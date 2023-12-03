Судья Хупер остановил игру в момент атаки «Ман Сити» на 94-й из-за фола на Холанде. На 97-й Аканджи упал в штрафной «Тоттенхэма» – пенальти не поставили
Судья принял два спорных решения в концовке матча «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (3:3) в матче 14-го тура АПЛ.
На 94-й минуте Эмерсон сфолил на Эрлинге Холанде на половине поля «Манчестер Сити». Арбитр Саймон Хупер вначале не остановил игру, однако вскоре все же дал свисток – в этот момент Джек Грилиш выбегал один на один к воротам «Тоттенхэма» после паса от Холанда. По итогам эпизода Эмерсон получил желтую карточку.
Затем, на 97-й минуте матча, Мануэль Аканджи упал в штрафной площади «Тоттенхэма» в борьбе с Оливером Скиппом, однако Хупер решил не назначать пенальти.
Изображение: кадр трансляции
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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А тут одно решение спорное - всё, скандал!
У тебя бурная фантазия.
К тому же в спорных ситуациях всегда дают до играть момент, а потом просматривают на предмет оффсайда.
Сити были мягко говоря возмущены и реакция была абсолютно справедливой.