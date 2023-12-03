Судья Хупер остановил игру в момент атаки «Ман Сити» на 94-й из-за фола на Холанде. На 97-й Аканджи упал в штрафной «Тоттенхэма» – пенальти не поставили

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Саймон Хупер Джек Грилиш Мануэль Аканджи Эмерсон Роял Оливер Скипп Эрлинг Холанд Футбол

Судья принял два спорных решения в концовке матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (3:3) в матче 14-го тура АПЛ.

На 94-й минуте Эмерсон сфолил на Эрлинге Холанде на половине поля «Манчестер Сити». Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, однако вскоре все же дал свисток – в этот момент Джек Грилиш выбегал один на один к воротам «Тоттенхэма» после паса от Холанда. По итогам эпизода Эмерсон получил желтую карточку.

Затем, на 97-й минуте матча, Мануэль Аканджи упал в штрафной площади «Тоттенхэма» в борьбе с Оливером Скиппом, однако Хупер решил не назначать пенальти.

Изображение: кадр трансляции

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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48 комментариев
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Я вообще впервые вижу такое, что судья показал играть дальше, так как атака продолжилась, а когда увидел, что Грилиш выбегает один-на-один он свистнул фол. Очень предвзятый момент, будто судья специально хотел не допустить гола Сити
+50
-7
+43
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Ответ Роман
Подсуживают против Пепа, а в комментах ещё умудряются жаловаться на него, парадокс
Один раз спорный момент решили не в его пользу, так сразу забудем десятки случаев, когда его тащили.
+39
-13
+26
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У судей из РПЛ достойный конкурент, хотя, мне кажется, наши им вообще не конкуренты. В АПЛ что не матч, то скандал.
+18
-1
+17
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Аканджи топовый арбитр!
+10
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Ответ Roman
Я вообще впервые вижу такое, что судья показал играть дальше, так как атака продолжилась, а когда увидел, что Грилиш выбегает один-на-один он свистнул фол. Очень предвзятый момент, будто судья специально хотел не допустить гола Сити
Если учесть что в матче ТТХ-Ливер отменил чистый гол
+8
-2
+6
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Ну что переиграть матч и все
+5
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Ответ Barsik
Думаю, что там был оффсайд у Грилиша и боковой по радио сообщил, поэтому решил свистнуть фол.
Во-первых, он не показал офсайд, он дал разыграть штрафной. Во-вторых, ну в эпоху вар надо сначала дать доиграть, а потом уже разбираться с офсайдом.
+4
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Ответ Жасик Тулаков
Второй раз в пользу ТТХ, как тебе это?
А против ТТХ ты считаешь так же усердно?
+3
0
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Ответ Роман
Подсуживают против Пепа, а в комментах ещё умудряются жаловаться на него, парадокс
Ну заныли
+6
-3
+3
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Подсуживают против Пепа, а в комментах ещё умудряются жаловаться на него, парадокс
+17
-15
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Ответ Старик Стариканов
судья первый раз в сезоне свистнул не в пользу сити,сразу нытье пошло
Я сам против Сити сегодня был, но этот свисток - беспредел
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Ответ Roman
Я вообще впервые вижу такое, что судья показал играть дальше, так как атака продолжилась, а когда увидел, что Грилиш выбегает один-на-один он свистнул фол. Очень предвзятый момент, будто судья специально хотел не допустить гола Сити
Так Лаос в матче с аргами делал, остановив атаку голландцев
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Полагаю он увидел ситуацию 1 в 3 и дал свисток (все же свистнул он задолго до того, как мяч попал к Грилишу), посчитав что потеряно преимущество.
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Жду мнение местных экспертов)
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Самый прикол что судья показал после фола на Ходэне типа продолжайте играть, но тут боковой походу поднял флаг за это, а судья подумал что офсайд был.
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Я думаю свиснул, посчитав что там офсайд, поэтому указал на штрафной. Понял что протупил, но сделал морду кирпичом. Вот это и есть настоящий профессионализм))
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Арбитр Аканджи упал в штрафной? Вы вообще не перечитываете, что перчатаете?
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судья первый раз в сезоне свистнул не в пользу сити,сразу нытье пошло
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Ответ privet100
Играл, причём в большой футбол, вратарём. За такой crowding рефери там бы половине команды горчичники выдали бы. И тренер потом ещё нормально бы люлей выдал за то, что сами же время убили ненужным нытьём.
А почему судья не дал никому ЖК? Потому что понял как жидко обосрался. Он показал что можно продолжать играть и после паса на выход 1 на 1 он резко изменил свое решение. Просто кусок идиотизма
