Абаскаль получил красную за толчок Бериши, отпраздновавшего гол «Ахмата» у скамейки «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации Ахмат Бернард Бериша Гамид Агаларов Евгений Кукуляк Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль получил красную карточку в 1-м тайме матча с «Ахматом».

На 34-й минуте форвард Гамид Агаларов открыл счет в игре 17-го тура Мир РПЛ, получив передачу от Бернарда Бериши. Автор голевого паса побежал праздновать гол к трибунам у скамейки московской команды. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль его толкнул, сообщили комментаторы «Матч Премьер».

Главный судья Евгений Кукуляк показал Берише желтую карточку, Абаскалю – красную.

Покидая поле, испанский тренер также указал рефери на то, что с трибун в его направлении бросили бутылку.

Фото: t.me/matchpremier

«Ахмат» – «Спартак». 1:0 – Агаларов забил! Онлайн-трансляция

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115 комментариев
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Бериша и стюарды стадиона - 🤡🤡🤡
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Абаскаль - Берише: ты с какого района чушпан?
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Красная по делу, но Бериша просто клоун
+157
-3
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Абаскаль не прав что поддался на провокацию, но какой же Бериша мерзкий провокатор
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Ответ Vićtor Diaź
Бериша и стюарды стадиона - 🤡🤡🤡
Ну так у них это нормально. Как и журналистов с адвокатами калечить, да задержанных избивать.
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Прошло 15 минут, до сих пор нет повтора как именно бериша попал в техническую зону
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а почему повтор не показывают? и комментаторы быстро забыли про этот момент... клоуны
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судя по отсутствию полного повтора, там по красной обоим
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а что получит бородач, толкавший Хлусевича? это вообще что за хрень?
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Абаскаль по делу удален.
нужен повтор полный, чтобы эту арену дисквалифицировать и за бутылки и за необеспечение безопасности (бородатые ауфы толкали и тренера и игроков).

