Дзюба – журналистам: «Не будем вас уважать, пока вы не будете уважать нас. Как отменить бойкот? Научиться задавать нормальные вопросы»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба объяснил бойкот журналистов неуважением с их стороны.

Ранее форвард «Локомотива» отказался общаться с прессой: «Я с вами, журналистами, закончил».

– Как отменить ваш бойкот на общение с журналистами?

– Научиться задавать нормальные профессиональные вопросы.

– Давайте поговорим про футбол?

– Нет. Пока вы не будете уважать нас, мы не будем уважать вас.

– Исключительно про футбол.

– Каждый раз так начинается, а потом какой‑нибудь один [журналист] вброс начинает делать.

– Давайте разберем третий гол «Локомотива»?

– Нет, я на «Локо‑ТВ» поговорю спокойненько, а вам всего самого наилучшего. Я же вас не трогаю, вы меня не трогайте. Всем мира и добра. Я же добрый, позитивный, – сказал Дзюба после матча с «Зенитом» (3:1).

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40 комментариев
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Знаете как заставить Дзюбу общаться? Не упоминать его нигде и не спрашивать ни о чем. и он сам прибежит.
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Вы меня не трогайте,потому что потрогать себя я и сам могу
+34
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+33
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Ответ charly_54
Ну пообщался немного в итоге)))
Потому что выиграли
Снизошел до челяди
+27
-2
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А за что тебя уважать
+24
-8
+16
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Я не понял, целое интервью по поводу того, почему он не даёт интервью. Оригинально.
+14
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Ответ Vićtor Diaź
Потому что выиграли Снизошел до челяди
Ну журналисты реально мерзкие в большинстве
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Ну пообщался немного в итоге)))
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Гляди какой важный курица!
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Российские журналисты, особенно спортивные, — это отбросы. В этом плане Дзюбу понимаю.
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ну многие журналисты на матч действительно не профессиональны, иногда кажется что они занимаются не своим делом, все какое-то шаблонное, бестолковое и банальное. Никаких интересных вопросов, все топорно. Их по сути вытаскивает бывшие игроки, особенно Аршавин. Без него там вообще мрак. Так что Артёма понять можно.
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Ответ alexsem69
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Не, это другой. Красава где-то на Кипре
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Рукаку еще и условия ставит
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Как понять, что Дзюба сегодня не забил – он отказывается давать интервью после матча
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Поведение Артёма очень зависит от результата прошедшего матча и от уровня содержания спермы в яйцах на момент интервью.
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А Бедырева поцеловал)
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Ответ Nomer22
Вы меня не трогайте,потому что потрогать себя я и сам могу
)))
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Так-то уровень российской спортивной журналистики в целом где-то на уровне нравственности Дзюбы и находится. Жаба и гадюка.
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Тут он прав. Спортжурналистика - днище.
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Кто это?
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мерзость
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Дзюба и уважение - это несовместимые понятия
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Это говорит человек чьи разговоры в шоу со Слуцким вызывают кровь из ушей.
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Дудь: Ты дрочишь?
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На спортцру часто жалуются, что журналисты не умеют задавать вопросы.

Покажите этим задавакам мастер-класс. Накидайте Дзюбе качественных футбольных журналистских вопросов.
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лучше бы на поле играл а не болтал
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Да зачем у него брать это самое интервью, он что главный герой матча?! Дзюбиньо тоже хорош, во всяких шоу ведёт себя, как клоун, а на журналюг обижается
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Как отменить бойкот?..
Ну и олух же ты, Артём... ответив журналистам ты уже это сделал
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А за что футболистов уважать? Получают баснословные деньги из бюджета и подконтрольных государству компаний. Если бы они деньги не получали, а зарабатывали, то не вели бы себя так
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Этот балабол неделю назад же орал, что не будет с журналистами общаться, а это че тогда?
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Правильно. Троллей кормить нельзя. Пусть передохнут от голода
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Так и скажи, что удобные для тебя)
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Умением задавать «правильные» вопросы всегда славился Рабинер. Может и согласится.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Я не понял, целое интервью по поводу того, почему он не даёт интервью. Оригинально.
Гончаренко выдавал и получше, когда не хотел общаться))
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Ответ Tpy6kaMerlina
Я не понял, целое интервью по поводу того, почему он не даёт интервью. Оригинально.
Это постирония, Дзюба же не первый день в юморе
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