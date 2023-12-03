Йоханнес Бо совершил фальстарт в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде, но не получил за это штраф

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Антонин Гигонна Йоханнес Бо Эстерсунд Биатлон

Норвежец Йоханнес Бо сделал фальстарт в пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде.

Бо должен был стартовать 18-м, но ушел в гонку раньше француза Антонина Гигонна, с которым должен был стартовать в одно и то же время. 

После этого Йоханнес вернулся к стартовой линии и в итоге убежал позже Лукаса Хофера из Италии, который в стартовом листе был под 19-м номером.

Во время гонки никаких предупреждений ему не вынесли. По правилам гонки преследования, фальстарт в пределах трех секунд наказывается штрафом в 30 секунд, свыше трех секунд – дисквалификацией.

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20 комментариев
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Ответ Dura Ace Di2
Ну, в принципе сам исправил, претензий не должно быть
В правилах нигде про это не сказано, что можно исправлять что-то.
+25
-3
+22
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как обычно у ИБУ. Есть правила, но при этом для некоторых они необязательны
+18
-4
+14
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Не железный оказался, нервничает.
+13
0
+13
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Ответ starichok77
так он вернулся, искупил ошибку, какие претензии?
где в правилах указано, что можно так искупить вину?
+14
-4
+10
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Ну, в принципе сам исправил, претензий не должно быть
+15
-8
+7
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Ответ rashnew
как обычно у ИБУ. Есть правила, но при этом для некоторых они необязательны
учитывая, что он закончил гонку вдалеке от призов- вполне могли бы ему дать 30 секунд, это ни на что бы не повлияло, но позволило бы сохранить судья лицо

возможно они сами правила не знают
+6
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+6
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Ответ Vlad Zhuravlev
Так он же не на 3 секунды фальстартнул
до 3с - штраф 30с. Как у Синапова сегодня
+6
-1
+5
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Ещё получит: в следующем преследовании будет стартовать из боксов.
+3
0
+3
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Ответ Виктория Обер
Бесполезно гадать, то ли это закат начинается, то ли, как обычно, передышка.
Какой закат?? Он в порядке полном. Просто не форсирует форму.
+3
0
+3
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Он вернулся. Поэтому несчитово.
+4
-2
+2
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От штрафа +30с в выигрыше были бы немцы. Вероятно норвежцы поделились секретами смазки для немцев и немцы решили отблагодарить тем, что не стали подавать протест
+2
0
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Ответ rashnew
как обычно у ИБУ. Есть правила, но при этом для некоторых они необязательны
Так он же не на 3 секунды фальстартнул
+4
-2
+2
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Бесполезно гадать, то ли это закат начинается, то ли, как обычно, передышка.
+4
-2
+2
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так он вернулся, искупил ошибку, какие претензии?
+7
-6
+1
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он вернулся назад, поэтому заслуживал снисхождения)
+2
-2
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Это другое.
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Ну, тогда по идее не 30 с, а полный дисквал. Он же явно более 3с.гулял
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Ответ Николай Ульянов
Какой закат?? Он в порядке полном. Просто не форсирует форму.
Мало ли. Посмотрим.
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