Карпину грозит дисквалификация до 4 матчей за оскорбление судей. Он назвал «дебилом» того, кто решил провести матч с ЦСКА

Валерию Карпину грозит длительная дисквалификация за оскорбления в адрес судей.

«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Как сообщает «Матч ТВ», по дисциплинарному регламенту РФС слова Карпина могут быть расценены как «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча».

Главному тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей РПЛ, а также штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, при повторном нарушении дисквалификация может составить до 3 месяцев.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!

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