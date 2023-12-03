Колосков об отстранении России: «Нас наказывают, а Украину и Израиль – нет. Двойные стандарты»

Вячеслав Колосков высказался о недопуске сборной России к участию в Лиге наций.

Ранее стало известно, что УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки .

«Официальные не сыграем, а товарищеские будут.

Очевидно, что двойные стандарты есть – не только у нас идут военные действия, но и у других допущенных сборных, гибнут люди, подход должен быть одинаковым. В данной ситуации наказывают нас, но не наказывают и .

Переход в Азию? Зачем нам опускаться в болото? Посмотрите, что там происходит», – сказал почетный президент РФС.

Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?

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