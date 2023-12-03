Колосков об отстранении России: «Нас наказывают, а Украину и Израиль – нет. Двойные стандарты»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная России по футболу сборная Израиля по футболу Вячеслав Колосков Политика Матч ТВ Лига наций УЕФА Футбол

Вячеслав Колосков высказался о недопуске сборной России к участию в Лиге наций.

Ранее стало известно, что УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьевки Лиги наций-2024/25.

«Официальные не сыграем, а товарищеские будут.

Очевидно, что двойные стандарты есть – не только у нас идут военные действия, но и у других допущенных сборных, гибнут люди, подход должен быть одинаковым. В данной ситуации наказывают нас, но не наказывают Израиль и Украину.

Переход в Азию? Зачем нам опускаться в болото? Посмотрите, что там происходит», – сказал почетный президент РФС.

Почему ФИФА не отстраняет Израиль или Палестину? Почему не работает та же логика, что и с Россией?

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29 комментариев
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А Украину за что?
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Интересно, он не догадывается почему?..
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Старый маразматик, за что наказывать Украину и Израиль?
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Хм, и правда. Страны, на которые напали, не наказывают вместе с нападавшим... Как же так вышло?
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Ответ Назар Игорь
А Украину за что?
За то же, что и Израиль. Наверное за то что посмели защищаться. Неслыханная дерзость.
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Зачем смотреть в Азию, чтобы увидеть болото? Достаточно из окна выглянуть…
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Вас наказывают за Украину и Израиль.
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"Когда вы говорите, такое чувство, что вы бредите" (с)
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Ответ qiqe
чё по контрнаступу чуваки?
Контрнаступ как нам и обещали украинские пропагандисты войдёт во все учебники истории.Правда есть один нюанс...😬
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Ответ Roman Araslanov
Старый маразматик, за что наказывать Украину и Израиль?
Ладно Украину, но Израиль например на яркий геноцид народа Палестины, детей, мирных жителей, я понимаю конечно, что в розовых очках жить удобно, но там идет не точечная война против Хамас, а тотальное уничтожение города и мирного населения, что подтверждает даже ООН. Введи Россия аналогичную войну против Украины, боюсь представить, на сколько больше жертв сейчас было бы в Украине
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Ответ Tun
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что за страны?
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Ответ Roman Araslanov
Старый маразматик, за что наказывать Украину и Израиль?
Комментарий удален пользователем
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ох сколько же Э л ь ф о в из фбкашной фермы на спорте трудятся, аж смешно
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а что нас ? за что? а украина? израиль то чего? а что ? я ни че, стандарты? какие стандарты? штрафной или свободный? про что тут вообще??
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Я бедный.. ты богатый.. двойные стандарты
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Чего ж "болото" в заголовок не вынесли? Куда как более смачно.
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Украину и Израиль не наказывают. Хамас и вас, а вместе с вами и остальных россиян , к сожалению, наказывают. Вполне последовательно и логично .
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