Абаскаль получил красную за толчок Бериши, отпраздновавшего гол «Ахмата» у скамейки «Спартака»
Гильермо Абаскаль получил красную карточку в 1-м тайме матча с «Ахматом».
На 34-й минуте форвард Гамид Агаларов открыл счет в игре 17-го тура Мир РПЛ, получив передачу от Бернарда Бериши. Автор голевого паса побежал праздновать гол к трибунам у скамейки московской команды. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль его толкнул, сообщили комментаторы «Матч Премьер».
Главный судья Евгений Кукуляк показал Берише желтую карточку, Абаскалю – красную.
Покидая поле, испанский тренер также указал рефери на то, что с трибун в его направлении бросили бутылку.
Фото: t.me/matchpremier
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нужен повтор полный, чтобы эту арену дисквалифицировать и за бутылки и за необеспечение безопасности (бородатые ауфы толкали и тренера и игроков).
да, где разбор офсайда при голе? непонятно был/не был.
Не стал бы его Абаскаль так просто из спартаковской технической зоны выбрасывать.
Берише надо было ещё одну жёлтую давать за симуляцию.
Абаскаль его за тело прихватил, а тот схватился за лицо, и зачем-то упал.
Тереку 0:3, техническое поражение за брошенную бутылку в Абаскаля.
Дисквалифицировать стадион до конца чемпионата.
Впрочем, играет он тоже хорошо. Постоянно от него угроза исходит