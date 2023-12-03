У СКА 11 побед подряд. Команда Ротенберга обыграла «Металлург» по буллитам
СКА выиграл 11 матчей подряд.
Сегодня команда Романа Ротенберга обыграла «Металлург» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 Б).
Это 11-я подряд победа петербуржского клуба. СКА не проигрывает с 6 ноября – тогда он уступил «Спартаку» (2:3).
Следующий матч СКА проведет 5 декабря – против «Автомобилиста».
Ска надо добавить в дисциплине. Удивительно, как Магнит их за это не наказал.
Металлургу надо искать более надёжного вратаря.
Ска с победой. Система работает.
Судейка продажный!
СКА с победой!