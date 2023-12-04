«Миннесота» выиграла 3 из 3 матчей с Хайнсом с общим счетом 13:3. В XXI веке только один тренер начал с лучшей разницей – Дебур в «Сан-Хосе»
«Миннесота» выиграла 3 из 3 матчей с Джоном Хайнсом с общим счетом 13:3.
Специалист возглавил «Уайлд» после отставки Дина Эвасона.
Под его руководством команда обыграла «Сент-Луис» (3:1), «Нэшвилл» (6:1) и «Чикаго» (4:1).
В XXI веке только один тренер начинал с лучшей разницей шайб в первых 3 играх – Питер Дебур в «Сан-Хосе» (2015/16, 12:1, «+11»).
Рекорд лиги делят Боб Берри (1981/82, «Монреаль», 21:7, «+14») и Бутч Горинг (1985/86, «Бостон», 19:5, «+14»).