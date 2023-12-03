Промес – Богосовацу: «Кто ты? Кто ты? Я лучший футболист, на ###!»

Квинси Промес выругался во время конфликта с Мирославом Богосовацем.

Стычка произошла по окончании 1-го тайма в матче « » со « », когда футболисты направлялись в подтрибунное помещение.

«Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я лучший футболист, на ### (фиг)!

I fuck you, I fuck you (имел я тебя)!» – приводит «Чемпионат» слова полузащитника красно-белых.

Между Промесом и Богосовацем возник конфликт после 1-го тайма игры «Ахмат» – «Ростов»

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