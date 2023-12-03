«Байер» до 20 матчей продлил серию без поражений: 18 побед, 2 ничьих. Выиграть в 15-й раз подряд не удалось
«Байер» не сумел продлить победную серию из 14 матчей.
Команда Хаби Алонсо сыграла вничью с «Боруссией» (1:1) в 13-м туре Бундеслиги.
Дортмундцы стали второй командой, которую леверкузенцы не сумели обыграть в этом сезоне. 15 сентября у них была ничья с «Баварией» (2:2).
Еще 18 из 20 матчей в чемпионате и Кубке Германии и Лиге Европы «Байер» выиграл.
Далее он встретится с «Падерборном» в Кубке – это произойдет 6 декабря.
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