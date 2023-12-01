Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Монцы»

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«Ювентус» сыграет в гостях с «Монцей» в 14-м туре Серии А.

В субботу «Милан» примет «Фрозиноне».

В воскресенье «Интер» встретится на выезде с «Наполи».

Чемпионат Италии

14-й тур

Монца – Ювентус
Дата проведения
1 декабря, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Эмполи
Дата проведения
2 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Кальяри
Дата проведения
2 декабря, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Фрозиноне
Дата проведения
2 декабря, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Болонья
Дата проведения
3 декабря, 14.30, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Салернитана
Дата проведения
3 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Верона
Дата проведения
3 декабря, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Рома
Дата проведения
3 декабря, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Интер
Дата проведения
3 декабря, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Аталанта
Дата проведения
4 декабря, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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10 комментариев
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Просто варварство ставить матч в пятницу после еврокубковой недели, доколе, я спрашиваю, эти коррумпированные чиновники будут топить наш Ювентус ??
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Победы ✌️ Милану.
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Ответ Иван Семенов
ой жирок...Но ваш почерк узнаваем, Андрей)
Ну конечно, я сильно возмущён подобным беспределом, будем надеяться, что в следующем сезоне нашему Ювентусу не придётся играть по пятницам )
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Ответ Марио 9
Ювентус ведь не играет в Еврокубках ?, потому у них и есть силы на Сериал
будто первый раз на ветках Юве...
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Forza Juve!
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Ответ Заяцволк
Просто варварство ставить матч в пятницу после еврокубковой недели, доколе, я спрашиваю, эти коррумпированные чиновники будут топить наш Ювентус ??
ой жирок...Но ваш почерк узнаваем, Андрей)
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0
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Ответ Заяцволк
Просто варварство ставить матч в пятницу после еврокубковой недели, доколе, я спрашиваю, эти коррумпированные чиновники будут топить наш Ювентус ??
Какая разница, если Юве не играет в еврокубке или вы не в курсе?))))
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Ответ Killiannnn
Какая разница, если Юве не играет в еврокубке или вы не в курсе?))))
Ага, рассказывай нам тут, у Ювентуса 36 побед в чемпионате, как он может не играть в еврокубках ? Если ты не нашёл трансляцию матча во вторник, это же не значит, что Ювентус не играл, в следующий раз ищи лучше !
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