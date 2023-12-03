Матч ЦСКА – «Ростов» могут перенести на завтра из-за снегопада. Решение примет судья
Матч между ЦСКА и «Ростовом» может не состояться в запланированную дату.
Как сообщает «РБ Спорт», сейчас идут консультации по поводу возможного переноса матча 17-го тура Мир РПЛ из-за сильного снегопада в Москве.
В случае переноса игра может состояться завтра. По прогнозу погоды завтра снегопада в Москве не будет.
Решение по поводу проведения матча примет судья Рафаэль Шафеев.
В эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» расчищают снег.
Фото: matchtv.ru
Начало матча между ЦСКА и «Ростовом» запланировано на 14:00 по московскому времени.
Отметим, что сегодня в Москве должен также пройти матч между «Локомотивом» и «Зенитом». Завтра в столице сыграют «Динамо» и «Рубин».
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Зачем было в сентябре проводить игру в Ростове?
Составители календаря лютые торчки, конечно
Каждую зиму одно и тоже. Откуда-то неожиданно снег выпадает
Почему так не сделали агрономы ВЭБ-Арены - большой вопрос.
удивительно, что мы даже без еврокубков играем в футбол в декабре, но не играем в начале июля.
Не нравится фан айди - переставайте полностью пользоваться цифровыми услугами. Отменяйте ГОСУСЛУГИ и стойте с бабками по полдня в очередях за бумажными справками.
Хватит сидеть дома и придумывать про ужасы фан айди. Поддерживайте команды на трибунах.
Никто фан айди не отменит уже.
- к составителям календаря. Я понимаю, если б играли команды и Томска и Новосибирска, например, но, блин, Ростов на юге!!!!!
- к людям, отвечающим за поле на стадионе. На Локомотиве додумались накрыть поле, а тут что? Мозгов не хватило?