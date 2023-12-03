Работники стадиона ЦСКА лопатами очищали площади ворот от снега прямо во время матча с «Ростовом»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия ВЭБ Арена Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Поле стадиона «ВЭБ Арена» чистят от снега прямо во время матча ЦСКА – «Ростов».

В эти минуты в Москве, несмотря на сильный снегопад, проходит матч 17-го тура Мир РПЛ.

Сотрудники стадиона очищали площади ворот обеих команд прямо во время матча.

Фото: sport-express.ru

ЦСКА пошутил над этим, опубликовав видео, на котором сотрудник стадиона убирает снег лопатой с линии ворот южан: «Ростов», давайте, может, 11 на 11 сыграем? 😒»

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32 комментария
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Тем временем в Ростове +16 и без осадков..
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Ответ argentina10
круто, не представляю, что завтра на Динамо будет, если пленкой поле не застелили.....когда уже на весна - осень перейдем, что бы, как у людей было???
весна осень, весна осень. В марте снега не бывает? в конце ноября видимо тоже... От перемены мест слагаемых сумма не меняется
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Молодцы! Что тут скажешь. Не зря получают зарплату!
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предлагаю в снежные туры выпускать футболистов играть с лопатами сразу, если лопатой коснешься мяча - то фол)
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Авгиевы конюшни.
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а если бы не было матча Балтика-Спартак, то это безобразие еще и белым мячом играли бы…)
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Ответ Vićtor Diaź
Тем временем в Ростове +16 и без осадков..
А в деревне Гадюкино опять идут дожди.
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Оффсайдную линию тестировали в этом матче?
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Понимаю, почему нельзя было весной сыграть на тур-два больше - все-таки наши клубы планируют минимум в четвертьфиналах еврокубков играть, поэтому тут никак. Посередине недели тур сыграть, а не ждать лишние 3-4 дня тоже не вариант)
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Ответ Vićtor Diaź
Тем временем в Ростове +16 и без осадков..
Походу чиновникам сложно догадаться, что последние матчи сезона при возможности лучше провести на юге. А в первом круге могли бы и в Москве сыграть.
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потом будут чистить поле, а игроки будут их оббегать))
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Ответ deemass
весна осень, весна осень. В марте снега не бывает? в конце ноября видимо тоже... От перемены мест слагаемых сумма не меняется
бывает конечно, но гораздо реже, чем в декабре..
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Ответ deemass
весна осень, весна осень. В марте снега не бывает? в конце ноября видимо тоже... От перемены мест слагаемых сумма не меняется
Уже декабрь, вообще-то, пошёл. При Весне-Осень в декабре игры исключены.
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Всë как 50 лет назад. Почему не иметь несколько мотоблоков с ротором для уборки снега, не так уж и дорого, 15 - 20 тыс. ₽.
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Ответ Vićtor Diaź
Тем временем в Ростове +16 и без осадков..
Справедливости ради тут тоже не угадаешь. Условно Черноморец-Нефтехимик играли в самый пик дождей в Новороссийске, когда весь город топило
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А когда Махеби влетел спиной в только что собранную кучку снега за линией. Этот взгляд уборщика, полный тоски и безнадёги
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Выпускайте трактор за Ростов.
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Летом нужно играть в футбол. Зимой - в хоккей.
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Всё по классике. Зима пришла как всегда, «нежданно негаданно»
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надо было как в баскетболе, когда прямо во время атаки уборщик вытирает паркет под другим щитом
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Чего стонать ? Всего в туре 8 матчей, 5 из них можно играть гарантировано в тепле(С-Пб, Краснодар, Ростов, Сочи, Грозный). Ну да, 3 матча могут быть под вопросом.
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Где креатив? Надо было в маскхалатах и с полевой кухней.
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Ответ Vićtor Diaź
Тем временем в Ростове +16 и без осадков..
Скукота
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Ответ Vićtor Diaź
Тем временем в Ростове +16 и без осадков..
но в сентябре они играли там а в декабре тута...
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Каждому работнику по ордену "Лопата Беглова"
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Ответ deemass
весна осень, весна осень. В марте снега не бывает? в конце ноября видимо тоже... От перемены мест слагаемых сумма не меняется
При любом формате игр в декабре и феврале не должно быть.. В ноябре и марте хоть есть шанс на хорошую погоду, а так же можно нормально календарь составить с играми на юге
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Ответ deemass
весна осень, весна осень. В марте снега не бывает? в конце ноября видимо тоже... От перемены мест слагаемых сумма не меняется
Так если ничего не меняется, нафига мы ломали десятилетями устоявшуюся систему чемпионата и переходили на эту идиотскую осень-весна? Что она нам дала? Где успехи в Европе наших команд?
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Ответ deemass
весна осень, весна осень. В марте снега не бывает? в конце ноября видимо тоже... От перемены мест слагаемых сумма не меняется
+++
Наши гуру в составлении календаря и так, и сяк найдут город и снег))
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Ответ MagicWithoutBorders
потом будут чистить поле, а игроки будут их оббегать))
Нет, стюарды будут их ловить и за руки-ноги выносить
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Ответ Назар Игорь
Всë как 50 лет назад. Почему не иметь несколько мотоблоков с ротором для уборки снега, не так уж и дорого, 15 - 20 тыс. ₽.
А ещё проще не играть зимой!
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