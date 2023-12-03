Матыцин об отстранении от турниров ISU: «Россия спокойно относится к таким временным явлениям. Мы самодостаточная страна»

Теги сборная России ISU Олег Матыцин Министерство спорта России Фигурное катание

Олег Матыцин назвал временным явлением отстранение от турниров под эгидой ISU.

Сегодня министр спорта РФ участвует в мероприятиях по случаю Всемирного дня катания на коньках.

– Всемирный день катания на коньках учредил Международный союз конькобежцев – организация, которая не самым дружественным образом относится к российским спортсменам. Мы в России чтим такие праздники. О чем это говорит?

– Я считаю, что принятие таких необоснованных дискриминационных решений со стороны отдельных лиц – это временное явление. Как организация она всегда пропагандировала ценности здорового образа жизни, единства большой спортивной мировой семьи. Надеюсь, что этот период быстро пройдет.

Россия спокойно относится к таким временным явлениям. Мы самодостаточная страна, у нас громадный потенциал, число олимпийских чемпионов просто огромное. Богатство – это наши люди. Спокойно реагируем на заявление отдельных людей, для нас главное само явление – катание на коньках. Оно не зависит от конъюнктуры принятия решений отдельными людьми, – сказал Матыцин.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А у спортсменов Матицын спросить не хочет?))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мы изо всех сил пытаемся делать вид, что всё в порядке, что никого это особо не волнует.
Особенно топ-парников, чьи титулы разыгрывают те, кто на ЧР не смог бы попасть в топ-6.
Особенно одиночниц типа Муравьевой и Петросян, которые ничегошеньки не выиграли, и чьи пиковые годы взрослой карьеры попадают как раз на изоляцию.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну, вот и катайтесь на катке в Новогиреево.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если люди - это богатство, то почему власть в России откровенно плюет на это богатство и уничтожает его?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что ж тогда вы без мыла хотите влезть на международные соревнования, раз вы такие самодостаточные?)))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А так подумать, что этому министру до бана, он при своей должности, при тех же деньгах, работы меньше, не нужно отчитываться, потому что соревнований по сути нет. Сиди, да выдавай всякие пустые речи, типа как все хорошо. В общем норм он устроился 👍
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Роман Цыренков
А что вы предлагаете? Отправить их в ноги покланяться, чтобы их приняли на турниры ИСУ? Какой выход. Они вообще сказали, что даже с допущенных под нейтральным еще надо будет полмиллиона оплатить на проверку их соответствия для каждого. Вы готовы донаты собирать?
Да не, терпим, не раскачиваем, скоро все наладится и майские указы будут выполнены, а Пу...Ленин такой молодой!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
(...)срамодостаточная
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ esctyyyyy
А у спортсменов Матицын спросить не хочет?))
Спортсмены одобряют решения партии и правительства единогласно.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мы спокойно относимся...Мы это кто чиновники или спортсмены?.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Он это уже каждый день говорит, или это из одного большого интервью?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если для нас важен не результат, а процесс, может, нам и министр спорта не нужен. Думаю, многие спокойно отреагировали бы на его упразднение и продолжали кататься на коньках.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Странно, его же хозяин сказал, что санкции надолго и надо научиться с этим жить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отдельная цивилизация по Суркову🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надежды юношей питают
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аха,Аха слыхали. И,флаг с гимном запретили. Почему интересно?
Ну, ничего, ничего,зато сериал вышел "Слово пацана". Будем ,как говорится на патриотичности новое пушечное мясо готовить. США -зло и т.д.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Читать ежедневно по десятку раз мантру о своей самодостаточности,успокаивая себя параллельно, что ситуация временная - это не очень самодостаточно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортсмены хотят выступать на больших международных турнирах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
👎
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Роман Цыренков
А что вы предлагаете? Отправить их в ноги покланяться, чтобы их приняли на турниры ИСУ? Какой выход. Они вообще сказали, что даже с допущенных под нейтральным еще надо будет полмиллиона оплатить на проверку их соответствия для каждого. Вы готовы донаты собирать?
Почему у подобных тебе все сводится к тому, какому хозяину в ноги правильнее кланяться ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аутотренинг. Сам себе и коуч и проводник. "Жизнь- это синусоида. Ап энд даун, ап энд даун" А. Мишин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий