У СКА 11 побед подряд. Команда Ротенберга обыграла «Металлург» по буллитам

СКА выиграл 11 матчей подряд.

Сегодня команда обыграла « » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 Б).

Это 11-я подряд победа петербуржского клуба. СКА не проигрывает с 6 ноября – тогда он уступил «Спартаку» (2:3).

Следующий матч проведет 5 декабря – против «Автомобилиста».