Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Монцы»

«Ювентус» сыграет в гостях с «Монцей» в 14-м туре Серии А.

В субботу « » примет « ».

В воскресенье « » встретится на выезде с « ».

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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