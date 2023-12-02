Чемпионат России. «Факел» примет «Балтику», «Крылья» в гостях у «Сочи», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» проведут свои матчи в воскресенье
«Факел» примет «Балтику» в стартовом матче 17-го тура Мир РПЛ.
В воскресенье ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» – «Оренбург», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в гостях, «Спартак» – с «Ахматом».
Завершится тур в понедельник матчем «Динамо» и «Рубина».
Чемпионат России
17-й тур
- Дата проведения
- 2 декабря, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 2 декабря, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 2 декабря, 19.30, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 3 декабря, 14.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 3 декабря, 16.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 3 декабря, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 3 декабря, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 4 декабря, 19.30, «ВТБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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