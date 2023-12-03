Промес – Богосовацу: «Кто ты? Кто ты? Я лучший футболист, на ###!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Квинси Промес Мирослав Богосовац Чемпионат.com брань Футбол

Квинси Промес выругался во время конфликта с Мирославом Богосовацем.

Стычка произошла по окончании 1-го тайма в матче «Ахмата» со «Спартаком», когда футболисты направлялись в подтрибунное помещение.

«Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я лучший футболист, на ### (фиг)!

I fuck you, I fuck you (имел я тебя)!» – приводит «Чемпионат» слова полузащитника красно-белых.

Между Промесом и Богосовацем возник конфликт после 1-го тайма игры «Ахмат» – «Ростов»

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58 комментариев
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Промес молодец, сдержался. А ведь мог и ножичком полоснуть.
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Весёлый день выдался в российском футболе.
+112
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Ответ Crosby174
Весёлый день выдался в российском футболе.
мемов насобирали на годы вперёд 😏
+62
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не знаю, что там насчёт российского паспорта, но мышлением он подходит под паспортиста.
+42
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Наркоман
+46
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Ответ Buharoid
Настоящая народная команда! Тренер игрока соперника бьет, Промес лучший футболист, который недавно в тройке на ЗМ был, видимо. Кайф.
Бериша после избиения от абаскаля из комы уже вышел?
+34
-7
+27
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Ты чушпан, с какого района?-добавил Промес
+32
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только на поле в грозном промеса никто не видел.лучшийклоун
+23
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Ответ Buharoid
Настоящая народная команда! Тренер игрока соперника бьет, Промес лучший футболист, который недавно в тройке на ЗМ был, видимо. Кайф.
Бериша тот ещё провокатор конечно. Но и поддаваться нельзя было.
+15
-3
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сегодня было три классных матча, но все это затмит Карпин, Абаскаль, Промес, Зарема и как-то затесавшийся к ним Бериша... очередной спартаковирус, какой-то...
+10
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Настоящая народная команда! Тренер игрока соперника бьет, Промес лучший футболист, который недавно в тройке на ЗМ был, видимо. Кайф.
+20
-13
+7
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Ответ soldat2212
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Сегодня его вообще видно не было
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В добавок финку показал
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какой сегодня бомбовый день ,вчера была скукота, а сегодня просто идеально все
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https://www.youtube.com/watch?v=6Zv7Rz0S0EI
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А говорят, что уровень РПЛ падает. Уровень то, что надо. Веселый тур.
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Кто ты? Кто ты такой?
Кто ты? А?
Кто ты? Кто ты такой?
А он мне отвечает: "Я твой соковыжиматель" (©)
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Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?)
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Кто ты? Кто ты? Я наркобарон, а ты футболистишка.
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Убл####, мать твою, а ну, иди сюда, ##### собачье, а? Сдуру решил ко мне лезть, ты?
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Орать в подтрибунке что лучший, единственное полезное ттд Примуса сегодня
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Ответ soldat2212
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Промес уже давно не играет, а всех только мучает!Всё что он на данный момент имеет на поле случайность! Он каждую игру которую играет берёт мяч и бегает с ним пока не отберут! Уже каждый знает его единственный финт, с фланга в центр и пробить, только вот не успевает этого сделать!
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Децл улыбается где-то там...
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Паниковский: А ты кто такой, скажи, пожалуйста?

Балаганов: А ты кто такой?

Паниковский: Нет, кто ты такой, я спрашиваю?!

Балаганов: А ты кто такой?!
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Ладно, сезон погиб для Спартака! Так хоть уволить всех нафиг! Пару нижних ступеней Лукойла, Абаскаля с Эшуортом, расторгнуть контракты с Соболевым, Литвиновым, Зобниным, Мозесом, Рябчуком, со всеми скамеечниками, Игнатовым. А что ? Хуже не будет.
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Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Кто ты? Кто ты? Кто ты? А?(с)
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Максимка братушек не уважает))
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Похоже Промес решил провести каникулы в Чечне.
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какие в КБ секте неадекваты!
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А почему I fuck, а не I ####. Sports вы чего матюкаетесь?
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Спартак веселая отличная команда! Промес и Абаскаль красавчики! Без ЕК не имеет значения какое место кроме первого. Спартак дарит радость!
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Вообще показалось что у Промеса лишний вес
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Там надо было кричать "I your house pipe shook!"
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Ответ Owen_the_Simple
https://www.youtube.com/watch?v=6Zv7Rz0S0EI
Ахахах!
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Абаскаль хайпанул)))
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3 матча минимум дадут Промесу.
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Это он ему соитием угрожал в конце?
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Да уж, лучше бы в футбол играли, а не … мерились🤦🏻‍♂️
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Он мелкий балканский дилер)
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Дисквалифицировать
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нож против кинжала... на ### (фиг)
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человек города в тумане
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Что то особо много треша в последние пару туров.
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Так мы узнали что в Чечне на заборах написано «Фиг». Культурно
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Лучший наркоборон может быть.
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А будут спортивные новости? РПЛ превратилась в медиалигу((
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Промес – Богосовацу: «Кто ты? Кто ты? Я Пабло Эскобар, на ###!»
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