Ковальчук сыграет за «Спартак» против «Куньлуня» 24 декабря. Якушев подтвердил это: «Илья, с возвращением!»

Теги Спартак переходы Илья Ковальчук КХЛ Александр Якушев Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Иван Морозов Хоккей

Александр Якушев в интервью подтвердил возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

– Илья Ковальчук возвращается в «Спартак», но сможет ли 40‑летний форвард вписаться в игру скоростного клуба КХЛ?

– Я прекрасно отношусь к возвращению Ильи Ковальчука в «Спартак». Он начинал карьеру в нашем клубе, и символично, что он продолжит свое выступление именно в «Спартаке». Я уверен, что это будет большая‑большая помощь команде.

Потому что у «Спартака» сейчас очень короткая скамейка. Тем более из‑за травмы выпал Иван Морозов. Мне кажется, Илья поможет не только на льду. Он коммуникабельный человек, пользуется огромным авторитетом. Он будет оказывать большую помощь и в раздевалке. Это он не раз доказывал и в других командах. Так что, Илья, с возвращением! Все любители хоккея ждут тебя в «Спартаке».

– То есть череду недавних поражений вы связываете с травмой Морозова?

– Действительно, так получилось, что команда отдала очень много физических и психологических сил к этому моменту чемпионата. Как я сказал, короткая скамейка, ротации не было, играли одним и тем же составом. А когда пошли травмы, в частности вылетел Морозов, то спартаковцы где‑то подсели. Просто ребятам нужен передых.

– Правда, что уже известно даже, когда Ковальчук проведет свой первый матч за «Спартак»?

– Да, это случится 24 декабря в домашнем матче против «Куньлуня». Это будет ретро‑игра на Малой спортивной арене «Лужников». Очень приятно будет увидеть Илью в этом матче в составе московского «Спартака», – сказал председатель попечительского совета ХК «Спартак».

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15 комментариев
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Ответ balander09
а скорости Илья потянет в 40 лет? мастерство то есть, а дальше как ?
А дальше как получится, самое главное начать. Удачи Ковальчуку и Спартаку💪!
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Скоро и Гашек в ворота подтянется.
+4
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а скорости Илья потянет в 40 лет?
мастерство то есть, а дальше как ?
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Третьяку приготовиться.
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Ковальчук -Жамнов-Ковалев?)
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Ответ Рустик Исхаков
Наврядли. Гашек яро позиционирует себя против России
это была шутка наверное
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Ковальчук потянет,он же профессионал с большой буквы, хороший хоккеист. В этой лиге даже тренеры непрофессионалы тянут … типа
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позорное возвращение - на что рассчитывает руководство? уверен адекватные красно белые не рады ему, только домохозяйки или залетные
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деньги закончились?
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Старый больной человек одной ногой в могиле.
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Слушайте, Илью я ещё видел в 17 лет в Спартаке, когда он, марочник, гонялся как сумасшедший, на домашней арене Кристалл Саратов
Успехов, че, Илюха!!
С возвращением:)
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Ответ balander09
а скорости Илья потянет в 40 лет? мастерство то есть, а дальше как ?
Смотря на какие условия он приходит (договоренности). Если идет на роль "опытного дядьки", что нужно клубу, то вполне.
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Ответ Rjbson
Скоро и Гашек в ворота подтянется.
Наврядли. Гашек яро позиционирует себя против России
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Ответ Ми Ша
Ковальчук потянет,он же профессионал с большой буквы, хороший хоккеист. В этой лиге даже тренеры непрофессионалы тянут … типа
Йозе Марино насторожился
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Ответ ДнепрЧемпион1983
деньги закончились?
не знает чем заняться. всю жизнь играл и только это умеет делать. а просто ничего не делать, надоело.
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