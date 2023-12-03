Промес – Богосовацу: «Кто ты? Кто ты? Я лучший футболист, на ###!»
Квинси Промес выругался во время конфликта с Мирославом Богосовацем.
Стычка произошла по окончании 1-го тайма в матче «Ахмата» со «Спартаком», когда футболисты направлялись в подтрибунное помещение.
«Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я лучший футболист, на ### (фиг)!
I fuck you, I fuck you (имел я тебя)!» – приводит «Чемпионат» слова полузащитника красно-белых.
Между Промесом и Богосовацем возник конфликт после 1-го тайма игры «Ахмат» – «Ростов»
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Кто ты? А?
Кто ты? Кто ты такой?
А он мне отвечает: "Я твой соковыжиматель" (©)
Балаганов: А ты кто такой?
Паниковский: Нет, кто ты такой, я спрашиваю?!
Балаганов: А ты кто такой?!