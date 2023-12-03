Гильермо Абаскаль получил красную карточку в 1-м тайме матча с «Ахматом».

На 34-й минуте форвард открыл счет в игре 17-го тура Мир , получив передачу от . Автор голевого паса побежал праздновать гол к трибунам у скамейки московской команды. Главный тренер « » его толкнул, сообщили комментаторы «Матч Премьер».

Главный судья Евгений Кукуляк показал Берише желтую карточку, Абаскалю – красную.

Покидая поле, испанский тренер также указал рефери на то, что с трибун в его направлении бросили бутылку.

Фото: t.me/matchpremier

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