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Ответ City 100 points
Один раз спорный момент решили не в его пользу, так сразу забудем десятки случаев, когда его тащили.
очередное ваше "один раз" бгг
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Ответ Roman
Я вообще впервые вижу такое, что судья показал играть дальше, так как атака продолжилась, а когда увидел, что Грилиш выбегает один-на-один он свистнул фол. Очень предвзятый момент, будто судья специально хотел не допустить гола Сити
Думаю, что там был оффсайд у Грилиша и боковой по радио сообщил, поэтому решил свистнуть фол.
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Ответ Роман
Подсуживают против Пепа, а в комментах ещё умудряются жаловаться на него, парадокс
Помню матч, в котором и три хэндбола у игроков Сити в штрафной, и гол их после вылета мяча за пределы поля - и что-то как-то не особо критиковали судейство, ибо все это было в пользу Сити:))
А тут одно решение спорное - всё, скандал!
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Ответ Старик Стариканов
судья первый раз в сезоне свистнул не в пользу сити,сразу нытье пошло
Второй раз в пользу ТТХ, как тебе это?
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Ответ Roman
Я вообще впервые вижу такое, что судья показал играть дальше, так как атака продолжилась, а когда увидел, что Грилиш выбегает один-на-один он свистнул фол. Очень предвзятый момент, будто судья специально хотел не допустить гола Сити
Скорее всего судье просто показалось, что Сити потерял владение в том моменте. Человеческий фактор, ничего не поделаешь
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Ответ Barsik
Думаю, что там был оффсайд у Грилиша и боковой по радио сообщил, поэтому решил свистнуть фол.
Боковой по радио сообщил об оффсайде, но флажок принципиально не поднял?
У тебя бурная фантазия.
К тому же в спорных ситуациях всегда дают до играть момент, а потом просматривают на предмет оффсайда.
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Ответ zzzeeerrrooo
Я конечно не детектив , но похоже на то что ТТХ судеек покупает
или просто этот седья фанат Тоттенхэма.
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Ответ Жасик Тулаков
Если учесть что в матче ТТХ-Ливер отменил чистый гол
Я конечно не детектив , но похоже на то что ТТХ судеек покупает
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Ответ Roman
Я вообще впервые вижу такое, что судья показал играть дальше, так как атака продолжилась, а когда увидел, что Грилиш выбегает один-на-один он свистнул фол. Очень предвзятый момент, будто судья специально хотел не допустить гола Сити
В матче Ахмат-Зенит такое было, когда Вилков свистнул перед тем, как Азмун закатил мяч в пустые уже ворота, за фол в пользу Зенита. Гол не засчитали и поставили штрафной
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Прикол
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Ответ Nicolas Erfe
У судей из РПЛ достойный конкурент, хотя, мне кажется, наши им вообще не конкуренты. В АПЛ что не матч, то скандал.
Так конкуренты или нет?
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Пора звать Карасева.
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Arbiter corrupt! Goat He!!!
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Пендаля 100% не было. А вот остановка атаки, это спорно. За что?
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Ответ celebrity
О, на сайте объявилась полиция морали. В футбол играли? Сомневаюсь. Иначе такое не написали б. Либо просто хейтер Сити. Сити были мягко говоря возмущены и реакция была абсолютно справедливой.
Играл, причём в большой футбол, вратарём. За такой crowding рефери там бы половине команды горчичники выдали бы. И тренер потом ещё нормально бы люлей выдал за то, что сами же время убили ненужным нытьём.
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Ответ privet100
Да, судья ошибся, но это было отвратительное поведение со стороны Сити.
О, на сайте объявилась полиция морали. В футбол играли? Сомневаюсь. Иначе такое не написали б. Либо просто хейтер Сити.

Сити были мягко говоря возмущены и реакция была абсолютно справедливой.
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пенальти не было, а вот остановку понять невозможно
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Плевать что и как там было, главное что голубая канистра потеряла очки.
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Странно конечно. Судьи курятник затащили и против Ливера и против Сити.
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Пенки не было, а вот Грилиш без оффсайда убегал 1 на 1 и скорее всего бы забил...
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из заголовка так и не понял кто судил матч Хупер или Аканджи.. а так похрен на обе команды..)
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Когда фол на карточку судья всегда останавливает игру, здесь было не очевидно, что Холанд устоит и выдаст тем более такой пас. Не надо искать подвоха там где его нет. А пенальти там не было и в помине, очередной раз пытались заработать как в матче с МЮ на моменте, которых за игру десятки можно насчитать
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