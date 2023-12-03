Между Промесом и Богосовацем возник конфликт после 1-го тайма игры «Ахмат» – «Ростов»

Между футболистами «Спартака» и «Ахмата» произошла стычка.

Между Квинси Промесом и возник конфликт на пути в подтрибунное помещение сразу по окончании первого тайма игры 17-го тура. Членам команд пришлось разнимать их.

По ходу первого тайма главный тренер « » Гильермо Абаскаль получил красную карточку за то, что толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу.

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