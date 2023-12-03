У СКА 11 побед подряд. Команда Ротенберга обыграла «Металлург» по буллитам

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА выиграл 11 матчей подряд.

Сегодня команда Романа Ротенберга обыграла «Металлург» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 Б). 

Это 11-я подряд победа петербуржского клуба. СКА не проигрывает с 6 ноября – тогда он уступил «Спартаку» (2:3). 

Следующий матч СКА проведет 5 декабря – против «Автомобилиста». 

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13 комментариев
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Хорошая игра.
Ска надо добавить в дисциплине. Удивительно, как Магнит их за это не наказал.
Металлургу надо искать более надёжного вратаря.
Ска с победой. Система работает.
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Определитесь уже! 1-случайность, 2-неожиданность…. 11-система!?
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Ответ Дмитрий Соболев
а полосатая система как бесперебойно работает. особо система понравилась при блокировке вратаря. нашли обоюдное,красавцы
А шо, 5 на 3 не понравилось?
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ЮрКисс 11 раз отскочил
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Роман Борисович отлично поставил игру💪🏻💪🏻💪🏻
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СКА с победой, отлично выглядели всю игру, но удаления...
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Буллиты "левые" были.
Судейка продажный!

СКА с победой!
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