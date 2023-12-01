Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Монцы»
«Ювентус» сыграет в гостях с «Монцей» в 14-м туре Серии А.
В субботу «Милан» примет «Фрозиноне».
В воскресенье «Интер» встретится на выезде с «Наполи».
14-й тур
- Дата проведения
- 1 декабря, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 2 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 2 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 3 декабря, 14.30, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 3 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 3 декабря, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 3 декабря, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 4 декабря, 22.45, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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