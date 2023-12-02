Чемпионат России. «Факел» примет «Балтику», «Крылья» в гостях у «Сочи», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» проведут свои матчи в воскресенье

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Факел» примет «Балтику» в стартовом матче 17-го тура Мир РПЛ.

В воскресенье ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» – «Оренбург», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в гостях, «Спартак» – с «Ахматом». 

Завершится тур в понедельник матчем «Динамо» и «Рубина». 

Чемпионат России

17-й тур

Факел – Балтика
Дата проведения
2 декабря, 14.00, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Крылья Советов
Дата проведения
2 декабря, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Урал
Дата проведения
2 декабря, 19.30, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Ростов
Дата проведения
3 декабря, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Оренбург
Дата проведения
3 декабря, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Зенит
Дата проведения
3 декабря, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Спартак
Дата проведения
3 декабря, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Рубин
Дата проведения
4 декабря, 19.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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6 комментариев
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Крылья, вперёд!!!
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Краснодар Оренбург. Очень интересная пара.
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Сегодня прям день топов
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