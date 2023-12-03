Ковальчук сыграет за «Спартак» против «Куньлуня» 24 декабря. Якушев подтвердил это: «Илья, с возвращением!»
Александр Якушев в интервью подтвердил возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».
– Илья Ковальчук возвращается в «Спартак», но сможет ли 40‑летний форвард вписаться в игру скоростного клуба КХЛ?
– Я прекрасно отношусь к возвращению Ильи Ковальчука в «Спартак». Он начинал карьеру в нашем клубе, и символично, что он продолжит свое выступление именно в «Спартаке». Я уверен, что это будет большая‑большая помощь команде.
Потому что у «Спартака» сейчас очень короткая скамейка. Тем более из‑за травмы выпал Иван Морозов. Мне кажется, Илья поможет не только на льду. Он коммуникабельный человек, пользуется огромным авторитетом. Он будет оказывать большую помощь и в раздевалке. Это он не раз доказывал и в других командах. Так что, Илья, с возвращением! Все любители хоккея ждут тебя в «Спартаке».
– То есть череду недавних поражений вы связываете с травмой Морозова?
– Действительно, так получилось, что команда отдала очень много физических и психологических сил к этому моменту чемпионата. Как я сказал, короткая скамейка, ротации не было, играли одним и тем же составом. А когда пошли травмы, в частности вылетел Морозов, то спартаковцы где‑то подсели. Просто ребятам нужен передых.
– Правда, что уже известно даже, когда Ковальчук проведет свой первый матч за «Спартак»?
– Да, это случится 24 декабря в домашнем матче против «Куньлуня». Это будет ретро‑игра на Малой спортивной арене «Лужников». Очень приятно будет увидеть Илью в этом матче в составе московского «Спартака», – сказал председатель попечительского совета ХК «Спартак».
мастерство то есть, а дальше как ?
Успехов, че, Илюха!!
С возвращением:)