне Индзаги разгромила «Наполи» (3:0) в 14-м туре Серии А.
В последний раз «нерадзурри» уступали 27 сентября – «Сассуоло» (1:2). С тех пор они одержали 9 побед и трижды сыграли вничью в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.
В следующей игре миланцы встретятся с «Удинезе» – это произойдет 9 декабря.
«Интер» после 14 туров лидирует в Серии А, набрав 35 очков. «Ювентус» отстает на 2 балла, «Милан» – на 6. «Рома» и «Наполи» набрали по 24 очка.
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И это со списанными Дармианами…
На данный момент наверное только против Сити/ Реала поставил бы против Интера
Юве с его отвратной игрой просто счастье быть на 2 месте
Я так понял, после прошлосезонного оверперформанса они совсем плохо в чемпионате играют?