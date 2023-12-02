Чемпионат России. «Факел» примет «Балтику», «Крылья» в гостях у «Сочи», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» проведут свои матчи в воскресенье

«Факел» примет «Балтику» в стартовом матче 17-го тура Мир РПЛ.

В воскресенье примет « », « » – « », « » сыграет с «Локомотивом» в гостях, «Спартак» – с «Ахматом».

Завершится тур в понедельник матчем «Динамо» и «Рубина».

Чемпионат России

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

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