«Байер» до 20 матчей продлил серию без поражений: 18 побед, 2 ничьих. Выиграть в 15-й раз подряд не удалось

Теги Боруссия Дортмунд Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Лига Европы УЕФА Футбол

«Байер» не сумел продлить победную серию из 14 матчей.

Команда Хаби Алонсо сыграла вничью с «Боруссией» (1:1) в 13-м туре Бундеслиги.

Дортмундцы стали второй командой, которую леверкузенцы не сумели обыграть в этом сезоне. 15 сентября у них была ничья с «Баварией» (2:2).

Еще 18 из 20 матчей в чемпионате и Кубке Германии и Лиге Европы «Байер» выиграл.

Далее он встретится с «Падерборном» в Кубке – это произойдет 6 декабря.

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13 комментариев
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Ответ Николай Бойко
Дортмунд ни себе, ни людям.
Действительно. Последние годы делают для чемпионств «Баварии» больше, чем сама «Бавария»
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Дортмунд ни себе, ни людям.
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Байер показал в этой игре Борруссии как надо играть, если хочешь выиграть чемпионат, натуральное избиение, но опора в виде Хуммельса спасла.
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Дортмунд лучше так жопу рвал бы в последнем туре)
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Ничья в пользу Баварии. Дортмунду эта ничья ни к селу ни к городу, а Байер, конечно, потерял очки, не хватило характера задушить бесхребетных. Один Хуммельс сегодня в огне был.
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суперотскок шмелей
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Ответ Шурик Шурик
Ничья в пользу Баварии. Дортмунду эта ничья ни к селу ни к городу, а Байер, конечно, потерял очки, не хватило характера задушить бесхребетных. Один Хуммельс сегодня в огне был.
Рюерсон тоже был хорош
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Байер полностью доминировал в игре. Заслужили выиграть.
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Вообще это даже смешно , что Дортмунд, который вечно обсирается в конце , чуть не обыграл в такой отличной серии за чемпионством Байер )
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Коссуну и Фримпонг надолго не задержатся в Леверкузене, если судить по этой игре.
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Вот она боязнь грандов от неверкузена, а ещё 1 места
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