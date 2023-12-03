Матч ЦСКА – «Ростов» могут перенести на завтра из-за снегопада. Решение примет судья

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Матч между ЦСКА и «Ростовом» может не состояться в запланированную дату.

Как сообщает «РБ Спорт», сейчас идут консультации по поводу возможного переноса матча 17-го тура Мир РПЛ из-за сильного снегопада в Москве.

В случае переноса игра может состояться завтра. По прогнозу погоды завтра снегопада в Москве не будет.

Решение по поводу проведения матча примет судья Рафаэль Шафеев.

В эти минуты на стадионе «ВЭБ Арена» расчищают снег.

Фото: matchtv.ru

Начало матча между ЦСКА и «Ростовом» запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отметим, что сегодня в Москве должен также пройти матч между «Локомотивом» и «Зенитом». Завтра в столице сыграют «Динамо» и «Рубин».

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109 комментариев
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Вот что мешало поменять эти команды кругами?
Зачем было в сентябре проводить игру в Ростове?
Составители календаря лютые торчки, конечно
Каждую зиму одно и тоже. Откуда-то неожиданно снег выпадает
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Ответ kuznetsov12
Ну тогда и Локо-Зенит переносить надо или они в другом городе играют?
Ответственные за поле в Черкизово позаботились о своем поле и накрыли его пленкой, чтобы газон не засыпало снегом.

Почему так не сделали агрономы ВЭБ-Арены - большой вопрос.
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Не успевают оформить заказ в Спортмастере на цветной мяч
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Ответ раскаявшийся жиробас
Естественно, надо переносить, никто на игру в такую погоду не поедет
на нее и так никто не пойдет пока действует фан уйди
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Ответ Кирилл
Ответственные за поле в Черкизово позаботились о своем поле и накрыли его пленкой, чтобы газон не засыпало снегом. Почему так не сделали агрономы ВЭБ-Арены - большой вопрос.
Поле накрывали плёнкой, но перед матчем за несколько часов её всё равно надо снимать. Такой слой снега сейчас минут за 15 выпадает, поэтому никакая плёнка не спасёт поле
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Ответ Иван Иванов
Очевидно что бы не было по 3-4 подряд домашних или выездных матчей.
а что в этом такого если будет 3 игры подряд дома ?
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Ответ Shilo_za_CSKA
Вот что мешало поменять эти команды кругами? Зачем было в сентябре проводить игру в Ростове? Составители календаря лютые торчки, конечно Каждую зиму одно и тоже. Откуда-то неожиданно снег выпадает
Очевидно что бы не было по 3-4 подряд домашних или выездных матчей.
+22
-8
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удивительно, что в стране с такими особенностями погоды есть только один стадион с крышей.
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Ответ Кирилл
Ответственные за поле в Черкизово позаботились о своем поле и накрыли его пленкой, чтобы газон не засыпало снегом. Почему так не сделали агрономы ВЭБ-Арены - большой вопрос.
Тоже было накрыто плёнкой поле,за два часа до игры её сняли.
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В Калине играли, пусть и здесь играют. Только РПЛ, только хардкор ☃️
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Интересно, извинится ли кто-то перед Балтикой и Спартаком, что там ничего не перенесли, даже не рассматривали такой вариант
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Ну тогда и Локо-Зенит переносить надо или они в другом городе играют?
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Ответ Severfan
удивительно, что в стране с такими особенностями погоды есть только один стадион с крышей.
это как раз неудивительно. крыша на стадионе в стране с такими снегопадами увеличивает общую стоимость сооружения раза в полтора, плюс необходима либо выдвижное поле либо перестелать газон 3 раза за сезон.

