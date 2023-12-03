Вальверде летом отказал саудовцам и «Баварии». Он мечтает стать капитаном «Реала»
Федерико Вальверде отказался уходить из «Реала» прошлым летом.
Как пишет Marca, прошлым летом Вальверде получил очень крупное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Кроме того, до этого с ним связывалась «Бавария».
Однако Федерико даже не рассматривал вариант с уходом из «Реала» – он мечтает стать капитаном команды. Карло Анчелотти и другие сотрудники «Реала» считают Вальверде прирожденным лидером клуба.
За полузащитника, за которого «Реал» заплатил 5 миллионов евро, неназванный саудовский клуб был готов потратить около 100 млн евро.
Параллельно руководство «Мадрида» вело переговоры с Вальверде о новом контракте. В ноябре о подписании нового соглашения объявили – его срок рассчитан до 2029 года.
В этом сезоне 25-летний полузащитник провел 20 матчей за клуб, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.
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У Феде априори больше шансов стать кэпом :)
Я тоже читал монолог Феде о жизни - очень душевно и трогательно! Профессионал!
а не наказали, потому что на камеры это не попало и доказать не смогли