да, где разбор офсайда при голе? непонятно был/не был.
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Ответ sepa39
Абаскаль лучше бы своим делом занимался, а не чмырей всяких швырять бежал.
а когда стало нормой бежать праздновать гол перед скамейкой соперника?
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Бериша каждый матч только провокациями занимается
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Ответ bevooch
Прошло 15 минут, до сих пор нет повтора как именно бериша попал в техническую зону
... и не будет, наверняка, Бериша, что-то и скамейке Спартака показал.
Не стал бы его Абаскаль так просто из спартаковской технической зоны выбрасывать.
+26
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Абаскаль лучше бы своим делом занимался, а не чмырей всяких швырять бежал.
+31
-9
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Ответ pr1any
Красная по делу, но Бериша просто клоун
Вместе с стюардами которые из себя корчили охранниками🤦🏼‍♂️
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Ответ Александр Кузнецов
Абаскаль - Берише: ты с какого района чушпан?
Что за дебильное слово?! В комментариях на разных сайтах, на улице каждый школьник орёт это под окнами! Какой-то тренд зумерский?
+26
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Даже в перерыве ссут (извините) показать повтор. Сидят в видеоредакторе к перерисовывают.
+18
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Ответ Александр Кузнецов
Абаскаль - Берише: ты с какого района чушпан?
хорошо, что ножа с собой не было у Гильермо
+22
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Почему Берише при этом не красная? давайте все будут бегать на скамейку соперника гол праздновать и посмотрим во что это всё превратится
+16
-1
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Ответ Всеволод Бобров
а когда стало нормой бежать праздновать гол перед скамейкой соперника?
Забыл забег Фернандеса или скачки абаскаля в техзону ЦСКА ?
+19
-5
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фоточку выложили высочайшего качества. Это при том, что камера всё записывала, но как Бериша на скамейку Спартака побежал показывать не хотят
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
Что за дебильное слово?! В комментариях на разных сайтах, на улице каждый школьник орёт это под окнами! Какой-то тренд зумерский?
Модный сериал появился про малолетних урок
+12
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Абаскаль красавчик!
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Ответ old_gringo
судя по отсутствию полного повтора, там по красной обоим
эээ дон ты не прав
+13
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Красная Абаскалю справедлива.
Берише надо было ещё одну жёлтую давать за симуляцию.
Абаскаль его за тело прихватил, а тот схватился за лицо, и зачем-то упал.
Тереку 0:3, техническое поражение за брошенную бутылку в Абаскаля.
Дисквалифицировать стадион до конца чемпионата.
+16
-5
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Ответ bevooch
Прошло 15 минут, до сих пор нет повтора как именно бериша попал в техническую зону
Да там моментально кадр переключили, как только он оказался рядом с бровкой) Зато как албанца кинули нашли сразу.
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тереку 0:3 присудить за албанские провокации и бородатую обезьяну в майке стюард, толкавшую Хлусевича
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В хоккее категорически нельзя праздновать шайбы перед скамейкой соперника, иначе в следующей смене на тебя начнется охота. Необходим повтор, чтобы судить о том что там делал Бериша. Бессмысленный комитет по этике должен Берише выписать штраф и дискву, либо пусть слово «этика» убирают из названия своей «шараги»
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просто мерзкий игрок, провокатор гнилой.
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
Что за дебильное слово?! В комментариях на разных сайтах, на улице каждый школьник орёт это под окнами! Какой-то тренд зумерский?
Рискну предположить : "Слово, ####### пацана"?
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Ответ Vićtor Diaź
Бериша и стюарды стадиона - 🤡🤡🤡
Стюарды типичные представители длинной бороды. Человек подзывает судью чтобы спросить в чем дело? эти встали как будто он махаться лезет на месте Аббаскаля оттолкнул бы этих клоунов
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Ответ Vićtor Diaź
Бериша и стюарды стадиона - 🤡🤡🤡
интересно, штраф тереку впаяют, как спартаку?
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Ответ charly_54
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Где ты в его комментарии увидел оправдания по Соболеву и причём здесь он в ситуации Абаскаля и Бериши?
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Абаскаль конечно нервный, но его оправдывает, что Бериша чуть ли не главное гуано в РПЛ.
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Ответ Дядя ТУРА
хорошо, что ножа с собой не было у Гильермо
По ножам у них другой спец
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к Адаму на перевоспитание
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Красная - это перебор. Толчок обыкновенный, чрезмерной силы применено не было, на поле не выбегал был в своей зоне. Желтая - да.
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Ответ Grishkevich
Где он праздновал у скамейки то?он показывал что то на трибуне кому то по центру
Да-да, только почему в эфир не попадает момент между голом и тем как он трибунам машет. единственное в этот промежуток почему то попал момент с фолом Абаскаля. до и после куда то пропало
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Ответ Ganibale
Адам может только за медалями выезжать
Медаль за защиту от рыжих варваров.
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Ответ Пётр
Ахахах. Типичные болелы спартачка 🤡. Их тренер толкает игрока чужой команды, а виноват у них сам игрок😂.
Зачем Бериша двумя ногами прыгнул в Абаскаля?
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
Что за дебильное слово?! В комментариях на разных сайтах, на улице каждый школьник орёт это под окнами! Какой-то тренд зумерский?
Чупаны-это подростки, которые не входили в подростковые полукриминальные сообщества (группировки), что были широко распространены в гг. Казани, Набережных Челнах и др. районах Татарстана 1970 – 1990-х гг. ХХ в. Чупанами называли негоников.
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
Что за дебильное слово?! В комментариях на разных сайтах, на улице каждый школьник орёт это под окнами! Какой-то тренд зумерский?
Сериал нынче модный про пацанов из Казани.
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А видео, что было до!? Будет???
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Ахмат и Сочи выдайте путевку в ФНЛ. 2 мерких клуба
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Бериша, конечно, уникальный персонаж. Пепе и Диего Коста позавидовали бы способности вызывать ненависть к себе.
Впрочем, играет он тоже хорошо. Постоянно от него угроза исходит
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Ответ Алексей Сацкив
А видео, что было до!? Будет???
https://t.me/shhhnyakin/3617
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Ответ КБ Сергей
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все ваши высказывания чушь, хотя бы потому что Зобнин справа играет)
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Ответ Роман
эээ дон ты не прав
эээ предлагаю вместо Красной Берише дать ещё одну медаль Адамке
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Абаскаль подумал, что в Грозном надо показывать навыки борьбы. но что-то пошло не так.
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Ответ charly_54
Комментарий скрыт
Да, Соболев никогда себе такого не позволял. Симулировал - да, причем очень много и глупо, но до Бериши ему пока далеко
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