удивительно, что мы даже без еврокубков играем в футбол в декабре, но не играем в начале июля.
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Ответ раскаявшийся жиробас
Естественно, надо переносить, никто на игру в такую погоду не поедет
Ехать на игру в такую погоду вообще не проблема, а вот играть при такой погоде - да, фактически невозможно
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В Калининграде Шафеева устроило такое поле.
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Ответ Shilo_za_CSKA
Вот что мешало поменять эти команды кругами? Зачем было в сентябре проводить игру в Ростове? Составители календаря лютые торчки, конечно Каждую зиму одно и тоже. Откуда-то неожиданно снег выпадает
Если поменять местами, то получится несправедливо. У ЦСКА 5 игр подряд дома осенью было бы, а у Ростова три выезда на поезде.
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Неожиданный для декабря снег в Москве
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Ну действительно, это не Спартак, можно и перенести…
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Играть! И, на чекизоне играть!
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Естественно, надо переносить, никто на игру в такую погоду не поедет
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Ответ igor.igorev
Решение о проведении матча принимается за 1 час до его начала. За 1 час до начала матча Балтика - Спартак снег на стадионе не шёл. Он пошёл минут за 30 до начала матча и решение уже нельзя было изменить.
Сейчас вот решение все ещё не принято по ЦСКА-Ростов, хотя до матча минут 15, а по Балтике-Спартаку решение приняли за час, и уже никак не поменять было. И после этого все команды равны?
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Ответ Yung Klim
Чтобы в декабре игрались решающие 29 и 30 тур?
раньше было 18 команд. логистика была круто длинее. все получалось. взяли несколько ЕК и СК.
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Логично же назначать матчи на Юге летом,а матчи зимой в Москве🤦🤦🤦(нет)
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Пусть играют
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Ответ Владимир Брызгалов
на нее и так никто не пойдет пока действует фан уйди
Был на Спартак-ЦСКА. Трибуны были заполнены на 75%.
Не нравится фан айди - переставайте полностью пользоваться цифровыми услугами. Отменяйте ГОСУСЛУГИ и стойте с бабками по полдня в очередях за бумажными справками.
Хватит сидеть дома и придумывать про ужасы фан айди. Поддерживайте команды на трибунах.
Никто фан айди не отменит уже.
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А почему в декабре нельзя было сыграть в ростове?
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Зачем сейчас эти переносы? Что это дикость что в декабре снег выпал? Он и завтра будет идти! Дайте тогда вообще в снег играть не будем и в дождь тоже, и в жару и в холод.
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Ответ sia56
Не успевают оформить заказ в Спортмастере на цветной мяч
Готов своим поделиться! Есть оранжевый мяч☺️
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Ответ jqzn88xn6n
Сказочная ситуация. Может все-таки ВЕСНА-ОСЕНЬ?
А когда вернут в еврокубки переходить обратно, ага
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Ответ Владимир Брызгалов
на нее и так никто не пойдет пока действует фан уйди
А ты хоть знаешь где находится стадион?
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Ответ Кирилл
Ответственные за поле в Черкизово позаботились о своем поле и накрыли его пленкой, чтобы газон не засыпало снегом. Почему так не сделали агрономы ВЭБ-Арены - большой вопрос.
При таком снегопаде это не поможет. Через 15 минут все засыпет.
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Ответ everyday_robot
думали, строительство крыши привело бы к увеличении цены за строительство стадиона. у Гинера нет столько денег, сколько у газпрома.
Причем здесь Газпром?
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Ответ sia56
Не успевают оформить заказ в Спортмастере на цветной мяч
Так там рядом Авиапарк, при желании быстро до тц сходят 😅
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Ответ alexsem69
Готов своим поделиться! Есть оранжевый мяч☺️
Резиновый)))
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Ответ catcher69
конечно дикость...снег вдруг в декабре когда это самое время играть в футбол чтобы потом летом ж...чесать в отпусках
Согласен, календарь надо делать ровным с конца марта по конец ноября а декабрь, январь и февраль с началом марта отдыхать и готовиться к сезону
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Ответ Пикачу82
Зачем сейчас эти переносы? Что это дикость что в декабре снег выпал? Он и завтра будет идти! Дайте тогда вообще в снег играть не будем и в дождь тоже, и в жару и в холод.
конечно дикость...снег вдруг в декабре когда это самое время играть в футбол чтобы потом летом ж...чесать в отпусках
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Ответ Мексиканская песня
Масса вопросов к тебе, что ты не знаешь, в какой стране ты живёшь.
Действительно, удобнее мне вопросы задавать:)
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ну чо там,перенесут или нет ?
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А в Краснодаре, Ростове и Сочи сейчас +18 тепла
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Ответ Yung Klim
Чтобы в декабре игрались решающие 29 и 30 тур?
В ноябре уже заканчивали
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Ответ last_guard
Крыша стоит, как еще 1 такой же стадион.
Вообще-то Зенит еще в 1984 становился чемпионом под крышей при 25 000 зрителях.
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Ответ Пикачу82
Согласен, календарь надо делать ровным с конца марта по конец ноября а декабрь, январь и февраль с началом марта отдыхать и готовиться к сезону
зачем с конца марта ??? вполне можно с конца апреля а если уменьшить кол-во каличных команд в лиге то и в мае можно будет начинать
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Жаль что нет в России стадионы с крыши кроме Газпром Арена… неужели они не подумали об этом когда строили ВЭБ Арены…?
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Масса вопросов:
- к составителям календаря. Я понимаю, если б играли команды и Томска и Новосибирска, например, но, блин, Ростов на юге!!!!!
- к людям, отвечающим за поле на стадионе. На Локомотиве додумались накрыть поле, а тут что? Мозгов не хватило?
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Ответ Ingvarr1976
Переходить надо на Весну-Осень. И не будет таких проблем
Сам по себе переход не решит ничего. Поменяют местами круги. Дело в календаре. Нужно уложить 30 туров чемпионата, матчи на кубок, матчи сборной так, чтобы не играть в таких условиях. Учесть климат в разных городах в том числе.
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Смотрю по телевизору этот матч...такая херня...какая разница откуда команды, понятно,что у нас на юге сейчас тепло,в Ростове-на-Дону +16, а в Москве мороз и снегопад...страна большая, климатических зон много...но,если говорить о визуальной картинке, конечно,приятнее смотреть,когда видно поле,когда видно мяч,когда видна разметка...
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Ответ Maxim Fradkin
Жаль что нет в России стадионы с крыши кроме Газпром Арена… неужели они не подумали об этом когда строили ВЭБ Арены…?
Крыша стоит, как еще 1 такой же стадион.
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Ответ Пикачу82
Да не, если брать ровный чемпионат с играми по выходным и кубковыми среди недели то 30 туров по выходным дням это как раз получается конец марта - конец ноября но при этом календарь надо делать так чтоб первые и последние два тура южные команды играли дома, и все!
ну кубковые матчи можно играть по средам, и вообще кубок требует реорганизации, а то что сейчас это полный бред...зачем придумывать то что давно уже придумано..
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Ответ Юрий Безуглый
А Локо успеет стадион расчистить, что ли? Или они в другом городе Зенит примут?
В Черкизове сотрудники клуба как раз таки додумались накрыть поле пленкой, чтобы не засыпало.
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Ответ Кирилл Демченко
да какая разница Ростову, они в этом году за 7 матчей на выезде 2 очка заработали . поэтому что 3 матча подряд, что 5 матчей подряд на выезде + Ростову лучше , остались бы где нибудь в Москве и спокойно восстанавливаются и не надо время тратить на переезды
Не должно быть никаких игр дома подряд или в гостях
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