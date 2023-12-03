Между Промесом и Богосовацем возник конфликт после 1-го тайма игры «Ахмат» – «Ростов»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Ахмат Квинси Промес Мирослав Богосовац Футбол

Между футболистами «Спартака» и «Ахмата» произошла стычка.

Между Квинси Промесом и Мирославом Богосовацем возник конфликт на пути в подтрибунное помещение сразу по окончании первого тайма игры 17-го тура. Членам команд пришлось разнимать их.

По ходу первого тайма главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку за то, что толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу.

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8 комментариев
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Обычная перепалка, но благодаря стюардам и техперсоналу могло все в побоище перейти… ребята даже в турбине самолета повод для конфликта найдут….
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Пора ахмату в первую лигу
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Ахмат-Ростов? А Промес каким боком?
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заголовок исправьте!
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Каков поп, таков и приход...))
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