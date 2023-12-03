Работники стадиона ЦСКА лопатами очищали площади ворот от снега прямо во время матча с «Ростовом»
Поле стадиона «ВЭБ Арена» чистят от снега прямо во время матча ЦСКА – «Ростов».
В эти минуты в Москве, несмотря на сильный снегопад, проходит матч 17-го тура Мир РПЛ.
Сотрудники стадиона очищали площади ворот обеих команд прямо во время матча.
Фото: sport-express.ru
ЦСКА пошутил над этим, опубликовав видео, на котором сотрудник стадиона убирает снег лопатой с линии ворот южан: «Ростов», давайте, может, 11 на 11 сыграем? 😒»
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