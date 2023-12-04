«Интер» не проигрывает 12 матчей и лидирует в Серии А, опережая «Ювентус» на 2 очка, «Милан» – на 6

Теги Интер Рома Милан Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Наполи Футбол

«Интер» продлил серию без поражений до 12 матчей.

Команда Симоне Индзаги разгромила «Наполи» (3:0) в 14-м туре Серии А.

В последний раз «нерадзурри» уступали 27 сентября – «Сассуоло» (1:2). С тех пор они одержали 9 побед и трижды сыграли вничью в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

В следующей игре миланцы встретятся с «Удинезе» – это произойдет 9 декабря.

«Интер» после 14 туров лидирует в Серии А, набрав 35 очков. «Ювентус» отстает на 2 балла, «Милан» – на 6. «Рома» и «Наполи» набрали по 24 очка.

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28 комментариев
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Интер вот прямо сейчас команда топ-3 Европы. Максимальный класс и уверенность в себе.
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И ведь Индзаги игроков не покупали на 500 млн как 7хагу:)
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Индзаги топ
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Характер есть, класс есть, травм бы поменьше.
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Вообще не удивлюсь если они и в ЛЧ погремят в этом году. Интер немного нетипичная итальянская команда, а Индзаги немного нетипичный итальянский тренер. Скорее смахивает на португальского тренера который малыми ресурсами и скромными игроками даёт максимальный результат.
+9
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Интер хорош, надеюсь заберут чемпионат
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Так держать!
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Разница мячей ×2 против Ювентуса )
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Всех интеристов с победой!
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Ответ Amalfitano
Ну нет. Не будем лукавить. Как минимум Бавария, МС, Реал и Байер прямо сейчас лучше Интера. Но это не отменяет того, что Интер в большом порядке.
МС и Реал да. Бавария сейчас ну очень спорно. Байер хз, в очной встрече я бы поставил на Интер.
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Так держать 👏🏼
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А какую защиту выстроил Инзаги? Бетон!
И это со списанными Дармианами…
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потрясающий гол от Чалханоглу
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Ответ Joey Ramone
Даже не вспомню когда последний на выезде с Наполи так побеждали разгромно.
Напои - Милан 0-4. конец прошлого сезона
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Ответ Amalfitano
За деньги. А Анчелоти зачем нужен был Эвертон? А Конте ТТХ и Челси?
Диего и так 30-35-40 млн евро в Атлетико получает, ему только к арабам за деньгами уходить
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Ответ Amalfitano
Вообще не удивлюсь если они и в ЛЧ погремят в этом году. Интер немного нетипичная итальянская команда, а Индзаги немного нетипичный итальянский тренер. Скорее смахивает на португальского тренера который малыми ресурсами и скромными игроками даёт максимальный результат.
Ну тут звезды сошлись на Индзаги который даёт результат с тем что есть и Маротта который с ужасными финансами удерживает и Лаутаро, и Бастони, и Бареллу, ещё и умудряется привозить Паваров всяких
На данный момент наверное только против Сити/ Реала поставил бы против Интера
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Ответ alexmixer9
А зачем собственно это Симоне?)
За деньги. А Анчелоти зачем нужен был Эвертон? А Конте ТТХ и Челси?
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Ответ Арман Мартиросян
Не особо слежу за сериалом в этом сезоне, но позиция Юве удивляет. Вроде недавно в глубочайшем кризисе были. Неужели Аллегри снова поставил команду на рельсы?
Скорее Наполи и Милан сильно штормит, то теряют там где не должны, то травмы замучили

Юве с его отвратной игрой просто счастье быть на 2 месте
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Ответ Amalfitano
Хорошая параллель. Боюсь, что именно Симоне и позовут вместо лысого шарлатана.
А зачем собственно это Симоне?)
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Ответ rigobersong
И ведь Индзаги игроков не покупали на 500 млн как 7хагу:)
Хорошая параллель. Боюсь, что именно Симоне и позовут вместо лысого шарлатана.
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Ответ Buharoid
МС и Реал да. Бавария сейчас ну очень спорно. Байер хз, в очной встрече я бы поставил на Интер.
Бавария сыграла как минимум на 2 матча меньше чем Интер, Реал и МС и у них больше всего забитых и лучшая разница забитых и пропущенных. А их лучший бомбардир Кейн забил больше чем любой из лучших бомбардиров остальных клубов. Так что наоборот. Я бы поставил Баварию на второе место после МС, а Реал поставил бы под вопросом.
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Не особо слежу за сериалом в этом сезоне, но позиция Юве удивляет. Вроде недавно в глубочайшем кризисе были. Неужели Аллегри снова поставил команду на рельсы?
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Даже не вспомню когда последний на выезде с Наполи так побеждали разгромно.
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Что-то Лацио на скрине не видать

Я так понял, после прошлосезонного оверперформанса они совсем плохо в чемпионате играют?
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Старушка, уныло играя, все равно очень опасна на дистанции
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Наполи не повезло сегодня (
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