Матыцин об отстранении от турниров ISU: «Россия спокойно относится к таким временным явлениям. Мы самодостаточная страна»
Олег Матыцин назвал временным явлением отстранение от турниров под эгидой ISU.
Сегодня министр спорта РФ участвует в мероприятиях по случаю Всемирного дня катания на коньках.
– Всемирный день катания на коньках учредил Международный союз конькобежцев – организация, которая не самым дружественным образом относится к российским спортсменам. Мы в России чтим такие праздники. О чем это говорит?
– Я считаю, что принятие таких необоснованных дискриминационных решений со стороны отдельных лиц – это временное явление. Как организация она всегда пропагандировала ценности здорового образа жизни, единства большой спортивной мировой семьи. Надеюсь, что этот период быстро пройдет.
Россия спокойно относится к таким временным явлениям. Мы самодостаточная страна, у нас громадный потенциал, число олимпийских чемпионов просто огромное. Богатство – это наши люди. Спокойно реагируем на заявление отдельных людей, для нас главное само явление – катание на коньках. Оно не зависит от конъюнктуры принятия решений отдельными людьми, – сказал Матыцин.
Особенно топ-парников, чьи титулы разыгрывают те, кто на ЧР не смог бы попасть в топ-6.
Особенно одиночниц типа Муравьевой и Петросян, которые ничегошеньки не выиграли, и чьи пиковые годы взрослой карьеры попадают как раз на изоляцию.
Ну, ничего, ничего,зато сериал вышел "Слово пацана". Будем ,как говорится на патриотичности новое пушечное мясо готовить. США -зло и т.д.