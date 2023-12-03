Черданцев сообщил о возможном переносе 18-го тура на весну целиком или частично: «РПЛ будет обзванивать клубы в понедельник»

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Георгий Черданцев уведомил о возможном переносе 18-го тура Мир РПЛ.

«В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы. Если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет.

Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже.

Может быть компромиссный вариант: матчи в южных городах и Санкт‑Петербурге играются, а московские переносятся на весну. И, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили», – отметил ведущий «Матч ТВ».

«Какой дебил принимал решение, какой идиот?» Как же зол Карпин из-за снежного матча!

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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78 комментариев
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значит будут играть 100%
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Алло? Зима неожиданно в декабре наступила. Чо делать будем?
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Вопрос: "Когда вам удобнее играть: 10 декабря или 20 февраля?"
+65
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Обзванивать 🤣. -Рпл: Алло, Оренбург как у вас там с погодой ? Оренбург: -20, 25. Рпл: одевайтесь по теплее, матч состоится
+45
-1
+44
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Ответ Кокич
Вопрос: "Когда вам удобнее играть: 10 декабря или 20 февраля?"
“если вас не устраивают оба варианта, можно сыграть 2 января“
+23
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Ответ Wiley Fox
Идите в жопу со своим частичным переносом Где мразь гинер, который устроил эту осень-весну по требованию Абрамовича? Где сам Абрамович? Ему футбол уже нахрен не нужен А Россия с этим говном мучается столько лет А идиоты говорят, что просто круги поменяли При этом идиоты не видят идиотизма с паузой в чемпионате в три месяца. Так ещё и летом уроды сделали паузы У алаева рожа тупого жулика. Дюков так вообще и есть жулик, всю жизнь работавший на бандитов
ну играли бы сегодня 30 тур, что бы изменилось?
+18
-8
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Зная прогнозы Черданцева, можно предположить что в декабре проведут ещё и 19-й тур
+10
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Вовремя я отдал в химчистку пуховик, всех москвичей с +20 и жарким футболом на стадионах!
+8
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Ответ Филипп Петров
Вовремя я отдал в химчистку пуховик, всех москвичей с +20 и жарким футболом на стадионах!
Подожди, щас у Жоры поменяется инсайдерская информация, и в итоге через неделю будет -200° и сугробы до пятого этажа
+6
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как говорил один футбольный чиновник "когда мы принимали календарь в летом было тепло, а сейчас в декабре холодно"
+6
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Ответ Log in
Алло? Зима неожиданно в декабре наступила. Чо делать будем?
Видимо синоптики как и депутаты другое обещали)
+4
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Ответ DimDimich36
значит будут играть 100%
Есть где поставить?)
+3
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Мяч должен быть целиком красным, без белых узоров, когда до них дойдёт ?
+3
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да ладно, можно 2 московских и Воронежский перенести, остальные играть
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Как всегда зима пришла неожиданно
+2
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Какой смысл переносить весь тур, если в Петербурге и на югах комфортные условия? Максимум 2-3 игры

