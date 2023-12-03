«Это не футбол. Снег в глаза летит, я ничего не вижу. Надо бить вперед, и что‑то там, может, нарисуется». Уткин со снегом на лице и волосах дал интервью об игре с ЦСКА
Даниил Уткин дал интервью в перерыве матча между ЦСКА и «Ростовом».
У полузащитника «Ростова» был снег на волосах и лице.
– Каково играть в футбол в таких условиях?
– Я считаю, это не футбол, все.
– В первом тайме у вас был один момент, попали в штангу. Чего не хватило, чтобы добить мяч в ворота?
– Не знаю, не видел. Снег в глаза летит, я ничего не вижу в принципе.
– Что сделать, чтобы исправить ситуацию?
– Забить гол и дальше играть. Игрой, конечно, это тяжело назвать. Бить мяч вперед, и что‑то там, может, нарисуется, – сказал Уткин в эфире «Матч ТВ».
Скриншот: трансляция телеканала «Матч ТВ»
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может, не в снеге дело?
Его самого бы голой жопой в сугроб посадить
для кого это зрилище?
тоже мне угроза