Черданцев сообщил о возможном переносе 18-го тура на весну целиком или частично: «РПЛ будет обзванивать клубы в понедельник»

Георгий Черданцев уведомил о возможном переносе 18-го тура Мир РПЛ.

«В понедельник будет обзванивать клубы. Если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет.

Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже.

Может быть компромиссный вариант: матчи в южных городах и Санкт‑Петербурге играются, а московские переносятся на весну. И, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили», – отметил ведущий « ».

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