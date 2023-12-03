Карпину грозит дисквалификация до 4 матчей за оскорбление судей. Он назвал «дебилом» того, кто решил провести матч с ЦСКА

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин календарь Матч ТВ брань Рафаэль Шафеев Футбол

Валерию Карпину грозит длительная дисквалификация за оскорбления в адрес судей.

«Ростов» уступил ЦСКА (0:2) в выездном матче 17-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в условиях сильного снегопада. Сообщалось, что решение о проведении матча принял судья Рафаэль Шафеев, в то время как РПЛ была готова перенести игру на понедельник.

После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» резко раскритиковал решение провести матч, несмотря на ухудшение погодных условий: «Какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Че они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря».

Как сообщает «Матч ТВ», по дисциплинарному регламенту РФС слова Карпина могут быть расценены как «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча».

Главному тренеру «Ростова» может грозить дисквалификация на срок от 2 до 4 матчей РПЛ, а также штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, при повторном нарушении дисквалификация может составить до 3 месяцев.

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин!

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33 комментария
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да уже всех дисквалифицируйте в чемпионате
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Эх. Была не была. И меня дисквалифицируйте. Тот, кто решил проводить матч в таких условиях - дебил. Полный. 😂😂😂
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Ну и в чем он не прав?
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Так он фамилию не назвал. За слово дебил теперь наказывают?!
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Ответ xslavik
Карпин имел ввиду именно судью, который принимал решение играть здесь и сейчас, когда команды переоделись, размялись, болельщики заняли свои места на трибунах, телевизионщики расставили по стадиону свою аппаратуру, телезрители оплатили просмотр трансляции и удобно уселись на диване перед телевизором.
И что, классный футбол получился? Го..но а не футбол вышел. Прав Карпин
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Ответ Дядя ТУРА
да уже всех дисквалифицируйте в чемпионате
Ну если у нас в каждом интервью будут оскорбления будут дисквалификации
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Сейчас от чинушей полетят заявления, что не должен такой человек тренировать СБОРНУЮ РОССИИ!
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Ответ Рома Михалев
Может он имел ввиду составителей календаря, почему сразу судья - то дебил)
Карпин имел ввиду именно судью, который принимал решение играть здесь и сейчас, когда команды переоделись, размялись, болельщики заняли свои места на трибунах, телевизионщики расставили по стадиону свою аппаратуру, телезрители оплатили просмотр трансляции и удобно уселись на диване перед телевизором.
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Ответ Bergkamp007
за правду не дисквалифицируют
У нас за нее еще и сажают
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за правду не дисквалифицируют
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Ничего не поменяется. Карпин - нетренер.
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Шафеева за вредительство наказать нет желания?
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Ответ Doubler
Это как в анекдоте: Стоит человек на Красной площади с плакатом: "Долой старого маразматика!" К нему подходят люди в штатском и вяжут. Человек с плакатом говорит: "За что? Вы же не знаете, кого я имел ввиду!" "Итак все понятно!" - ответили ребята в штатском
Сам придумал, сам смеюсь?
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Ответ Дядя ТУРА
да уже всех дисквалифицируйте в чемпионате
дебизизм!!!
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Валера, верим !
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если Карпина за это накажут, то это будет полный дебилизм нашего футбольного руководства.
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Валера - истеричка, пусть пьет пустырник
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Судьи виноваты. Поле было не готово, даже разметки не видно, а они дали добро на игру. Налицо нарушение. За это кто ответит? Надо было просто перенести матч и не было бы таких пустых и даже грубых высказываний как со стороны болельщиков в адрес футболистов и их тренера и угроз наказанием. И где принимающая сторона, не обеспечившая удовлетворительное поле, почему они молчат, ведь ростовчане были их гостями, где их уважительное отношение к сопернику?
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Семак больше за козлов получил , или тут скидка как тренеру сборной?
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Ну и?
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думаю КДК впряжётся за своего...
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Может он имел ввиду составителей календаря, почему сразу судья - то дебил)
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Слуцкого на год наказали за такое же высказывание, правда в отличии от высказывания Карпина вполне заслуженное, в адрес беспардонного репортёра.
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Уволят за расхождение с мнением владельца и урон имиджу клуба?
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