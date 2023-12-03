Вальверде летом отказал саудовцам и «Баварии». Он мечтает стать капитаном «Реала»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде отказался уходить из «Реала» прошлым летом.

Как пишет Marca, прошлым летом Вальверде получил очень крупное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Кроме того, до этого с ним связывалась «Бавария».

Однако Федерико даже не рассматривал вариант с уходом из «Реала» – он мечтает стать капитаном команды. Карло Анчелотти и другие сотрудники «Реала» считают Вальверде прирожденным лидером клуба.

За полузащитника, за которого «Реал» заплатил 5 миллионов евро, неназванный саудовский клуб был готов потратить около 100 млн евро.

Параллельно руководство «Мадрида» вело переговоры с Вальверде о новом контракте. В ноябре о подписании нового соглашения объявили – его срок рассчитан до 2029 года.

В этом сезоне 25-летний полузащитник провел 20 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.

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28 комментариев
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Надеюсь так и будет! У него есть всё, чтобы стать капитаном Мадрида🤍
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Вальверде один из лидеров команды и настоящий Мадридиста!
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Ответ Panurge From hell
что в этом хорошего?Вальверде слишком скромный.Лучше пусть наглый и амбициозный Джуд станет капитаном.
А Вальверде не амбициозный?)
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Ответ gPk
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У Вальверде есть интервью и там обсуждался данный вопрос тоже, прочитайте - возможно ваше мнение на этот счет изменится. + суд доказал, что дела обстояли иначе
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Ответ Panurge From hell
что в этом хорошего?Вальверде слишком скромный.Лучше пусть наглый и амбициозный Джуд станет капитаном.
С чего бы наглость и лидерство идут рука об руку? Условный Мальдини был наглым? Нет. Но наглого и даже чересчур агрессивного Гаттузо он мог поставить на место всего лишь парой крепких слов.
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Преданный игрок, уверен, что он станет капитаном в будущем, как и мечтает, боец.
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Суперская смена поколений прошла в Реале , там сколько ребят достойных капитанской повязки , глядь я кайфую от этого состава , ещё считай топ атака неожиданно нарисовалась впереди , с приходом Беллингема, так ещё и центр в надёжных руках остаётся , ещё неизвестно какие трюки выкинет Эндрик. Пересу бы управлять этим Миром , у всех все бы было хорошо👏👏
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Ответ Panurge From hell
что в этом хорошего?Вальверде слишком скромный.Лучше пусть наглый и амбициозный Джуд станет капитаном.
В клубах Ла Лиги капитаном становится тот игрок, который провёл наибольшее количество игр за клуб.
У Феде априори больше шансов стать кэпом :)
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Ну Реал за 100 млн. точно не отдал бы, как минимум 150 млн.!
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ну как я понимаю больше вальверле сыграли модрич,кросс которые наверняка уйдут,тоже самое с васкесом,карва через еще один сезон уйдёт или будет сидеть в запасе,ну и начо тоже стабильно в запасе сидит,так что думаю через два года может стать капитаном
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Ястреб наш!
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Связывалась Бавария = отказал Баварии?
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Ответ ZA.RMA
У Вальверде есть интервью и там обсуждался данный вопрос тоже, прочитайте - возможно ваше мнение на этот счет изменится. + суд доказал, что дела обстояли иначе
Хейтерский комментарий сам себя не напишет :)
Я тоже читал монолог Феде о жизни - очень душевно и трогательно! Профессионал!
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Ответ gPk
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правильно сделал, заденут опять его семью сделает еще раз.. не надо под себя всех равнять, не все такие терп*лы..
а не наказали, потому что на камеры это не попало и доказать не смогли
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Ответ GuruFutbola
Он обычно сливается когда дело доходит до фактов)
Это она)
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Ответ Panurge From hell
что в этом хорошего?Вальверде слишком скромный.Лучше пусть наглый и амбициозный Джуд станет капитаном.
Вальверде хребет нынешнего Мадрида. Джуду еще пахать и пахать, 1/3 сезона не о чем не говорит. Его время еще придет.
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