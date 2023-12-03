Дзюба – журналистам: «Не будем вас уважать, пока вы не будете уважать нас. Как отменить бойкот? Научиться задавать нормальные вопросы»
Артем Дзюба объяснил бойкот журналистов неуважением с их стороны.
Ранее форвард «Локомотива» отказался общаться с прессой: «Я с вами, журналистами, закончил».
– Как отменить ваш бойкот на общение с журналистами?
– Научиться задавать нормальные профессиональные вопросы.
– Давайте поговорим про футбол?
– Нет. Пока вы не будете уважать нас, мы не будем уважать вас.
– Исключительно про футбол.
– Каждый раз так начинается, а потом какой‑нибудь один [журналист] вброс начинает делать.
– Давайте разберем третий гол «Локомотива»?
– Нет, я на «Локо‑ТВ» поговорю спокойненько, а вам всего самого наилучшего. Я же вас не трогаю, вы меня не трогайте. Всем мира и добра. Я же добрый, позитивный, – сказал Дзюба после матча с «Зенитом» (3:1).
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Снизошел до челяди
Дзюба после победы над «Зенитом: целует журналиста в лысину
Коротко о его двуличности
Покажите этим задавакам мастер-класс. Накидайте Дзюбе качественных футбольных журналистских вопросов.
Ну и олух же ты, Артём... ответив журналистам ты уже это сделал