Ковальчук сыграет за «Спартак» против «Куньлуня» 24 декабря. Якушев подтвердил это: «Илья, с возвращением!»

Александр Якушев в интервью подтвердил возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

– Илья Ковальчук возвращается в «Спартак», но сможет ли 40‑летний форвард вписаться в игру скоростного клуба ?

– Я прекрасно отношусь к возвращению в «Спартак». Он начинал карьеру в нашем клубе, и символично, что он продолжит свое выступление именно в «Спартаке». Я уверен, что это будет большая‑большая помощь команде.

Потому что у «Спартака» сейчас очень короткая скамейка. Тем более из‑за травмы выпал . Мне кажется, Илья поможет не только на льду. Он коммуникабельный человек, пользуется огромным авторитетом. Он будет оказывать большую помощь и в раздевалке. Это он не раз доказывал и в других командах. Так что, Илья, с возвращением! Все любители хоккея ждут тебя в « ».

– То есть череду недавних поражений вы связываете с травмой Морозова?

– Действительно, так получилось, что команда отдала очень много физических и психологических сил к этому моменту чемпионата. Как я сказал, короткая скамейка, ротации не было, играли одним и тем же составом. А когда пошли травмы, в частности вылетел Морозов, то спартаковцы где‑то подсели. Просто ребятам нужен передых.

– Правда, что уже известно даже, когда Ковальчук проведет свой первый матч за «Спартак»?

– Да, это случится 24 декабря в домашнем матче против « ». Это будет ретро‑игра на Малой спортивной арене «Лужников». Очень приятно будет увидеть Илью в этом матче в составе московского «Спартака», – сказал председатель попечительского совета ХК «Спартак».