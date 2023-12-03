Матыцин об отстранении от турниров ISU: «Россия спокойно относится к таким временным явлениям. Мы самодостаточная страна»

Олег Матыцин назвал временным явлением отстранение от турниров под эгидой ISU.

Сегодня министр спорта РФ участвует в мероприятиях по случаю Всемирного дня катания на коньках.

– Всемирный день катания на коньках учредил Международный союз конькобежцев – организация, которая не самым дружественным образом относится к российским спортсменам. Мы в России чтим такие праздники. О чем это говорит?

– Я считаю, что принятие таких необоснованных дискриминационных решений со стороны отдельных лиц – это временное явление. Как организация она всегда пропагандировала ценности здорового образа жизни, единства большой спортивной мировой семьи. Надеюсь, что этот период быстро пройдет.

Россия спокойно относится к таким временным явлениям. Мы самодостаточная страна, у нас громадный потенциал, число олимпийских чемпионов просто огромное. Богатство – это наши люди. Спокойно реагируем на заявление отдельных людей, для нас главное само явление – катание на коньках. Оно не зависит от конъюнктуры принятия решений отдельными людьми, – сказал Матыцин.