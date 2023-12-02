Лыжи. Кубок мира. Рибом и Андерссон пробегут эстафету за Швецию, Хайди и Лотта Венг – за Норвегию, Диггинс и Бреннан – за США

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3 декабря на этап Кубка мира по лыжам в Йелливаре пройдет женская эстафета.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап

Йелливаре, Швеция

Женщины

Эстафета

Начало – 11:50 по московскому времени.

Старт-лист

1. Швеция (Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Моа Илар)

2. США (Джесси Диггинс, Рози Бреннан, София Лаукли, Джулия Керн)

3. Норвегия (Хайди Венг, Астрид Ойре Шлинн, Анне Кьерсти Калво, Лотта Венг)

4. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Пиа Финк, Виктория Карл)

5. Финляндия (Ясми Йоенсуу, Криста Пярмякоски, Рита-Лииза Ропонен, Вильма Рююттю)

Полный старт-лист – здесь.

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