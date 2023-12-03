«Это не футбол. Снег в глаза летит, я ничего не вижу. Надо бить вперед, и что‑то там, может, нарисуется». Уткин со снегом на лице и волосах дал интервью об игре с ЦСКА

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Даниил Уткин Футбол

Даниил Уткин дал интервью в перерыве матча между ЦСКА и «Ростовом».

У полузащитника «Ростова» был снег на волосах и лице.

– Каково играть в футбол в таких условиях?

– Я считаю, это не футбол, все.

– В первом тайме у вас был один момент, попали в штангу. Чего не хватило, чтобы добить мяч в ворота?

– Не знаю, не видел. Снег в глаза летит, я ничего не вижу в принципе.

– Что сделать, чтобы исправить ситуацию?

– Забить гол и дальше играть. Игрой, конечно, это тяжело назвать. Бить мяч вперед, и что‑то там, может, нарисуется, – сказал Уткин в эфире «Матч ТВ».

Скриншот: трансляция телеканала «Матч ТВ»

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55 комментариев
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Это точно не сцена из какого-нибудь ситкома? В голос с фотки
+93
-4
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Зато нам весело, развлекай людей, тебе за это деньги платят.
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я ожидал Васю увидеть в снегу
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-5
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Ответ Bucefall
я ожидал Васю увидеть в снегу
Чтоб Васю снегом засыпало, это ещё пару дней ждать надо🤓
+32
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Хорошая картинка для мема, кстати.
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Люди с лопатами, думаю, получают на порядок меньше. Интервью стоило бы взять у них
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-3
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Ответ jdrk
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За те деньги - да
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-1
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Вот это и есть настоящий Русский Футбол.
+12
-3
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Ответ Arthurino
Это точно не сцена из какого-нибудь ситкома? В голос с фотки
Я подумал про Васю
+11
-3
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Фото Уткина можно превращать в мем :)
+9
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Южноамериканцам снег как-то не мешает😅
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Ответ S100 Winner
Я подумал про Васю
Не ты один )
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надо весь чемпионат играть с декабря по март, а потом отдыхать
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Ответ ArnoNeputevy
Вот это и есть настоящий Русский Футбол.
Бессмысленный и беспощадный!
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Вот в таких условиях мы можем Реал, Интер, Арсенал обыгрывать, а вот когда в футбол уже надо играть это не к нам.
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Ответ jdrk
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У тебя извращенное понятие о страдании)
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ну перед камерой мог с башки снег и стряхнуть, значит специально попросили оставить
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Федя нормально увидел партнёра через половину поля и всю команду Ростова.
может, не в снеге дело?
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Хош ныть уже! Классный футбол, нам нравится, выполняй свою работу!
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Зато фурсенка бюджет освоил.
Его самого бы голой жопой в сугроб посадить
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Выдал тактику Валеры на любой матч
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Фотка 🔝😂
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интервью как анекдот 😁)))
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Переходите на формат "Весна - осень", пока Вы не при делах европейских, и есть такая возможность.
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Ответ Трент Резнор
Я сейчас на улицу вышел и зашёл сразу обратно. Какой футбол?! Маньяки…
Сейчас на улице, отличная погода для московской зимы
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Ответ Ярик01
Сейчас на улице, отличная погода для московской зимы
Ты на краю где-то живешь?
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Ответ Трент Резнор
Не спорю, комфорт уважаю. Футбол 90-х был такой же, бессмысленный и беспощадный. Но 30 лет прошло, а у них даже мячи оранжевые зимой не везде.
Ты не женщина случайно?
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Ответ Пикачу82
Просто ты слишком нежный! Мы в армии зимой жили в палатках в полях и на учениях гоняли с ночевкой в окопах в такую погоду и ничего, все живы и здоровы. Пусть играют, погода не повод переносить матчи, они баки за это получают..
Не спорю, комфорт уважаю. Футбол 90-х был такой же, бессмысленный и беспощадный. Но 30 лет прошло, а у них даже мячи оранжевые зимой не везде.
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Ответ Bucefall
я ожидал Васю увидеть в снегу
Это был бы снеговик
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Ответ Трент Резнор
Ты на краю где-то живешь?
Почти на краю, Зубовский бульвар
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Сказочные руководятлы
для кого это зрилище?
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Ответ валя_стакан
Вот в таких условиях мы можем Реал, Интер, Арсенал обыгрывать, а вот когда в футбол уже надо играть это не к нам.
а что нам реал, получили трешку на Бернабеу без снега и дождя.
тоже мне угроза
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Ответ Arthurino
Это точно не сцена из какого-нибудь ситкома? В голос с фотки
это мем из Сияния с Николсоном ))
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Ответ jdrk
Я так понимаю, тут одни Петровичи с завода, пивко в воскресенье пьют и радуются такому футболу , понятно
Тут вообще всем наплевать на эту днищенскую лигу))
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Ответ Say Hello to the Robots
За те деньги - да
за деньги да)
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Согласен, лучше бы играли в Ростове. Иначе это странный аттракцион
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больше не хожу на матчи. тупость российских фунционеров зашкалила. итак не ходили в холода,так еще фунайди добавили. гуд бай русский футбол.
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Мда.
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ахаха
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https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD.jpg
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на улице в пуховике в лицо дует дай бог, без этого даже сложно представить как за шиворот летит. фотка очень комичная)
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Человек только что с белыми ходоками бился, зачем пристаёте с вопросами ?
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