«Это не футбол. Снег в глаза летит, я ничего не вижу. Надо бить вперед, и что‑то там, может, нарисуется». Уткин со снегом на лице и волосах дал интервью об игре с ЦСКА

Даниил Уткин дал интервью в перерыве матча между ЦСКА и «Ростовом».

У полузащитника « » был снег на волосах и лице.

– Каково играть в футбол в таких условиях?

– Я считаю, это не футбол, все.

– В первом тайме у вас был один момент, попали в штангу. Чего не хватило, чтобы добить мяч в ворота?

– Не знаю, не видел. Снег в глаза летит, я ничего не вижу в принципе.

– Что сделать, чтобы исправить ситуацию?

– Забить гол и дальше играть. Игрой, конечно, это тяжело назвать. Бить мяч вперед, и что‑то там, может, нарисуется, – сказал в эфире « ».

Скриншот: трансляция телеканала «Матч ТВ»

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