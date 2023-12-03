Судья Хупер остановил игру в момент атаки «Ман Сити» на 94-й из-за фола на Холанде. На 97-й Аканджи упал в штрафной «Тоттенхэма» – пенальти не поставили

Судья принял два спорных решения в концовке матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (3:3) в матче 14-го тура .

На 94-й минуте Эмерсон сфолил на на половине поля «Манчестер Сити». Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, однако вскоре все же дал свисток – в этот момент Джек Грилиш выбегал один на один к воротам « » после паса от Холанда. По итогам эпизода Эмерсон получил желтую карточку.

Затем, на 97-й минуте матча, упал в штрафной площади «Тоттенхэма» в борьбе с Оливером Скиппом, однако Хупер решил не назначать пенальти.

Изображение: кадр трансляции

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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