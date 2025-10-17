Дюков о лимите: «Не сомневаюсь, что министерство учтет мнение клубов»

Александр Дюков уверен, что Минспорта учтет мнение клубов в вопросе лимита.

Ожидается, что лимит на легионеров в Мир РПЛ будут постепенно ужесточать: к сезону-2026/27 планируется 11 легионеров в заявке и шесть на поле, к сезону-2027/28 – 10/6, а к сезону-2028/29 – 10/5.

«Министр [спорта Михаил Дегтярев] знает мнение клубов. Не сомневаюсь в том, что министерство учтет мнение и позицию клубов», — сказал президент РФС.