Локомотив и Факел просили начать чемпионат раньше, чтобы не играть в декабре. Их игры перенести. Остальные пусть играют и не ноют.
+2
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Ответ Log in
Алло? Зима неожиданно в декабре наступила. Чо делать будем?
Сколько эту хренб писать можно?
В Москве снега навалило как концу зимы
+3
-1
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Ответ Владимир Владимирович
Обзванивать 🤣. -Рпл: Алло, Оренбург как у вас там с погодой ? Оренбург: -20, 25. Рпл: одевайтесь по теплее, матч состоится
Сегодня там +4, через неделю -19
+3
-1
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Пусть переносят те матчи, которым мешает погода. Я на новогодний променад собираюсь с семьей на стадион!
+2
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Не перенесут) Спасибо Жоре за спойлер
+2
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Ответ Эдуард Суровый
Видимо синоптики как и депутаты другое обещали)
В прошлом году снег пошел только во второй половине декабря. Так что синоптики делали прогноз по прошлому году.
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холодный обзвон клиентов.
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Ответ imaginary
ну играли бы сегодня 30 тур, что бы изменилось?
при весна-осень в ноябре заканчивали
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Ответ DimDimich36
значит будут играть 100%
Ещё и 19-й тур с весны на 31 декабря - 1 января перенесут
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Тут изначально играть матчи в декабре было утопией. Когда составляли календарь, видимо не догадывались, что в Москве в это время может быть снег?
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Ответ Spaten
Мяч должен быть целиком красным, без белых узоров, когда до них дойдёт ?
Это вопрос к Nike и дизайнерам
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Потеряли красный мячик
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«Алло, здравствуйте это РПЛ, вы будете играть?»
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Даже если перенесут какие-то игры, дискву Карпину за его слова после матча в этом туре, все равно, влепят. И это к лучшему - у него, как тренера сборной, будет больше времени и сил на подготовку к архиважным товарнякам с кениями и кубами! 🤪
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Ответ jdrk
Сегодня там +4, через неделю -19
Ну условно говорю
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Ответ Доктор Броманталь
За чей счет его строить ? Вернуть Газпром в Москву ?
За счёт Лукойла?
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Ответ Доктор Броманталь
В прошлом году снег пошел только во второй половине декабря. Так что синоптики делали прогноз по прошлому году.
Значит сейчас составят тур на следующий год)
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Ответ feanor.84
при весна-осень в ноябре заканчивали
Ну да, 29-го на два дня раньше сегодняшнего тура)
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Ответ imaginary
ну играли бы сегодня 30 тур, что бы изменилось?
Никогда в декабре не играли.
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Футбол на морозе не в пользу клубов с большим количеством легионеров из тёплых стран. А вот местным не привыкать. Но это не повод отменять футбол
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Ответ Spaten
Мяч должен быть целиком красным, без белых узоров, когда до них дойдёт ?
Полностью поддерживаю! Даже нач/б картинке такой мяч виден был. А что про дизайнеров...это как в старом анекдоте или фильме "Так вам шашечки нужны или ехать надо!?" Мяч не должен сливаться со снегом на поле и всегда должен быть виден игрокам и на тв картинке
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Ответ elninjo_3
Можно, спросить, а зачем такие жертвы?
А футболисты у нас небожители?! Охранники в такую погоду шлагбаумы открывают, заправщики машины заправляют, строители строят, дворники убирают и т.п. А им зарплаты платят крохи, по сравнению с футболистами. На их здоровье получется плевать и можно их здоровьем жертвовать, а футболисты неженки и их необходимо беречь? Составили так футбольный каледарь чинуши, дело этих клоунов его исполнять, в соответствии, с установленным расписанием. Пусть бегают, раз положено. Не нравится, пусть ищут другую работу.
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Ответ omsk1716
В футбол нужно играть в теплые месяцы. Хоть у нас в Сибири и нет клуба в премьер лиге, в данное время на вторник передают плюс 2, а уже в пятницу минус 28. Погода непредсказуема, поэтому логичнее в летнее время играть, зимой отдыхать. Тем более все главные успехи постсоветского футбола у нас были при системе весна-осень.
« В футбол нужно играть в теплые месяцы»

Каждые два года летом ЧМ или ЧЕ. Летом.

Когда вы будете играть ?

Попробуйте сначала подумать а потом написать.
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Не, ну теперь точно переноса не будет.
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В Воронеже +/- поле будет в одном состоянии)
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Может ещё Черданцев узнает о возможном строительстве в Москве крытого футбольного стадиона?
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Что? Гром грянул. Я бы посоветовал "Ростову" не переносить 18 тур на весну, так как они играют с "Ахматом", а там тепло.
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Любителям писать про то как же принимали решение играть в декабре

А вот как.

« Днем 11 декабря 2022 года в Москве характер погоды был таким: сплошная облачность без просветов, дымка, слабый дождь или морось со снегом, пасмурно или облачность более 5 баллов, снег, дождь со снегом или другие виды осадков, дождь. Давление было ниже нормы. Температура воздуха -1°C»

На основании этого прошлогоднего прогноза и делали прогноз на этот сезон.
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Ответ jdrk
Это вопрос к Nike и дизайнерам
Вопросов к дизайнерам никаких, найки ушли из РФ ещё в 22 году, контракт был разорван. Все мячи для рпл лигой выбраны по собственной инициативе, закупаются новым изобретением "параллельным импортом". Мяч для снежной погоды изготавливается производителем по индивидуальному заказу от лиги, естественно, при наличии официального контракта.
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Алло, Самара это Володька. Вы в снегопад играть будете?
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пусть перенесут на следующий чемпионат - этот всё равно опять запороли
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Ответ imaginary
ну играли бы сегодня 30 тур, что бы изменилось?
Ну Краснодар бы выиграл свой матч на юге, и стал бы чемпионом
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Ответ Вова Пупкин
А футболисты у нас небожители?! Охранники в такую погоду шлагбаумы открывают, заправщики машины заправляют, строители строят, дворники убирают и т.п. А им зарплаты платят крохи, по сравнению с футболистами. На их здоровье получется плевать и можно их здоровьем жертвовать, а футболисты неженки и их необходимо беречь? Составили так футбольный каледарь чинуши, дело этих клоунов его исполнять, в соответствии, с установленным расписанием. Пусть бегают, раз положено. Не нравится, пусть ищут другую работу.
Все перечисленные профессии не могут получить травму на морозе. А футболисты могут.
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Ответ Павел Лебедев
Может ещё Черданцев узнает о возможном строительстве в Москве крытого футбольного стадиона?
За чей счет его строить ? Вернуть Газпром в Москву ?
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Прогнозы Черданцева те ещё, но оба из вариантов лучше, чем в день матчей бегать с градусником измерять: влезает ли в регламент - 14, или нет?
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