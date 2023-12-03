Черданцев сообщил о возможном переносе 18-го тура на весну целиком или частично: «РПЛ будет обзванивать клубы в понедельник»
Георгий Черданцев уведомил о возможном переносе 18-го тура Мир РПЛ.
«В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы. Если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет.
Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже.
Может быть компромиссный вариант: матчи в южных городах и Санкт‑Петербурге играются, а московские переносятся на весну. И, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили», – отметил ведущий «Матч ТВ».
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В Москве снега навалило как концу зимы
Каждые два года летом ЧМ или ЧЕ. Летом.
Когда вы будете играть ?
Попробуйте сначала подумать а потом написать.
А вот как.
« Днем 11 декабря 2022 года в Москве характер погоды был таким: сплошная облачность без просветов, дымка, слабый дождь или морось со снегом, пасмурно или облачность более 5 баллов, снег, дождь со снегом или другие виды осадков, дождь. Давление было ниже нормы. Температура воздуха -1°C»
На основании этого прошлогоднего прогноза и делали прогноз на этот сезон.