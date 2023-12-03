Йоханнес Бо совершил фальстарт в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде, но не получил за это штраф

Норвежец Йоханнес Бо сделал фальстарт в пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде.

Бо должен был стартовать 18-м, но ушел в гонку раньше француза Антонина Гигонна, с которым должен был стартовать в одно и то же время.

После этого Йоханнес вернулся к стартовой линии и в итоге убежал позже Лукаса Хофера из Италии, который в стартовом листе был под 19-м номером.

Во время гонки никаких предупреждений ему не вынесли. По правилам гонки преследования, фальстарт в пределах трех секунд наказывается штрафом в 30 секунд, свыше трех секунд – дисквалификацией.