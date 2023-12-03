Матч ЦСКА – «Ростов» могут перенести на завтра из-за снегопада. Решение примет судья

Матч между ЦСКА и «Ростовом» может не состояться в запланированную дату.

Как сообщает «РБ Спорт», сейчас идут консультации по поводу возможного переноса матча 17-го тура Мир из-за сильного снегопада в Москве.

В случае переноса игра может состояться завтра. По прогнозу погоды завтра снегопада в Москве не будет.

Решение по поводу проведения матча примет судья Рафаэль Шафеев.

В эти минуты на стадионе « » расчищают снег.

Фото: matchtv.ru

Начало матча между ЦСКА и « » запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отметим, что сегодня в Москве должен также пройти матч между «Локомотивом» и «Зенитом». Завтра в столице сыграют «Динамо» и «Рубин».

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